Через Lukoil International ведется управление международными активами ЛУКОЙЛа. Компания после введения санкций США занялась поиском покупателя бизнеса, но отказалась сообщать детали до заключения финальных договоренностей

Фото: Владислав Шатило / РБК

ЛУКОЙЛ распустил наблюдательный совет международного бизнеса Lukoil International, решение принято на заседании правления 28 октября. Изменения отражены в корпоративном реестре Австрии, сообщает Bloomberg.

Из совета отозваны главный исполнительный директор ЛУКОЙЛа Сергей Кочкуров, а также топ-менеджеры Евгений Хавкин и Геннадий Федотов. Руководство Lukoil International будет возложено на управляющего директора Александра Матыцына.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Lukoil International опубликовала на этой неделе отчет за 2022 год после проведения аудита, процесс продлился на два года больше обычного, пишет Bloomberg. Согласно выводам, сделанным аудиторской компанией KPMG, в 2022 году выручка Lukoil International составила €95 млрд, чистая прибыль — €7,8 млрд.

ЛУКОЙЛ попал под американские санкции 22 октября, компанию внесли в SDN-лист, предполагающий ограничения «самого верхнего уровня». Под ограничения также попали все дочерние предприятия, в которых компании владеют более чем 50%. Минфин США предписал свернуть все операции с подсанкционными лицами до пятницы, 21 ноября.

ЛУКОЙЛ через компанию Lukoil International владеет своими зарубежными активами. В день продления ряда лицензий и выпуска новых, 14 ноября, компания сообщила о переговорах с рядом потенциальных покупателей, однако о конкретной сделке решили сообщить после заключения окончательных договоренностей и получения согласований со стороны регуляторов.

«Мы чувствуем себя уверенно, устойчиво, и несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это со многими обстоятельствами. Тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — оценил санкции США президент Владимир Путин.