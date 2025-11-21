 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

США пригрозили России санкциями и продолжением поставок оружия Украине

Уолтц: США могут ввести новые экономические санкции против России
Сюжет
Военная операция на Украине

Если Россия не откликнется на призывы к прекращению огня на Украине, США готовы ввести новые санкции и продолжить поставки вооружений Киеву. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности. Трансляция заседания опубликована на YouTube-канале организации.

«Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять оружие для Украины», — сказал он.

Рубио подтвердил работу над планом по Украине и призвал к уступкам
Политика
Марко Рубио

Накануне глава Госдепа Марко Рубио сообщил, что США в консультациях с Москвой и Киевом разрабатывают список возможных идей по украинскому урегулированию, ранее об этом писало Axios.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, предложенный американской стороной. Он включает в себя 28 пунктов, среди которых — отказ Украины от вступления в НАТО, проведение в стране выборов через 100 дней после подписания, закрепление де-факто Крыма, Луганска и Донецка российскими

Россия осуждает западные санкции и выступает против поставок оружия Киеву.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
