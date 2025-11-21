США пригрозили России санкциями и продолжением поставок оружия Украине
Если Россия не откликнется на призывы к прекращению огня на Украине, США готовы ввести новые санкции и продолжить поставки вооружений Киеву. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности. Трансляция заседания опубликована на YouTube-канале организации.
«Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять оружие для Украины», — сказал он.
Накануне глава Госдепа Марко Рубио сообщил, что США в консультациях с Москвой и Киевом разрабатывают список возможных идей по украинскому урегулированию, ранее об этом писало Axios.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, предложенный американской стороной. Он включает в себя 28 пунктов, среди которых — отказ Украины от вступления в НАТО, проведение в стране выборов через 100 дней после подписания, закрепление де-факто Крыма, Луганска и Донецка российскими
Россия осуждает западные санкции и выступает против поставок оружия Киеву.
