«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина в интервью РБК сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что «Яндекс» перестанет развивать «новые классные сервисы»

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы. Об этом в интервью РБК рассказала генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

«Мы выдерживаем отток в год, например, 5% сильных сотрудников. Это тяжело, но это восстанавливаемо. А вот если уйдет сильно больше — это не восстановить. Уйдут не в соседний бизнес-центр, а, скорее всего, уедут за рубеж, потому что мы видим, каким спросом там пользуются «яндексоиды» и какая очередь за ними стоит. Из этого следует, что новые классные сервисы, над которыми мы сейчас работаем, развиваться не будут. А дальше компания превратится в угрюмый унылый поисковик, в котором можно что-то найти и все. «Яндекс — найдется что-нибудь», — заявила Бунина РБК.

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.

По итогам второго квартала 2019 года выручка «Яндекса» по направлению экспериментальных сервисов выросла на 203% в сравнении с аналогичным показателем 2018 года, до 3,4 млрд руб. К этому направлению относятся сервисы «Дзен», «Яндекс.Облако», каршеринг «Яндекс.Драйв», геоинформационные сервисы и «Яндекс.Образование».