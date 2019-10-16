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«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина в интервью РБК сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что «Яндекс» перестанет развивать «новые классные сервисы»
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Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы. Об этом в интервью РБК рассказала генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

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«Мы выдерживаем отток в год, например, 5% сильных сотрудников. Это тяжело, но это восстанавливаемо. А вот если уйдет сильно больше — это не восстановить. Уйдут не в соседний бизнес-центр, а, скорее всего, уедут за рубеж, потому что мы видим, каким спросом там пользуются «яндексоиды» и какая очередь за ними стоит. Из этого следует, что новые классные сервисы, над которыми мы сейчас работаем, развиваться не будут. А дальше компания превратится в угрюмый унылый поисковик, в котором можно что-то найти и все. «Яндекс — найдется что-нибудь», — заявила Бунина РБК.

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.

По итогам второго квартала 2019 года выручка «Яндекса» по направлению экспериментальных сервисов выросла на 203% в сравнении с аналогичным показателем 2018 года, до 3,4 млрд руб. К этому направлению относятся сервисы «Дзен», «Яндекс.Облако», каршеринг «Яндекс.Драйв», геоинформационные сервисы и «Яндекс.Образование».

В образовательное направление «Яндекс» еще недавно планировал крупные инвестиции: в начале сентября компания заявляла о планах инвестировать 5 млрд руб. для подготовки 100 тыс. ИТ-специалистов к 2022 году.

Еще один крупный эксперимент, который ведет компания, — разработка беспилотного автомобиля, которой занимается дочернее предприятие «Яндекс.Такси». Ранее UBS в своем отчете сообщал, что компания может стать в России монополистом на рынке беспилотного транспорта, в результате чего стоимость беспилотного направления бизнеса «Яндекс.Такси» к 2030 году может составить вплоть до $7,7 млрд руб.

Авторы: Мария Коломыченко, Анна Балашова, Кирилл Сироткин, Ирина Парфентьева
Теги: ​«Яндекс», законопроект, Госдума РФ, беспилотники
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