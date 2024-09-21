Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Туризм в Европе активно восстанавливается после пандемии. Но из-за военного конфликта на Украине приграничные с Россией страны Евросоюза потеряли имидж безопасного места для туристов из других стран

Фото: Георгий Куролесин / РИА Новости

Военный конфликт на Украине повлиял на восстанавливающийся после пандемии спрос на путешествия в Европу и спровоцировал кризис въездного туризма в соседних с Россией странах ЕС. Такие выводы содержатся в опубликованном в сентябре отчете Европейской комиссии по туризму (European Travel Comission, ETC).

В отчете анализируются последствия различных кризисов для туризма в Европе — от пандемии до геополитической напряженности, военных действий, террористических атак, сбоев в работе IT-систем и экстремальных погодных явлений — и стратегии их преодоления. Отчет был подготовлен совместно с национальными туристическими организациями стран, которые объединяет Европейская комиссия по туризму. Всего в совет организации, основанной в 1948 году для туристического развития Европы и ее продвижения на рынках третьих стран, входит 36 членов.

Что происходит с путешествиями по Европе

В 2024 году туризм в странах Европы продолжил уверенно восстанавливаться после пандемии. В первом полугодии число прибытий иностранных туристов превысило уровень 2019 года на 6%, а число ночевок в отелях увеличилось на 7%, сообщала ранее ETC. По сравнению с прошлым годом число ночевок и туристов выросло на 10 и 12% соответственно. Правда, главной причиной роста стали активные поездки туристов внутри стран самого Евросоюза — Германии, Франции, Италии и Нидерландов. Рост показывали также направления Южной Европы и Средиземноморья — Сербия, Мальта, Португалия.

Но такая картина наблюдается не во всех странах. Индустрия путешествий уязвима в условиях политической нестабильности, пограничных споров и международных конфликтов — эти факторы способствуют потенциальной неопределенности и «сбоям» в путешествиях по Европе, говорится в сентябрьском отчете ETC.

Заметнее всего, по версии авторов отчета, пострадал Кипр — он потерял 90% российского рынка и полностью украинский, констатирует ETC. Также Россия и Украина были приоритетными направлениями для Болгарии. Ситуация «вызывает обеспокоенность» у туроператоров, владельцев отелей и ресторанов Болгарии из-за того, что туристы считают страну «небезопасной», указывают авторы отчета.

Военный конфликт привел к более слабому экономическому росту и инфляции, увеличил транспортные расходы и стоимость поездок, а также вызвал перебои в передвижении туристов, особенно в странах Восточной Европы, говорится в отчете. Доверие иностранных туристов к путешествиям на европейском направлении снизилось: имидж Европы как безопасного места для отдыха «пошатнулся», особенно для основных путешественников на этом направлении — граждан США и Канады, указывает ETC. В первую очередь геополитическая обстановка сказалась на туристическом рынке стран, близко расположенных к России, Украине и Белоруссии. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Чехии и Финляндии.

Что происходит с туризмом в соседних европейских странах

После начала специальной военной операции на Украине сразу несколько европейских направлений потеряли ключевой рынок въездного туризма — Россию и Украину. Еще в феврале 2022 года 56% российских путешественников намеревались в течение ближайшего года посетить страны Европы, включая Литву, Латвию, Финляндию, Чехию, Венгрию, Черногорию, а также Турцию. Доля россиян среди туристов, ездивших в соседние с Россией страны Европы, достигала раньше 10–20%.

Количество прибытий международных туристов в странах Прибалтики в первом полугодии 2024 года по-прежнему было значительно ниже, чем до пандемии в 2019 году, отмечает ETC. Так, в Латвии число международных прибытий сократилось на 24%. Въездной турпоток в Эстонию и Литву тоже упал — на 15 и 14% соответственно.

Основными причинами «кризиса въездного туризма в Литве» стали «небезопасная ситуация» и «страх путешествовать из-за военного конфликта». Туристы из Германии, США, Франции, Италии и Великобритании в 2022 и 2023 годах отменили большую часть забронированных поездок в эту страну.

Эстония весной 2024 года по-прежнему считалась «небезопасной» для многих потенциальных путешественников из Западной и Южной Европы и стран дальнего зарубежья. В Финляндии потеря российских туристов вызвала «чрезвычайные трудности для бизнеса», особенно в восточной части страны, говорится в отчете. В Польше отели и туристические агентства также сообщали о массовых отменах бронирования и резком падении числа новых бронирований весной 2022 года.

Как страны справляются с кризисом К массовым отменам поездок приводит то, что путешественники, которые находятся вдали от конфликта (например, в США), часто воспринимают регион Центральной и Восточной Европы как зону военных действий, поясняет в отчете Польская туристическая организация (POT). Но несмотря на прием большого количества беженцев, Польша заверяет туристов, что ей напрямую не угрожают военные действия и страна «остается безопасным местом». После того как Латвия потеряла туристов из России, турбизнес разработал новые турпродукты, занялся продвижением внутреннего, делового и оздоровительного туризма, способного привлечь новые туристические рынки, говорится в отчете. Литва, чтобы уменьшить зависимость от одного рынка и определенных туроператоров, проводит структурные реформы в области сбора, распространения и использования туристических данных. Страна также инвестирует в инфраструктуру и создает новые средства для продвижения литовских туристических продуктов за рубежом, ориентируясь на различные рынки, сказано в отчете. Эстония, в свою очередь, постоянно общается с зарубежными целевыми рынками, делая акцент на том, что страна находится вдали от боевых действий и состоит в НАТО. По данным местного департамента обороны, в Эстонии находится 1,7 тыс. военных НАТО.

Как изменились поездки россиян в Европу

До пандемии и специальной военной операции на Украине, когда международные путешествия не были ограничены, европейские страны входили в число наиболее популярных направлений поездок россиян. По статистике погранслужбы ФСБ, в 2019 году в число 15 стран, куда чаще всего выезжали граждане России, из европейских государств входили Финляндия (туда россияне совершили 3,9 млн поездок со всеми целями визита, включая туризм, частные, деловые, учебные и другие), Эстония (1,9 млн), Германия (1,4 млн), Италия (1,4 млн), Польша (1,2 млн), Испания (1,1 млн) и Кипр (901 тыс.). В соседних с Россией странах, включая Литву и Латвию, существовал большой приграничный поток: люди ездили через границу с частными целями — навестить родственников, по учебе или работе или с ВНЖ.

Поездки россиян в Европу усложнились сначала из-за пандемии, а потом после того, как Евросоюз в феврале 2022 года закрыл небо для российских самолетов на фоне начала спецоперации на Украине. Кроме этого в сентябре 2023 года Еврокомиссия запретила въезжать в страны ЕС машинам с российскими номерами, приравняв их к запрещенному импорту, опасаясь обхода санкций.

Соседние с Россией европейские страны прекратили выдавать россиянам туристические визы и закрыли въезд туристам с шенгенскими визами других стран. У стран ЕС, которые принимают заявления россиян на туристические визы, получить их стало сложнее и дороже. В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Стоимость визового сбора выросла с €35 до €80, срок рассмотрения заявления на визу увеличился, и выдавать россиянам длительные многократные визы не рекомендовано.

В первом полугодии 2024 года граждане России, согласно данным погранслужбы ФСБ, совершили в страны ЕС около 557 тыс. поездок против 818,2 тыс. в январе—июне 2023 года. Для сравнения: в первом полугодии 2019 года россияне выезжали в Европу 7,5 млн раз — это в 13 раз больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Но нужно учитывать, что статистика погранслужбы ФСБ не фиксирует россиян, посещающих Европу через третьи страны.

В соседние с Россией страны ЕС (Польша, страны Прибалтики и Финляндия) число поездок в первом полугодии 2024 года по всем целям визита сократилось на 32% по сравнению с прошлым годом — до 548,6 тыс. (809,3 тыс. в 2023 году).

Как часто останавливались в отелях соседних стран ЕС Всего за семь месяцев 2024 года россияне переночевали во всех средствах размещения Финляндии 8,8 тыс. раз. Это на 66% меньше, чем год назад (26 тыс. ночевок), следует из официальной статистики Финляндии. В Литве число ночевок граждан России в первом полугодии 2024 года составило 8,1 тыс., это на 40% меньше, чем в прошлом году (13,6 тыс.). Согласно официальной статистике Латвии, в январе—июле 2024 года россияне провели в отелях и других средствах размещения 14,1 тыс. ночей, это на 30% меньше, чем годом ранее (20,2 тыс. ночевок). Исключением оказалась Эстония: в гостиницах этой страны россияне в первой половине этого года останавливались чаще, чем год назад: всего 14,3 тыс. раз, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 года (10,6 тыс.). Число поездок может расти за счет россиян, которые постоянно проживают в одной из европейских стран и у которых есть вид на жительство или гражданство одной из стран ЕС, ранее объяснял вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

После начала спецоперации на Украине доля путешествий в приграничные страны с Россией значительно уменьшилась, особенно пострадали Польша, страны Прибалтики, Финляндия, согласился гендиректор турагентства «Свой ТС» Сергей Войтович. По его оценкам, число туристов из России в странах Европы сократилось на 70–80% по сравнению с уровнем до февраля 2022 года. Среди основных причин — дорогие авиаперевозки с пересадками и долгое получение визы. Также, по словам Войтовича, морские круизы по Балтийскому морю перестали пользоваться спросом, потому что без захода в Петербург это «неинтересный маршрут». Сейчас такие круизы аннулированы либо переведены на другие маршруты.

Доля российских туристов в приграничных странах Европы после начала конфликта снизилась до 1–2%, оценил гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Сейчас россияне могут приехать в эти страны к родственникам либо тем, у кого есть вид на жительство. По его словам, экономика приграничных с Россией стран значительно пострадала после закрытия границ для российских туристов. К тому же эти страны действительно перестали восприниматься туристами как безопасное место для отдыха, соглашается собеседник РБК. Туристы из США и Канады меньше посещают страны Балтии и Польши, подтверждает гендиректор туроператора «Тари тур» Марина Левченко.

В западноевропейских странах, таких как Италия, Испания, Португалия и Франция, туризм полностью восстановился после пандемии, говорит Войтович. На этих направлениях спецоперация на Украине не повлияла на турпоток, указывает эксперт.