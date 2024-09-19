В Германии начнут проверять соцсети просителей шенгенских виз
Полиция Германии рекомендовала властям начать проверку социальных сетей просителей шенгенской визы для пресечения мошенничества, сообщила неправительственная организация Statewatch со ссылкой на соответствующий документ правоохранительных органов.
Представитель федеральной полиции сообщил Statewatch, выданные рекомендации «подпадают под правовые рамки пограничного контроля (Шенгенский кодекс о границах) и правила выдачи виз (Визовый кодекс)».
Эта рекомендация является частью «Справочника по мошенничеству с визами: превентивные меры и репрессивные подходы к контролю», отмечает организация. Чиновникам также посоветовали разработать «профили риска», которые будут включать в себя данные о поле, возрасте, сообществах, месте рождения и маршруте заявителей.
«В некоторых случаях они [социальные сети] находятся в открытом доступе и предоставляют полезную информацию. Возможно, удастся проверить, активен ли путешественник в них, какой контент публикует, к каким сообществам принадлежит или какие места посещал в последний раз. Профили позволят сделать выводы о реальной профессии и, следовательно, о доходах», — говорится в сообщении.
Сейчас в заявлении на получение шенгенской визы нет поля для социальных сетей.
входят 25 из 27 стран Евросоюза, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Консульства одной из них могут оформить шенгенскую визу, которая позволяет иностранцам перемещаться по этой зоне без пограничных проверок и таможенного контроля.
11 сентября Германия ввела временный контроль на всех сухопутных границах, а также активизировала высылку беженцев. Поводом стало недовольство общества миграционной политикой властей. Согласно результатам опроса ZDF, 71% немцев уверены в том, что ФРГ не может справиться с «большим количеством беженцев из кризисных зон», хотя еще полгода назад такой точки зрения придерживались только 42%.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов