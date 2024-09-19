 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Германии начнут проверять соцсети просителей шенгенских виз

Полиция ФРГ призвала проверять соцсети просителей шенгенских виз, чтобы предотвратить случаи мошенничества, сообщила Statewatch со ссылкой на рекомендации силовиков. Ранее в стране временно ввели контроль сухопутных границ
Фото: Marcel Mettelsiefen / Getty Images
Фото: Marcel Mettelsiefen / Getty Images

Полиция Германии рекомендовала властям начать проверку социальных сетей просителей шенгенской визы для пресечения мошенничества, сообщила неправительственная организация Statewatch со ссылкой на соответствующий документ правоохранительных органов.

Представитель федеральной полиции сообщил Statewatch, выданные рекомендации «подпадают под правовые рамки пограничного контроля (Шенгенский кодекс о границах) и правила выдачи виз (Визовый кодекс)».

Эта рекомендация является частью «Справочника по мошенничеству с визами: превентивные меры и репрессивные подходы к контролю», отмечает организация. Чиновникам также посоветовали разработать «профили риска», которые будут включать в себя данные о поле, возрасте, сообществах, месте рождения и маршруте заявителей.

«В некоторых случаях они [социальные сети] находятся в открытом доступе и предоставляют полезную информацию. Возможно, удастся проверить, активен ли путешественник в них, какой контент публикует, к каким сообществам принадлежит или какие места посещал в последний раз. Профили позволят сделать выводы о реальной профессии и, следовательно, о доходах», — говорится в сообщении.

Сейчас в заявлении на получение шенгенской визы нет поля для социальных сетей.

Шенген и Шенгенская зона — что это такое и какие страны входят
База знаний
Фото:Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
По состоянию на 2024 год в Шенгенскую зону входят 25 из 27 стран Евросоюза, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Консульства одной из них могут оформить шенгенскую визу, которая позволяет иностранцам перемещаться по этой зоне без пограничных проверок и таможенного контроля.

11 сентября Германия ввела временный контроль на всех сухопутных границах, а также активизировала высылку беженцев. Поводом стало недовольство общества миграционной политикой властей. Согласно результатам опроса ZDF, 71% немцев уверены в том, что ФРГ не может справиться с «большим количеством беженцев из кризисных зон», хотя еще полгода назад такой точки зрения придерживались только 42%.

Какие страны выдали россиянам больше всего шенгенских виз. Инфографика
Политика

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Германия полиция шенгенские визы соцсети мигранты
Материалы по теме
Сийярто объяснил решение по Шенгенской зоне для России и Белоруссии
Политика
Почему ведущие партии ФРГ склоняются к реформе шенгенской системы
Политика
Россиянам стали ненамного чаще отказывать в шенгенской визе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 17:32
Израильские ВВС наносят удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. ВидеоПолитика, 20:02
«Трактор» возглавил Восточную конференцию КХЛСпорт, 19:55
Как Израиль готовится к возможной войне с «Хезболлой»Политика, 19:48
Мэр Ивано-Франковска заявил о 74 добровольцах для языковых патрулейПолитика, 19:42
Лидер «Хезболлы» счел атаку Израиля объявлением войныПолитика, 19:16
Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему CybertruckПолитика, 19:14
Минпросвет объяснил приказ убрать гольф и чирлидинг из уроков физкультурыСпорт, 19:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФРС впервые за 4,5 года снизила ставку. Как это повлияет на крипторынокКрипто, 19:04
В Германии начнут проверять соцсети просителей шенгенских визПолитика, 19:01
Цена нефти Brent впервые за две недели превысила $75 за баррельИнвестиции, 18:53
Экс-игрока «Арсенала» арестовали за контрабанду двух чемоданов каннабисаСпорт, 18:51
ГК «Галс-Девелопмент» построит два спортивных комплекса в МосквеПресс-релиз, 18:50
Акции «РусГидро» упали на предложении Минэнерго не выплачивать дивидендыИнвестиции, 18:37
Володин предупредил о ядерной войне из-за позиции Европарламента по КиевуПолитика, 18:30