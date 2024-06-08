Какие страны выдали россиянам больше всего шенгенских виз. Инфографика

В 2023 году лидером среди стран ЕС по выданным шенгенским визам стала Италия — там россиянам дали 134,3 тыс. виз. На втором месте — Франция (99,6 тыс. виз), на третьем — Испания (96,8 тыс. виз). Всего, по данным Еврокомиссии, россияне подали 520 тыс. заявлений на визу (в 2022 году больше — 687 тыс.). При этом в 10,6% случаев им отказали.