ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу в первом полугодии 2024 года

В первом полугодии 2024 года россияне стали чаще выезжать за границу — и по делам, и с целью отдыха. Число туристических въездов россиян в Китай и вовсе превысило показатели 2019 года. Чаще стали и иностранцы приезжать в Россию

Фото: Андрей Любимов / РБК

В январе-июне 2024 года граждане России совершили 12,6 млн поездок за рубеж, следует из данных статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, которую проанализировал РБК. Количество выездов за границу в этом году оказалось на 9% больше, чем в январе-июне 2023 года — за тот период погранслужба зафиксировала 11,6 млн поездок.

Как считает погранслужба В статистике пограничной службы ФСБ учитывается количество пересечений иностранными и российскими гражданами государственной границы, учитывая несколько целей визита. Например, ФСБ распределяет данные о поездках с деловой целью, рабочей, туристической, частной, учебной, переезда на постоянное место жительства, а также «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие». Согласно методологии, если один и тот же гражданин в отчетном периоде неоднократно выезжал за пределы своей страны, то в данных ФСБ он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении.

В какие страны россияне ездили больше всего

В числе государств, куда россияне, согласно статистике, чаще всего выезжали в первом полугодии 2024 года, учитывая все цели визита, оказались как страны ближнего зарубежья (Абхазия, Казахстан, Армения и Грузия), так и популярные у туристов страны дальнего зарубежья (Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд).

Абсолютным лидером по числу въездов россиян, учитывая все цели визита, традиционно оказалась Турция. Поток россиян в Турцию в январе-июне 2024 года вырос по сравнению с прошлым на 9,4% — до 2,5 млн поездок. Заметно — в три раза в годовом выражении — увеличился поток из России в Китай (793,4 тыс. поездок). Также в десятку самых посещаемых стран вошли Таиланд (число поездок выросло на 30%) и Египет (+15%). В числе массовых направлений у россиян оказался и Казахстан, хотя число поездок в эту страну за год сократилось на 9% — до 1,2 млн. Также из стран ближнего зарубежья россияне в первом полугодии реже посещали Армению — число поездок сократилось на 17% к прошлому году — до 452,8 тыс., против 545,7 тыс. год назад. Зато граждане России чаще, чем год назад ездили в Грузию — 522,7 тыс. (+31,5%) и в Азербайджан — 340 тыс. (+26%).

Что касается туристических поездок, всего за шесть месяцев 2024 года россияне совершили за рубеж с туристическими целями 4,9 млн поездок — это на 20% больше, чем год назад (4,1 млн поездок). В числе стран, куда чаще всего выезжали россияне в целью туризма в первой половине 2024 года оказались Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Китай. В десятке также оказались страны ближнего зарубежья — Армения, Азербайджан, Узбекистан и Грузия. Из стран дальнего зарубежья — Куба.

Кратное увеличение числа поездок российских туристов по итогам полугодия показал Китай. Число въездов в эту страну увеличилось в 14 раз к прошлому году — до 405,3 тыс. поездок. Этот показатель на 3,5% больше, чем в первом полугодии рекордного 2019 года, когда россияне совершили в Китай с туристической целью 391,4 тыс. визита. Поездки из России в Китай начали постепенно восстанавливаться после отмены коронавирусных ограничений и возобновления действия безвизового обмена для организованных туристов между странами.

Заметно выросло и число туристических поездок на Кубу, на 60% к прошлому году — до 80,4 тыс. Кроме этого, значительно выросло и количество визитов с туристической целью из России в Азербайджан — до 109,5 тыс. поездки (+59%). Несмотря на увеличение числа поездок с туристическими целями из России в страны СНГ, выездной поток в эти государства часто носит нетуристический характер, поэтому выделить долю классических туристов крайне сложно, указывали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как в Россию ездили иностранцы

В январе-июне 2024 года количество поездок иностранных граждан в Россию, учитывая все цели визита увеличилось на 11,5% к аналогичному периоду прошлого года, свидетельствуют данные ФСБ. За шесть месяцев 2024 года иностранцы пересекли российскую границу 7,9 млн раз — в первом полугодии прошлого года количество въездов составило 7,1 млн поездок.

Чаще всего в первой половине 2024 года иностранцы въезжали в Россию из стран ближнего зарубежья. Абсолютным лидером по въезду в Россию в первом полугодии оказался Узбекистан — жители этой страны въехали 1,8 млн раз, что на 6% больше к прошлому году. Также в тройке лидеров по въезду традиционно граждане Казахстана 1,5 млн поездок (+8% год к году) и Таджикистана 977 тыс. (-8%). Из стран дальнего зарубежья в десятку стран, чьи граждане чаще всего за отчетный период посещали Россию, вошел Китай — количество поездок оттуда увеличилось в 2,7 раза — до 700,6 тыс. поездок (263,8 тыс. поездки год назад).

Китай также оказался и страной-лидером, откуда в Россию чаще всего приезжали иностранцы с целью туризма. Всего за полгода статистика ФСБ зафиксировала 301,8 тыс. поездок — это в 9 раз больше, чем год назад (32,3 тыс. поездки), но все еще значительно меньше, чем было до пандемии. Тогда граждане Китая за полгода совершили в Россию 591,9 тыс. турпоездок — в два раза больше, чем сейчас.

До пандемии больше всего иностранных туристов приезжали в Россию именно из Китая. Например, в 2019 году из 5 млн туристов, посетивших страну, почти 1,4 млн были из Китая. Тогда большинство китайских туристов — 1,2 млн — приехали именно в составе туристической группы. Россия и Китай возобновили действие безвизового режима для групп туристов в августе 2023 года, после трехлетнего перерыва из-за пандемии.

Туристический бизнес закладывал большие надежды на возвращение китайских туристов. После старта работы безвизового соглашения Россию ждет «нас ждет ренессанс въездного туризма», была уверена исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Однако турпоток все еще далек от допандемийных показателей. Китайских туристов сдерживают дорогие перелеты, проблема с оплатами по банковским картам, а также опасения китайских туроператоров о безопасности туристов после теракта в «Крокусе», объяснила гендиректор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко. По ее словам, после случившегося крупнейшие туроператоры Китая стали менее активно продавать туры в Москву и в Петербург. Сейчас большинство туристических групп из Китая посещают приграничные зоны — Дальний Восток и Хабаровский край, а поездок в центральную часть России, например, в Москву и Петербург крайне мало.

Тем не менее, сейчас в Россию едут много индивидуальных китайских туристов по электронной визе, а также деловые туристы, добавила Левченко. Председатель совета ассоциации «Мир Без Границ» Александр Львов также полагал, что одна из причин сдержанного турпотока из Китая в Россию может быть в том, что китайские турагентства перестали массово предлагать своим туристам групповые путешествия в центральную часть России из-за опасения террористических атак. По его словам, большую часть китайского турпотока забирает на себя Приморье, Урал и Сибирь, а на Москву и Петербург приходится 25% туристов. При этом, доля индивидуальных туристов составляет около половины от всего китайского турпотока.

Помимо Китая в первом полугодии 2024 года в число лидеров по количеству турпоездок иностранцев в Россию вошли граждане Туркменистана — 31,2 тыс. поездки (рост в 2 раза год к году), Турции — 26,7 тыс. поездки (+30%) и Германии — 24,1 тыс. (+38% год к году). Но жители этих стран в основном приезжают в Россию по туристическим визам к родственникам или на работу, а не с целью отдыха, ранее объясняли эксперты.