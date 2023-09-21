В России предложили создать ГОСТы для автотуризма

Ассоциация автомототуризма предложила классифицировать маршруты для автотуристов, а также присваивать звезды кемпингам по аналогии с отелями. Не прошедшие классификацию объекты не войдут в единую информационно-навигационную базу

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Регулировать автотуризм и ввести классификацию автомобильных туристических маршрутов и кемпингов, создать серию государственных стандартов (ГОСТ) в рамках разработки концепции по автотуризму предложила Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга (ОААК). Инициатива была направлена в комиссию Госсовета России по туризму, физической культуре и спорту, рассказал РБК Сергей Лобарев, замруководителя рабочей группы по развитию автотуризма при Госсовете, а также президент ОААК. Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга присутствует более чем в 70 регионах России. Ассоциация некоммерческая, в ней работают автотуристы на общественных началах.

Разработать концепцию по развитию в России автомобильного туризма до 2035 года правительству поручал в мае этого года президент Владимир Путин. В рамках концепции должен быть создан пилотный проект автотуризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток, включающий в себя федеральные трассы «Россия» (Москва — Петербург) и «Восток» (Москва — Казань). Концепция в том числе должна определить «условия развития сопутствующей инфраструктуры». Срок исполнения поручения был установлен до 15 июня 2023 года, но финальной версии концепции до сих пор нет. В июле президент просил правительство ускорить разработку, так как «для многих людей это самый удобный, комфортный вид путешествий».

Срок создания концепции автотуризма продлили до конца сентября 2023 года, уточнил Лобарев. Но он обеспокоен отсутствием координации с межведомственной рабочей группой по разработке концепции, которую курирует Минэкономразвития, поэтому просит перенести срок ее подготовки до середины ноября 2023 года, чтобы учесть в проекте замечания отраслевого сообщества. Письмо с таким предложением он направил губернатору Ленинградской области, руководителю рабочей группы по развитию авто- и мототуризма комиссии Госсовета России Александру Дрозденко. РБК направил запрос в пресс-службу губернатора Ленинградской области.

В пресс-службе правительства по вопросам проекта концепции развития автотуризма рекомендовали обратиться в Минэкономразвития. РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минтранс. В Росавтодоре вопросы также перенаправили в Минэкономразвития.

Для чего автотуризму нужны ГОСТ и классификация

В первую очередь Лобарев предлагает ввести в правовой оборот новый ГОСТ терминов и определений автотуризма. «Нам необходима серьезная работа над терминологией, чтобы у нас был единый понятийный аппарат, чтобы было понятно, что мы собираемся менять», — пояснил он. По его словам, нужно определить термины авто- и мототуризма, караванинга, кемпинга, глэмпинга, многофункциональной зоны дорожного сервиса и закрепить их на законодательном уровне, чтобы избежать их двоякого толкования.

Также президент ассоциации предлагает упорядочить требования к автотуристским маршрутам. Для этого нужно принять новый ГОСТ «Туризм. Классификация автотуристских маршрутов». Это поможет создать критерии и требования к оценке качества обслуживания на разных маршрутах, следует из текста предложений, с которым ознакомился РБК.

На первом этапе ГОСТы будут касаться только национальных туристических маршрутов — по мнению Лобарева, их необходимо сделать эталоном, обеспечить и внедрить условия доступной среды. «Тогда национальный маршрут действительно станет не просто флагманом, но и ориентиром стандартов для всех последующих проектов по маршрутам автотуризма», — поясняет эксперт. Предполагается, что если автотуристический маршрут не будет соответствовать ГОСТам, то специальная комиссия не разрешит ввести в эксплуатацию придорожную инфраструктуру, например кемпинги, глэмпинги, аптеки, заправки, уточнили в пресс-службе ОААК. «Мы должны предъявлять повышенные требования к национальным маршрутам. Если нет доступной среды, то это уже не национальный маршрут», — считает Лобарев.

Для улучшения качества придорожного сервиса ассоциация предлагает создать единую информационно-навигационную систему, которая будет агрегировать все автотуристические маршруты по стране и позволит сделать поездки «более комфортными и предсказуемыми» для автомобилистов. Предполагается, что регулировать работу этой системы будет проектный офис, в который войдут представители общественных организаций. Пока эта система находится в разработке; кто именно будет заниматься технической частью, собеседник РБК не уточнил.

В рамках концепции также предлагается создать институт классификации кемпингов по аналогии с отелями — от одной до четырех звезд. Как отметил Лобарев, такая классификация будет добровольной, но неклассифицированные объекты размещения не будут отображаться в единой информационно-навигационной системе автотуризма. «Это поможет как бизнесу, так и потребителю. Кто не захочет легально показать качество своего кемпинга, те будут изолированы от массового автотуризма», — объясняет Лобарев.

Введение институтов классификации инфраструктуры для автотуризма, например кемпингов, и установление ГОСТов будут способствовать улучшению сервиса, считает руководитель проектов ОААК и член экспертной рабочей группы по социальной политике и инклюзивному туризму Госдумы Вячеслав Васильчев. Так, для потребителя классификация кемпингов даст понимание о качестве услуг, которые он получит, а предпринимателю будет понятно, что ему нужно сделать для достижения этих целей. «Следует подумать о больших и малых участниках автотуристической отрасли, чтобы требования, с одной стороны, не оказались для них непосильным бременем, а с другой — учитывали интересы всех категорий автотуристов, включая водителей легковых автомобилей и автодомов, мотоциклистов и караванеров, а также людей с ограничениями здоровья», — добавил Васильчев.

Идею разработки единых решений и стандартов, гарантирующих качество услуг для автотуристов в стране, поддерживал курирующий туротрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко — о том, что они должны быть включены в общефедеральную концепцию автомобильного туризма и придорожной инфраструктуры в России, зампред правительства говорил в мае этого года. А присваивать кемпингам и глэмпингам звезды ранее предлагал депутат Госдумы Сергей Кривоносов. Как уточнил Лобарев, этот законопроект не получил одобрения, но его следует доработать, включив в концепцию автотуризма.

Согласно закону «О стандартизации», документы национальной системы стандартизации, в том числе ГОСТы для продуктов и услуг, применяются на добровольной основе, отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Ответственности за отклонения от принятого ГОСТа как таковой быть не может, но она будет наступать в случае, если услуга была оказана с нарушениями и повлекла либо вред здоровью, либо вред имуществу потребителя услуги, но это уже иные вопросы по части регулирования такой ответственности, добавляет юрист. «Таким образом, введение ГОСТа для автотуризма с целью классификации соответствующих маршрутов является мерой, которая не повлечет каких-либо правовых сдвигов по части его соблюдения, но полагаю, что данный регламент нужен для уточнения различных значений и постановки целей для формирования условно единой системы для оказания такого рода услуг», — говорит Федюкин.

Обязательными для применения документы стандартизации являются в тех случаях, когда речь идет о производстве оборонной продукции либо той, которая включена правительством в определенный перечень документов по части стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации в России, продолжает юрист. «В теории последний момент может пересекаться с вопросом стандартизации автотуристических маршрутов, однако данные маршруты подразумевают просто преодоление какого-то определенного пути и вряд ли будут нести в себе какие-либо условные риски, чтобы делать данную стандартизацию максимально обязательной и требующей дополнительных постановлений правительства», — резюмирует эксперт.

Насколько популярен автотуризм в России

В 2022 году официальная статистика отчитывалась о 153 млн туристических поездок, которые россияне совершили по стране. При этом только 15% путешественников приобретали путевки у туроператоров — остальные планировали путешествия самостоятельно и добирались до места отдыха в том числе на автомобилях, отмечает Васильчев. У Российского союза туриндустрии (РСТ) оценка выше: пакетные туры предпочитают около 25–30% туристов, но большинство действительно берут только отели, а транспорт оплачивают отдельно или добираются самостоятельно, подтверждает вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Согласно оценкам ОААК, россияне совершают в год около 20 млн туристических поездок на автомобиле по стране. При этом официальной статистики именно по автотуристам пока не ведется, так как нет законодательного определения понятия автотуризма, объясняет руководитель проекта «Развитие объектов придорожного сервиса» ОААК Денис Манько. В летний сезон по трассе М-4 (дорога федерального значения, которая соединяет Москву, Новороссийск и Сочи и является основной для туристов, направляющихся на курорты Краснодарского края) перемещается 8 млн автомобилей, из них большую часть занимают автотуристы, уточнил Манько. Типичный портрет автотуриста — люди от 25 до 35 лет, причем около 70% — семьи с детьми, указывает Лобарев.

В мае Чернышенко, говоря о перспективах развития автомобильного туризма в стране, озвучивал экспертные оценки, согласно которым в России около 60 млн автолюбителей. «Даже если половина из них станут автотуристами, это принесет отрасли дополнительно примерно 250 млрд руб. в год», — отмечал вице-премьер. В ОААК к этому добавляют, что потенциальными автотуристами могут быть еще 2 млн мотоциклистов и более 20 тыс. караванеров — людей, путешествующих на транспорте, пригодном для проживания.

Как много автомобилей в России По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2023 года в России насчитывалось около 46 млн штук легковых автомобилей.

Росту популярности автотуризма в России способствуют ограничения доступности выездного туризма, уверен Манько. Те россияне, которые ездили отдыхать на машине в Европу, после введения ограничений переориентировались на внутренние направления.

В России все больше туристов предпочитают добираться в места отдыха на личном автотранспорте, согласен Горин. По его оценкам, в ряде регионов доля автомобильных туристов достигает 60%, но средняя картина по стране — 39%.

Увеличение количества автотуристов связано в том числе с закрытыми аэропортами на юге России, а также с улучшением качества дорог и придорожной инфраструктуры, считает эксперт. В частности, после закрытия аэропорта Симферополя около 70% пассажиров и туристов добираются в Крым на автомобилях и автобусах, оценивал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.