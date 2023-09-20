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Ракова сообщила о разработке в Москве ГОСТа для нейросетей в медицине

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В России вступил в силу разработанный с участием московских рентгенологов ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и технического обслуживания систем искусственного интеллекта в клинической медицине. Об этом рассказала и.о. заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Это 11-й по счету отечественный стандарт, не имеющий аналогов в мире.

По словам Раковой, этот документ определяет требования для каждого процесса жизненного цикла систем искусственного интеллекта: «Использование стандартов обеспечит внедрение только проверенных, надежных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей и тестировании существующих».

Для разработки единых понятий и норм для всех участников процесса столица объединила несколько десятков специалистов: разработчиков программного обеспечения, медиков, профессоров, научных сотрудников.

Анастасия Ракова уточнила, что столичные специалисты работают над стандартами уже третий год, а в числе авторов нынешнего документа специалисты Центра диагностики и телемедицины депздрава Москвы. Новый стандарт дополняет существующий ГОСТ IEC 62304–2022. Авторы добавили набор процессов жизненного цикла программного обеспечения медицинских изделий процессом мониторинга системы искусственного интеллекта на этапе эксплуатации, а также этапы эксплуатации и вывода из эксплуатации.

Главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев, который также возглавляет Центр диагностики и телемедицины ДЗМ, подчеркнул, что основой для разработки национальных стандартов стал проводимый в Центре научный эксперимент по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику. «Сегодня разработаны уже 11 ГОСТов, шесть из которых вступили в силу в 2022 году, четыре — с 1 января 2023 года, еще один — с 1 сентября 2023 года, — продолжил Васильев. — В данный момент еще три проекта стандартов прошли публичные обсуждения и направлены на специализированную экспертизу и подготовку к регистрации и утверждению».

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ГОСТ инновации в медицине Москва Анастасия Ракова нейросети
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