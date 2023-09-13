Аркадий Ротенберг вложит ₽129 млрд в создание курортов в России

Бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен сделать проекты в туризме одним из стратегических направлений бизнеса. В течение пяти лет он вложит 129 млрд руб. в создание «доступных отелей» и рекреационных зон в Сибири и на юге России

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует в ближайшие пять лет вложить более 129 млрд руб. в туристические проекты на территории России, рассказал он РБК: «Сейчас я рассматриваю создание туристической инфраструктуры в России как одно из стратегических направлений своего бизнеса».

Якорными проектами станут комплексные курортные и рекреационные территории «нового формата» в Южном и Сибирском федеральных округах. Территории «нового формата», по словам бизнесмена, будут включать в себя строительство отелей, апартаментов, аквапарков, развлекательной и оздоровительной инфраструктуры разного типа и во всех ценовых сегментах, а также благоустройство общественных пространств, пляжей, эко-маршрутов и т.д. Часть благоустроенных пространств планируется сделать будет общедоступной, если это будет согласовано местными властями.

Первые очереди курортов будут запущены в 2026 году в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае. «В целом мы хотим сосредоточиться на создании новых продуктов как в плане пространств размещения, так и в части сервиса», — рассказывает Ротенберг. Акцент, по его словам, будет сделан на «доступном предложении» в отелях три-четыре звезды «на любой вкус и кошелек», а также инновационных решениях в санаторно-курортном и оздоровительном комплексе.

В Крыму курорты появятся на месте советских санаториев на южном берегу полуострова, которые Ротенберг приобрел под реконструкцию в 2019 году. Сейчас в Крыму уже принимают гостей принадлежащие Ротенбергу санатории «Ай-Петри» и «Дюльбер», а также отели «Дача Рахманинов» и «Родня». «Рядом с Ласточкиным гнездом будет реализован комплексный проект развития территории санатория «Жемчужина». На месте реконструируемого пансионата «Мисхор» появится современный гостиничный комплекс с акцентом на семейный отдых», — рассказывает бизнесмен.

В Краснодарском крае планируется расширять присутствие в Геленджике за счет «создания новой комфортной туристической среды, включая отели разного формата и в разных ценовых сегментах», продолжает Ротенберг. Детали по проектам в Сибирском федеральном округе он не уточнил. Но в 2021 году сообщалось, что принадлежащая Ротенбергу компания «Новые вершины» планирует построить в Алтайском крае комплекс туристических объектов с общим объемом инвестиций 25 млрд руб. Речь шла, в частности, о строительстве горнолыжного курорта на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

Ротенберг также отметил, что видит высокий потенциал для создания комплексных курортов с акцентом на семейный отдых и на Дальнем Востоке. «Сейчас смотрим на несколько потенциальных площадок в Приморском крае», — добавляет бизнесмен.

В туристическом развитии территорий есть положительный эффект для бизнеса в регионах и местных жителей, подчеркивает Ротенберг: «Деньги туристов пойдут напрямую в экономику регионов, при этом повысится уровень жизни жителей регионов, которые смогут пользоваться общественной инфраструктурой курортов». Для успешной реализации проектов важно, чтобы темпы развития обеспечивающей инфраструктуры со стороны государства не снижались и был обеспечен доступ к льготным целевым кредитам, резюмировал собеседник РБК.