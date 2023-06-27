Цены в отелях Крыма в июне опустились до пятилетнего минимума

Уменьшение турпотока в Крым на фоне усложнения логистики и других трудностей вынудило отели снизить цены. Но пока это не слишком помогло: туристы поедут в Крым в июле, когда закончатся места в Краснодарском крае, считают эксперты

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Средняя стоимость проживания в отелях Крыма за сутки в мае и июне текущего года опустилась до минимального уровня с 2019 года, следует из данных платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, с которыми ознакомился РБК. В мае 2023-го средняя цена за сутки в крымских отелях составила 6466 руб. — относительно мая предыдущего года проживание подешевело на 20,5%. В начале июня (аналитики оценивали период с 1-го по 20-е число) средние цены в гостиницах чуть выросли по сравнению с маем, но были на 16% ниже, чем в это же время в 2022 году, — 7675 руб.

На протяжении последних трех лет за сутки проживания в отелях Крыма туристы платили в мае в среднем около 8 тыс. руб., а в первой половине июня — порядка 9 тыс. руб. Ниже, чем сейчас, средние цены за проживание были только в допандемийном 2019 году, когда средняя цена за ночь в отеле в мае и июне составляла 6285 руб. и 7105 руб. соответственно.

На соседних с Крымом черноморских курортах Краснодарского края цены в отелях, напротив, выросли. В Краснодарском крае стоимость ночи в первой половине июня увеличилась почти на 10% год к году, до 8499 руб., и оказалась в 1,8 раза больше уровня 2019 года (тогда номер за сутки стоил 4630 руб.). В мае гостиничный номер обходился туристам в 7110 руб. — это на 6,4% больше, чем в том же месяце 2022-го, и в 1,6 раза превышает среднюю стоимость в мае 2019-го.

Как считали Единая платформа для онлайн-продаж и управления отелем TravelLine оценивала количество бронирований в подключенных к системе средствах размещения в мае и июне за период с 2019 по 2023 год. В статистике учитывались как прямые бронирования с сайтов гостиниц через модуль бронирования TravelLine, так и бронирования, сделанные в этих гостиницах через ОТА (Online travel agencies — сервисы онлайн-бронирования отелей). К платформе подключено более 12 тыс. объектов размещения как в России, так и за рубежом (количество подключенных к системе именно российских отелей представитель TravelLine не уточнил, сославшись на коммерческую информацию). Всего в России, по данным Росстата, в 2022 году насчитывалось 29,5 тыс. коллективных средств размещения, а в Крыму — 1,6 тыс. По оценкам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, аналитика TravelLine охватывает около 40% российских отелей.

Почему снижаются цены в Крыму

Крым — единственный регион России, который в этом году снизил цены на летний отдых по сравнению с прошлым, заявил РБК министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Скидки на проживание доходят до 30–40%, ряд отелей и санаториев, по словам министра, на данный момент загружены до 60–70%, но в среднем в отелях заполнено лишь около 40% мест.

Крымские отельеры снижают цены на фоне сложностей, с которыми сталкивается турбизнес в регионе, отмечает Волченко. Так, для туристов, которые хотят поехать отдыхать в Крым, по-прежнему актуален вопрос логистики из-за временного закрытия аэропорта Симферополя. «Крымский турбизнес адаптировался уже ко всем возможным сложностям — информационным, водным и энергетическим блокадам. Потребитель при этом только выигрывает, поскольку качество и сервис за счет конкуренции становятся выше, а ценовые предложения точно более лояльные, чем и в прошлом году, и в сравнении с другими туристическими дестинациями», — добавляет Волченко.

Снижение цен — один из способов привлечь на полуостров туристов, подтверждает Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма (в нее входят более 30 средств размещения и 170 физических лиц, занимающихся приемом туристов). У малого бизнеса — мини-гостиниц, хостелов и гостевых домов до 50 номеров — цены в июне 2023 года, по словам Стамбульниковой, снизились на 40% год к году и опустились до уровня 2018 года. По ее словам, минимальная стоимость суток проживания в небольшой гостинице с завтраком начинается от 3,5 тыс. руб.

Цены снижают не только отельеры, но и владельцы жилья, которые сдают его туристам посуточно. Средняя стоимость посуточной аренды в Крыму в июне этого года составила около 3400 руб. — это на 10% меньше, чем было в прошлом году, говорит гендиректор сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. По его словам, в сегменте посуточного жилья цены в Крыму в последние годы действительно идут вниз, но они не достигли средних цен, которые были в 2019 году — тогда средняя стоимость аренды составляла около 2800 руб. за сутки.

По данным туроператора «Алеан», стоимость проживания в средствах размещения в Крыму снизилась в среднем на 15–20% к прошлому году.

Турпоток в Крым снижался на протяжении 2022 года, после того как аэропорт Симферополя и другие десять аэропортов на юге России были закрыты в конце февраля из-за «осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине». Закрытое авиасообщение и нехватка билетов на поезда уже летом повлияли на турпоток: в июне прошлого года отели Крыма были заполнены лишь наполовину. О снижении туристического потока в Крым говорил и глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в 2022 году количество туристов в регионе сократилось на треть по сравнению с рекордным 2021 годом (всего, по данным минкурортов региона, на полуострове в 2022 году отдохнуло 6,5 млн туристов). В текущем году турпоток в Крыму может снова показать отрицательную динамику, считает Решетников.

Как изменилась дорога в Крым До закрытия аэропорта самолетами на полуостров добиралось около трети отдыхающих, основной поток (около 60%) ехали на автомобилях, остальные — на поездах. После остановки авиасообщения поток перераспределился в пользу автомобильного и железнодорожного транспорта. Осенью прошлого года у Крыма возникли сложности и с сухопутным сообщением, после того как в начале октября на Крымском мосту произошел взрыв, который разрушил два пролета автомобильной части и повредил железнодорожную инфраструктуру. Впрочем, транспортное сообщение как для автомобилей, так и для поездов восстановили достаточно быстро, поэтому взрыв не спровоцировал значительного спада турпотока в регион, уточнял Волченко. Он также обращает внимание на то, что в Крым по сравнению с прошлым годом возросло количество поездов, в том числе ежедневных из Москвы, а на въездах на Крымский мост стало больше пунктов досмотра, что сократило время ожидания. Сейчас, по оценкам Волченко, около 70% пассажиров и туристов добираются в Крым на автомобилях и автобусах, еще 30% едут на поезде.

Помогают ли скидки в отелях привлечь туристов

Снижение цены не сильно влияет на спрос и количество туристов на крымских курортах, утверждает Ромашкин из туроператора «Дельфин»: в первые пять с половиной месяцев 2023 года продажи туров в Крым упали относительно уровня прошлого года на 25–30%. Дополнительным фактором снижения турпотока могло стать позднее лето, поскольку пляжное направление отдыха чувствительно к погоде, рассуждает эксперт. Впрочем, сейчас этот спад замедляется, и к концу июня продажи выйдут на уровень прошлого года и продержатся так до конца лета, считает Ромашкин. «Такой же сценарий был и год назад, — вспоминает собеседник РБК. — Первые пять-шесть месяцев года был спад, но в июле—августе Крым себе обеспечивает практически 100-процентную загрузку». По словам эксперта, для Крыма будет «хорошим результатом», если снижение уровня бронирований по итогам 2022 составит 20% относительно прошлого сезона.

«Мы рассчитываем, что спрос на курорты Крыма значительно скорректируется по мере того, как закончатся места в отелях Краснодарского края, которые в этом году в среднем повысили цены на 10–15% по сравнению с прошлым годом», — надеется президент Российского союза туриндустрии и гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский. Пока динамика продаж туров в Крым в этом сезоне по-прежнему остается ниже показателей прошлого года, а загрузка большинства популярных отелей составляет около 50–60% говорит Уманский. Но он рассчитывает, что уже в июле поток туристов на полуостров возрастет, потому что «фактор снижения цены в совокупности с качественными средствами размещения должен сыграть свою роль». Уманский напоминает, что в Крыму по-прежнему наблюдается минимальная глубина продаж: люди принимают решение о поездке в последний момент. Плечо бронирования в последние годы, по словам Волченко, составляет две-три недели.