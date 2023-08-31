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Власти обсудят ограничение аренды туристического жилья через агрегаторы

Турбизнес предложил ограничить аренду квартир и глэмпингов через агрегаторы
В правительстве обсудили меры по обелению рынка туристического жилья. Среди предложений бизнеса — запретить агрегаторам продажу не прошедших классификацию объектов. Сервисы бронирования считают, что это уведет рынок в подполье
Фото: Bignai / Shutterstock
Фото: Bignai / Shutterstock

Минэкономразвития рассмотрит вопрос о запрете для агрегаторов рекламы и продажи жилья для туристов, не прошедшего обязательную классификацию. Эта инициатива была в числе мер по обелению рынка, предложенных на прошедшей 29 августа в координационном центре правительства стратегической сессии по развитию туризма, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин, рассказал РБК один из участников мероприятия.

Предложение о запрете продавать и рекламировать неклассифицированные средства размещения на платформах по бронированию жилья для отдыхающих внесли отельеры и Российский союз туриндустрии (РСТ), рассказал участник сессии. В материалах к мероприятию, с которыми ознакомился РБК, в блоке регуляторных мер действительно упомянуты «обязательная классификация всех видов средств размещения с повышением ее эффективности», а также «запрет на рекламу и продажу агрегаторами неклассифицированных средств размещения».

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердили, что в рамках стратегической сессии представители туристической отрасли дали свои предложения, связанные с легализацией рынка. «Приняли решение, что Минэкономразвития продолжит работу по этому направлению для комплексной проработки предложенных инициатив с привлечением всех заинтересованных лиц», — добавляет представитель вице-премьера. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Как регулируется рынок туристического жилья в России

Вопрос о регулировании рынка туристического жилья в России — от гостиниц до сдающихся в аренду посуточно квартир и апартаментов — обсуждается властями и бизнесом уже не первый год. Классификацию (то есть присвоение гостиницам определенного рейтинга или «звезд» в соответствии с уровнем качества, комфорта и обслуживания) российские отели начали проходить еще перед зимней Олимпиадой в Сочи в 2014 году, а затем — в городах, где в 2018 году проводился Чемпионат мира по футболу. С 2019 года поправки в закон «Об основах туристкой деятельности» ввели в России поэтапную обязательную классификацию гостиниц — с 1 января 2022 года ее должны проходить все отели без исключения. Однако эти требования не коснулись значительной части рынка — гостевых домов, мини-отелей и других объектов размещения, которые находятся в жилом фонде.

В 2019 году в России был принят так называемый «закон Хованской» (по фамилии инициировавшей его принятие депутата Госдумы Галины Хованской), который фактически ввел запрет на размещение гостиниц в многоквартирных домах. В многоквартирных домах сократилось количество хостелов, но закон не ограничил практику предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях, в частности, в сдаваемых посуточно квартирах и апартаментах.

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В ответ общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предложила ввести регулирование рынка для всего туристического жилья, легализовав посуточную аренду жилья для туристов. Предполагалось, что каждой квартире будет присвоен индивидуальный номер, который будет внесен в единый федеральный реестр и в обязательном порядке начнет фигурировать во всех объявлениях о сдаче в аренду, а владельцы недвижимости должны будут платить налог в размере 4%. Но соответствующий законопроект, разработанный депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым, так и не был принят.

В 2021 году Ростуризм (был упразднен осенью 2022 года, а его функции переданы Минэкономразвития) разработал законопроект о легализации деятельности гостевых домов. По данным, которые тогда приводило ведомство, в России полулегально работали гостевые дома на 150 тыс. мест — планировалось, что изменения позволят их стандартизировать и ввести в правовое поле. В Ростуризме рассчитывали, что документ будет рассмотрен Госдумой осенью того же года, затем принятие законопроекта сдвинулось. В феврале этого года Ассоциация туроператоров России сообщала, что законопроект был доработан, и гостевые дома могут быть легализованы с 1 марта 2024 года. На текущий момент принятие законопроекта затормозилось, но ожидается, что он будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию, говорит президент РСТ Илья Уманский.

Что говорят турбизнес и отельеры

На сегодняшний день значительная часть объектов размещения туристов находится в теневом секторе — их надо выводить в правовое поле и классифицировать, чтобы сделать правила в отрасли паритетными для всех участников рынка и обеспечить большую прозрачность услуг для потребителей, говорит президент Илья Уманский. На первом этапе речь идет о создании реестра таких средств размещения, чтобы предприниматели предоставляли свои услуги официально, считает эксперт. «Крупные гостиницы не могут работать вне классификации, нам важно, чтобы остальные средства размещения тоже проходили классификацию и попадали в реестр. Чтобы простимулировать бизнес, есть такая инициатива — ограничить площадки, которые занимаются рекламой и дистрибуцией туристических услуг», — добавляет Уманский.

Туристическая отрасль давно ждет принятия закона о гостевых домах, поскольку он позволит легально работать большому количеству объектов размещения в регионах, в частности, на курортах юга России, где доля частного сектора в гостиничном бизнесе довольно большая, отмечает председатель правления межрегионального общественного объединения «Союз отельеров» Роман Сабиржанов. Сейчас в России около 30 тыс. классифицированных гостиниц — не прошедшего классификацию туристического жилья, по оценкам эксперта, сопоставимое количество. «Конечно, если этот массив обелится, от этого выиграют все — государство, потому что будет контроль над участниками рынка, потребитель, потому что это однозначно повлияет на качество сервиса, и участники рынка. У крупных гостиниц сейчас большие издержки, связанные с легализацией, а у гостевых домов в силу того, что они находятся в серой зоне, этих дополнительных затрат сейчас нет», — говорит Сабиржанов. Изменения позволят сделать рынок «более цивилизованным»: сейчас агрегаторы туристических услуг берут на себя риски работы с востребованным продуктом, который не сертифицирован и находится по сути в нелегальном поле.

Что говорят агрегаторы

Представители сервисов по бронированию туристического жилья считают, что обеление рынка — правильная инициатива, но запрет на продажу не прошедших классификацию объектов на своих платформах считают неэффективным.

После ухода иностранных сервисов малые объекты размещения присоединились к отечественным агрегаторам, которые работают в российском налоговом и законодательном поле, указывает управляющий директор сервиса Ostrovok.ru Дарья Кочеткова. Агрегатор проверяет и верифицирует их при регистрации, и на платформах регистрируется все больше самозанятых — по мнению собеседницы РБК, это говорит о том, что их владельцы хотят работать легально.

Обеление отельного рынка лишь косвенно связано с наличием у объектов классификации, говорит гендиректор сервиса МТС Travel Вадим Мельников: «Нельзя утверждать, что все неквалифицированные объекты не платят налоги и не зарегистрированы в той или иной форме. Объект также может формально не подпадать под классификацию, но это не свидетельствует о низком уровне сервиса, плохой оснащенности номера или плохого завтрака. Сегодня в современном глэмпинге, например, удобств и сервиса может быть представлено больше, выше по качеству, чем в пятизвездном отеле».

Запрет продажи на агрегаторах не прошедших классификацию объектов приведет только к тому, что они сильнее уйдут в подполье, уверен Мельников. «Как правило, такие варианты жилья доступнее по цене, поэтому их все равно будут искать и бронировать. Учитывая современные реалии, делать это будут через Telegram-каналы, объявления в интернете, а для менее продвинутой аудитории туристов вновь станут актуальными таблички на вокзалах. В этой ситуации обелить рынок будет еще сложнее, а опыт путешествий для самих путешественников станет более неудобным. Добросовестные агрегаторы, наоборот, выступают в роли фильтров, позволяя туристам оценить объект проживания, прочесть о нем отзывы, а также обратиться за помощью через поддержку сервиса», — подчеркивает Мельников. Он убежден, что инициативы по выведению в правовое поле туристического жилья требуют четкого понятийного аппарата и ступенчатых мер.

Чтобы мотивировать объекты к прохождению классификации, по мнению Кочетковой, нужны понятные стимулирующие условия: «Запрет продаж на агрегаторах проблему не решает, к вопросу необходимо подходить комплексно и вместе с агрегаторами и другими участниками рынка заниматься вопросом классификации, ведения реестров малых средств размещения и другим стимулирующим мерам, в том числе с помощью технических возможностей агрегаторов, менеджеров каналов и других участников рынка». Запрет будет невыгоден как для туроператоров, так и для туристов, настаивает эксперт. В стране «огромный дефицит» номерного фонда в классифицированных гостиницах, а на некоторых туристических направлениях их единицы или в принципе нет, напоминает Кочеткова: апартаменты, мини-отели, гостевые дома, глэмпинги пользуются там популярностью не только потому, что отвечают запросам гостей по расположению, стоимости и удобствам, но и из-за отсутствия альтернатив. Например, для больших семей с детьми, которые хотят жить вместе, практически нет подходящих вариантов размещения, особенно если поездка планируется в высокий сезон — эта проблема актуальна для черноморского побережья, горнолыжных курортов, городов Малого Золотого кольца, говорит Кочеткова.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
туристы отдых бронирование отелей Минэкономразвития
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