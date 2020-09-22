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Пандемия коронавируса ,  
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Из-за пандемии торговые центры лишились спонтанных покупателей

Выручка продавцов одежды и обуви уже превысила прошлогодние показатели, хотя число посетителей торговых центров по-прежнему не восстановилось. Консультанты говорят о новом тренде: на смену спонтанным покупкам идут целевые
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Пандемия коронавируса изменила поведение посетителей торговых центров, констатировали аналитики CBRE. Консалтинговая компания провела анализ выручки ретейлеров, продающих одежду и обувь в торговых центрах Москвы: их выручка, по данным CBRE, в августе 2020 года выросла по сравнению тем же периодом прошлого года на 3–12%. Но трафик в столичных торговых центрах по-прежнему был ниже, чем год назад.

В августе этого года трафик в столичных торговых центрах был на 23% ниже, чем в августе 2019-го, в целом по России разрыв составлял 21%, свидетельствует показатель Shopping Index компании Watcom, который отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей. В первой половине сентября падение в столице равнялось 20%, по всей стране — 17%.

Наибольший рост выручки аналитики CBRE зафиксировали у крупных фешен-ретейлеров, площадь магазинов которых в торговых центрах превышает 1 тыс. кв. м: почти на 30% по сравнению с августом 2019 года выросли продажи H&M, более чем на 20% — Uniqlo и Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti, Pull & Bear и др.).

Почему у продавцов одежды и обуви при низком трафике вырос средний чек
Pro
Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

«Резкий рост товарооборота и среднего чека при падении трафика — это отчасти временная ситуация в силу отложенного спроса, но при этом мы видим долгосрочный тренд на более высокую конверсию», — констатирует директор по ретейлу российского офиса CBRE Марина Малахатько. По ее словам, из торговых центров временно исчезли люди, приезжающие погулять.

Ограничения, сохраняющиеся для работы общепита и сектора развлечений, снижают интерес посетителей к данным сегментам, что в совокупности делает восприятие торгового центра местом для совершения покупок, а не проведения досуга, объясняет Ольга Антонова, руководитель департамента недвижимости Crocus Group (управляет торговыми центрами Vegas).

В будущем трафик может быть стабильно ниже показателей предыдущих лет, но продажи могут расти. В потребительском поведении изменится один из ключевых паттернов — на смену спонтанным покупкам придет более осознанное потребление, заключает Малахатько.

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Ретейлерам в долгосрочной перспективе можно ожидать роста конверсии, так как потребители действительно будут больше, чем до пандемии, ездить в торговые центры целенаправленно, полагает руководитель отдела исследований компании JLL Владислав Фадеев. По его мнению, развитие онлайн-торговли, снижение доходов населения, необходимость социального дистанцирования приведут к изменению структуры арендаторов в торговых центрах.

Согласны ли другие консультанты рынка коммерческой недвижимости с выводами CBRE, что говорят владельцы и управляющие торговыми центрами и сами ретейлеры об изменившемся поведении потребителей — читайте в материале РБК Pro.

Авторы
Надежда Федорова, Анна Левинская
торговые центры ретейл недвижимость
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