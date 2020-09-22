Из-за пандемии торговые центры лишились спонтанных покупателей

Выручка продавцов одежды и обуви уже превысила прошлогодние показатели, хотя число посетителей торговых центров по-прежнему не восстановилось. Консультанты говорят о новом тренде: на смену спонтанным покупкам идут целевые

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Пандемия коронавируса изменила поведение посетителей торговых центров, констатировали аналитики CBRE. Консалтинговая компания провела анализ выручки ретейлеров, продающих одежду и обувь в торговых центрах Москвы: их выручка, по данным CBRE, в августе 2020 года выросла по сравнению тем же периодом прошлого года на 3–12%. Но трафик в столичных торговых центрах по-прежнему был ниже, чем год назад.

В августе этого года трафик в столичных торговых центрах был на 23% ниже, чем в августе 2019-го, в целом по России разрыв составлял 21%, свидетельствует показатель Shopping Index компании Watcom, который отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей. В первой половине сентября падение в столице равнялось 20%, по всей стране — 17%.

Наибольший рост выручки аналитики CBRE зафиксировали у крупных фешен-ретейлеров, площадь магазинов которых в торговых центрах превышает 1 тыс. кв. м: почти на 30% по сравнению с августом 2019 года выросли продажи H&M, более чем на 20% — Uniqlo и Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti, Pull & Bear и др.).

«Резкий рост товарооборота и среднего чека при падении трафика — это отчасти временная ситуация в силу отложенного спроса, но при этом мы видим долгосрочный тренд на более высокую конверсию», — констатирует директор по ретейлу российского офиса CBRE Марина Малахатько. По ее словам, из торговых центров временно исчезли люди, приезжающие погулять.