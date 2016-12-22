Polymetal предупредил инвесторов о высоких рисках из-за «плана Белоусова»

В отчете компании подчеркивается, что уровень налогового риска остается высоким. При этом уровень политического риска из-за новых санкций вырос со среднего до высокого

Фото: Мария Плотникова / «Коммерсантъ»

Компания Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота, предупредила инвесторов о высоком уровне рисков, связанных с предложением помощника президента Андрея Белоусова по изъятию у ряда российских компаний свыше 500 млрд руб. «сверхдоходов». Сама компания в «список Белоусова» не попала, но сообщалось, что он примерный и может быть расширен.

«Группа продолжает оценивать уровень налогового риска как высокий на фоне недавней инициативы на введение дополнительной налоговой нагрузки на «сверхдоходы» горнодобывающих и химических компаний, которая в настоящий момент рассматривается правительством РФ», — говорится в отчете Polymetal за январь—июнь 2018 года.

В документе подчеркивается, что сроки принятия инициативы Белоусова (так же, как и вероятность того, что предложения помощника главы государства вообще будут приняты) пока неясны. Нет пока и определенности в том, в какую именно сумму может обойтись компании обложение дополнительным налогом, а потому «невозможно оценить потенциальное влияние данной инициативы на финансовое положение» Polymetal.

Во время телефонной конференции с инвесторами во вторник гендиректор компании Виталий Несис, что Polymetal обсуждала с компаниями, попавшими в «список Белоусова», консолидированную позицию бизнеса и аргументы против инициативы помощника президента. «Эта дискуссия была конструктивна. Но до встречи бизнеса с помощником президента, назначенной на 24 августа, рано делать какие-то прогнозы», — пояснил он.

​В отчете Polymetal указывается также на рост политического риска в связи с введением США новых санкций в отношении российских компаний и граждан. По оценке Polymetal, уровень политического риска повысился со среднего до высокого.

«До настоящего момента санкции, введенные в период с 2014 года до первого полугодия 2018 года, не повлияли напрямую на предприятия Группы. Однако существует риск того, что введение дальнейших санкций может повлиять на способность Группы вести деятельность в России, включая затраты и доступность финансирования», — говорится в отчете.

В начале августа стало известно, что Белоусов направил президенту России Владимиру Путину предложение об изъятии «сверхдоходов» у 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний. Комментируя инициативу, в Российском союзе промышленников и предпринимателей предупредили, что в случае реализации «плана Белоусова» ряд компаний ждет дефолт.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле пока не выработали решения по данному вопросу, так как Путин поручил проработать предложения правительству. 24 августа вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов обсудит идею Белоусова с представителями крупного бизнеса.