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Минпромторг предупредил бизнес о возможном расширении «списка Белоусова»
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Минпромторг предупредил бизнес о возможном расширении «списка Белоусова»
Бизнес, 15:30
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Минпромторг предупредил бизнес о возможном расширении «списка Белоусова»
Минпромторг обсудил с представителями бизнеса предложение помощника президента Андрея Белоусова изъять сверхдоходы металлургических и химических компаний. Участникам совещания объяснили, что список может быть расширен
Андрей Белоусов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов днем в пятницу, 10 августа, провел совещание с представителями металлургических, горнодобывающих компаний и производителями удобрений. Об этом РБК рассказали три источника, присутствовавших на встрече. На ней обсуждали предложение помощника президента Андрея Белоусова изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также у производителей удобрений. Деньги бюджету нужны для выполнения майских указов, пояснял он.

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Бизнес

По словам двух источников РБК, участников совещания интересовал принцип попадания в этот список, поскольку в него не включили многих экспортеров, таких как Polymetal, Русская медная компания, UC Rusal и ряд других. На совещании им объяснили, что список примерный и может быть расширен.

Другой собеседник РБК пояснил, что расчеты готовила администрация президента и что «этот список был составлен в качестве примера». Основной идеей увеличения поступлений в бюджет, по словам источника, было «введение в отрасли аналога НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) на следующие переделы».

Список Белоусова

В приложении к письму помощника президента Андрея Белоусова на имя Владимира Путина содержится перечень из 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний, включая Evraz, ММК, НЛМК. В случае изъятия «сверхдоходов» основная нагрузка ляжет на «Норникель» (114,2 млрд руб.), АЛРОСА (67,28 млрд руб.) и «Сибур» (65,23 млрд руб.). Эти цифры основываются на анализе рентабельности компаний по сравнению с показателями нефтегазовой отрасли, их выручке и величине налоговой нагрузки, поясняется в письме.

Представители присутствовавших на совещании компаний (все из списка, кроме «Сибура» — его курирующее ведомство Минэнерго) договорились на следующей неделе разработать консолидированную с РСПП и «Русской сталью» (представляет интересы металлургов) позицию.

Основной аргумент металлургов состоял в том, что предложенная Белоусовым схема изъятия сверхдоходов делает невозможным развитие компаний: им придется отнимать деньги у инвестпроектов, рассказал один из участников совещания. Об этом же в пятницу предупредил Российский союз промышленников и предпринимателей. «Инициатива не способствует повышению конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка», — говорится в заявлении РСПП.

Президент ассоциации «Русская сталь» и основной владелец НЛМК (попала в список Белоусова) Владимир Лисин вечером в четверг заявил, что это предложение выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что Владимир Путин пока не согласился с предложением Белоусова, а поручил проработать его в правительстве. Песков добавил, что пока встреч с представителями бизнеса по этому вопросу не планируется. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство по поручению Путина займется подготовкой доклада о дополнительных доходах, которые сырьевые компании получили из-за изменения валютного курса и внешней конъюнктуры. «Отдельно будет изучено возможное влияние тех или иных предложений на деловой климат. Никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные секторы экономики в настоящий момент правительство не готовит», — пояснил Силуанов.​

Свои предложения правительству также должны представить Минпромторг и Минэнерго. Представитель Минпромторга отказался от комментариев.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Металлургические компании
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