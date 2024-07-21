«Глэмпинг со звездочкой»: как ужесточат контроль за туристическим жильем

Депутаты предложили классифицировать все средства размещения туристов. Для этого будет создан единый реестр, куда войдут также пляжи и горнолыжные трассы. Но бизнес предупреждает, что не все захотят выйти из «тени»

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

На минувшей неделе, в среду 17 июля, группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий классификацию широкого перечня объектов туризма — средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей — и включение их в новый единый реестр.

Среди авторов инициативы — глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, заместители председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, Татьяна Лобач и Сергей Кривоносов, первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина, сенатор Андрей Клишас.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уже назвали законопроект «революционным». Инициатива существенно расширит число попадающих под законодательное регулирование объектов, предоставляющих услуги по временному проживанию туристов, и усилит контроль государства за отраслью. Изменения затронут тысячи средств размещения, которые подпадают теперь не только под классификацию, но и под запрет деятельности, если не войдут в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности.

Опрошенные РБК участники туристического рынка инициативу в основном поддерживают, но предупреждают и о некоторых рисках. О том, как единый реестр повлияет на рынок туристического жилья, как изменения могут сказаться на доступности средств размещения и ценах для потребителей — в материале РБК.

Зачем туристическому жилью «звезды»

Вопрос о регулировании рынка туристического жилья в России власти обсуждают давно. Законопроект выведет из «серой зоны» большую часть участников рынка, избегающих государственного контроля и надзора, что позволит повысить уровень добросовестной конкуренции на рынке туристских услуг, отмечает один из соавторов инициативы депутат Тарбаев.

Классификацию (то есть присвоение гостиницам определенной категории или «звезд» в соответствии с уровнем качества, комфорта и обслуживания) российские отели начали проходить еще перед зимней Олимпиадой в Сочи в 2014 году, а затем — в городах, где в 2018 году проводился Чемпионат мира по футболу. С 2019 года закон ввел поэтапную обязательную классификацию гостиниц: с 1 января 2019 года ее проходили крупные гостиницы — от 50 номеров и выше, а уже с 1 января 2022 года — все без исключения. Однако эти требования не коснулись значительной части рынка — гостевых домов, мини-отелей и других объектов размещения, которые находятся в частном секторе.

То, что регулированию подлежат только гостиничные услуги, оказываемые прошедшими классификацию гостиницами (то есть имеющие подтвержденную категорию, соответствующую той или иной «звезде»), представляет проблему, считают авторы внесенного в Госдуму законопроекта. Гостиничные услуги оказывают и другие средства размещения — например, модульные гостиницы и глэмпинги, которые сегодня по факту остаются «вне поля зрения государства как с точки зрения объекта налогообложения, так и качества предоставляемых услуг», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, у действующей сейчас процедуры классификации, по мнению законодателей, есть недостатки. Гостиницы в России уже почти три года как обязаны подтверждать свое соответствие определенной категории, но не все они подходят заявленным «звездам» по качеству услуг и комплектации номеров. Это связано, в том числе, с тем, что требования к проводящим классификацию организациям на деле формальные: процедура зачастую проводится без выезда специалистов на сам объект.

Как это связано с налогами Новый виток дискуссии о подходах к регулированию туристического жилья происходит на фоне введения в России туристического налога. В июле президент Владимир Путин подписал закон, который с 2025 года дает право местным властям вводить туристический налог — он по сути заменит курортный сбор, который гостиницы в качестве эксперимента собирали с постояльцев в ряде регионов. Налогом будет облагаться стоимость проживания в гостиницах и других официальных средствах размещения: в 2025 году она составит 1% от стоимости этих услуг. Затем ставка будет постепенно расти и к 2029 году достигнет 5%. Ставки налога могут отличаться в зависимости от категории средства размещения или сезонна, но они не должны быть выше или ниже предельных величин, установленных в Налоговом кодексе. Минимальная сумма налога определена в 100 руб. в сутки. Туристическое жилье, для которого будет введена классификация, также попадет в контур этого туристического налога — чем больше таких объектов будет находиться едином реестре и оказывать гостиничные услуги официально, тем выше будут поступления от налога в муниципальные бюджеты.

Кого затронет классификация

Внесенный в Госдуму депутатами и сенаторами законопроект предлагает распространить требование о классификации на все средства размещения, которые предоставляют услуги для проживания туристов. Также в него попадут горнолыжные трассы и пляжи. Исключение будет сделано для детских лагерей и санаториев, средств размещения централизованных религиозных организаций и их структур, а также объектов сельского туризма в фермерских хозяйствах.

То, что объект прошел классификацию и имеет право предоставлять гостиничные услуги, будут подтверждать сведения о нем в Едином реестре объектов классификации в сфере туристической деятельности. Объектам, не состоящим в этом реестре, оказывать услуги туристам будет запрещено.

Попадут ли под классификацию гостевые дома в частном секторе, апартаменты и квартиры, которые сдаются посуточно в жилом фонде, в законопроекте прямо не указано. Требования к типам и категориям средств размещения будет устанавливать правительство в подзаконных актах, говорится в пояснительной записке к проекту. По гостевым домам в частном секторе сейчас рассматривается другой законопроект, что не исключает того, что их может коснуться и новая инициатива, отмечал вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Сдаваемые в аренду квартиры могут не попасть под классификацию, уточнил РБК через представителя Тарбаев. Эти объекты предоставляются для проживания по договору найма и регулируется гражданским законодательством, а оказание гостиничных услуг в многоквартирных домах ограничено жилищным законодательством, напоминает депутат. Так, в 2019 году в России был принят так называемый «закон Хованской» (по фамилии инициировавшей его принятие депутата Госдумы Галины Хованской), который фактически ввел запрет на размещение гостиниц в многоквартирных домах. Но при этом закон не ограничил практику предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях, например, в квартирах и апартаментах, сдаваемых посуточно.

Как будут присваивать «звезды»

Процедуру классификации авторы законопроекта предлагают пересмотреть и проводить в два этапа. На первом владельцы туристического жилья будут сами оценивать его на соответствие обязательным требованиям, установленным к конкретным типам объектов, и включать в единый реестр. На втором этапе присваивать объектам «звезды» будут уже специалисты организаций, уполномоченных для этого Росаккредитацией, и заносить результаты в реестр. Требования к аккредитованным организациям и экспертам, проводящим классификацию, авторы законопроекта предлагают повысить и усилить контроль за их деятельностью (для них создадут отдельный реестр). Выдачу «бумажного» свидетельства о классификации отменят.

Видимым для потребителя результатом станет появление у каждого объекта туристического жилья уникального идентификационного номера. Этот номер из единого реестра будут обязаны указывать в том числе агрегаторы и онлайн-сервисы по поиску туристического жилья. Владельцы онлайн-площадок должны будут проверять достоверность сведений об объекте (то есть ссылку на единый реестр). Контролировать наличие средств размещения в едином реестре будут субъекты России на региональном уровне. Они же будут проверять сведения об объекте в самом реестре, в рекламе, а также на сайте владельца агрегатора. Отелям-нарушителям могут приостановить классификацию, а агрегаторы обяжут прекратить распространять информацию об услугах объекта. Отсутствие в реестре грозит ответственностью в соответствии с Кодексом административных правонарушений, в том числе оборотными штрафами, предусмотренными для гостиниц статьей 14.39 КоАП.

Обязательным будет именно первый этап процедуры — включение средства размещения владельцами в единый реестр на основании самостоятельной оценки по чек-листу, пояснила РБК замдиректора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Наталья Савельева. Решение о получении категорий, то есть «звезд», которые будут присваивать аккредитованные организации, владельцы гостиниц будут принимать самостоятельно, указывает Савельева. «Для добросовестных игроков рынка единый реестр может стать конкурентным преимуществом. А те, кто не претендует на получение «звездных» категорий, не нуждаются в дополнительном привлечении специалистов организаций, проводящих классификацию, поэтому для них эта процедура не повлечет никаких финансовых затрат», — добавляет Савельева.

Как скоро новые требования могут заработать

В текущей версии законопроекта указано, что в случае принятия он вступит в силу с 1 октября 2024 года. Средства размещения, оказывающие услуги по временному проживанию туристов, смогут работать без включения в единый реестр классификации до 1 января 2025 года. Сроки могут быть скорректированы, уточнил Тарбаев.

Изменение законодательства должно сопровождаться созданием понятного механизма для бизнеса, и для него обязательно необходимо учесть переходный период, настаивает вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Реформа «слишком масштабная и кардинальная», указывает Мохов. «Нужен как минимум год для проведения всех процедур и запуска нового федерального реестра», — считает эксперт.

Отрасли потребуется переходный период для отладки работы процессов по реестру и, скорее всего, период для добровольной классификации, соглашаются в «Яндекс Путешествиях». Предложенные сроки перехода на обязательную классификацию до 1 января 2025 года кажутся очень сжатыми, говорит и гендиректор МТС Travel Вадим Мельников. По его словам, чтобы провести классификацию в таком масштабе, необходима стабильная технологическая платформа, которая будет понятна отельерам. Чтобы наладить работу, Мельников предлагает сначала провести пилотный проект в одном из регионов, «не самых популярных с точки зрения турпотока», а уже потом масштабировать его на всю страну.

Станет ли меньше туристического жилья

В Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) инициативу депутатов и сенаторов поддерживают, но указывают и на некоторые риски. Создание реестров всех неклассифицированных средств размещения — небольших отелей, кемпингов, глэмпингов, гостевых домов — требует большой работы, и велика вероятность, что к указанному в законопроекте сроку они еще не будут готовы, а агрегаторы уже не смогут работать с объектами вне реестров, обеспокоена директор АТАГ Юлия Скоромолова. По ее мнению, это может способствовать уходу многих объектов размещения в серую зону — в соцсети и на другие онлайн-площадки.

Введение единой классификации повысит прозрачность рынка, но многие малые средства размещения просто не смогут соответствовать условиям реестра и классификации — это подтолкнет такие объекты в серую зону, опасаются в «Яндекс Путешествиях». В результате пострадать может потребитель — доступного для бронирования туристического жилья, которого в моменты пикового спроса на популярных направлениях и так не хватает, уменьшится. Информация об объектах из серой зоны будет менее прозрачной и не будет проверяться, добавляют в сервисе.

Классификация всех средств размещения может еще больше увести рынок в тень, так как требования для отелей не подходят жилым домам, говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. «Нужно внести в закон понятие «гостевой дом» и прописать требования к нему, так как он не может соблюдать те же требования для гостиниц», — настаивает она.

Гостевые дома не уйдут «в тень», потому что сегодня отсутствие юридического статуса мешает им в развитии бизнеса, возражает председатель правления межрегионального общественного объединения «Союз отельеров» Роман Сабиржанов. Более того, принятие этого закона простимулирует открытие новых объектов, а рынок туристического жилья в перспективе полутора двух лет может удвоиться, уверен эксперт.

Повлияет ли классификация на цены

Опыт проведения классификации в Сочи и городах проведения ЧМ-2018 показал, что присвоение звезд отелям практически никак не отражается на стоимости размещения, отмечали в Ассоциации туроператоров России. На цены гораздо больше влияют другие факторы — сезонность, пиковый спрос, класс объекта, его географическое расположение или маркетинг.

К повышению стоимости размещения классификация привести не может, соглашается вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Сама процедура «не дорогостоящая», а цены на рынке, как правило, зависят от спроса, добавляет он. Горин из РСТ добавляет, что на стоимости отражается лишь общий рост налоговой и финансовой нагрузки — «и за это платит потребитель».

Размещение туристов по более выгодным ценам предлагает, как правило, сегмент апартаментов и сдаваемых посуточно квартир — на фоне роста цен в отелях это позволяет сохранять путешествия по стране доступными, говорит руководитель отельного направления сервиса OneTwoTrip Денис Дроздовский. «Если переусердствовать с санкциями и чрезмерно ужесточить требования, есть риск это ценовое преимущество потерять», — предупреждает он.