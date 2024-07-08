Власти предложили предусмотреть возврат невозвратных тарифов в отелях

Минэкономразвития доработало законопроект о невозвратных тарифах в отелях по аналогии с авиабилетами. Сейчас из-за отмен бронирований гостиницы теряют в год около 20 млрд руб. Эксперты опасаются, что мера ограничит потребителей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Минэкономразвития доработало законопроект, которым предлагает узаконить право гостиниц вводить невозвратные тарифы. Новая версия документа 2 июля была направлена в Минюст (копия есть у РБК). В пресс-службе Минэкономразвития это подтвердили.

Ввести невозвратные тарифы при бронировании средств размещения предлагается с 1 марта 2025 года, следует из документа. Доработанный законопроект пополнился нормой, предусматривающей в особых случаях возможность возврата средств, оплаченных по невозвратному бронированию. К таким случаям относятся, например, болезнь, смерть потребителя или членов его семьи, близких родственников. Условия и порядок возвратов в таких форс-мажорных обстоятельствах будут определены правительством. Устанавливать исключительно невозвратные тарифы гостиницы не смогут: у потребителя должен быть выбор, если он изначально захочет сделать бронь с возвратом.

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что предлагают внести условия и порядок возврата средств по невозвратному бронированию в особых случаях в правила предоставления гостиничных услуг. Такие обстоятельства, в числе которых — случаи болезни, летального исхода болезни туриста, а также его близких родственников — должны быть документально подтверждены. «Такая мера позволит защитить туристов при форс-мажорных обстоятельствах и вернуть потраченные средства», — сообщил представитель Минэкономразвития.

В Минюсте уточнили, что новая редакция законопроекта поступила и находится на рассмотрении.

Зачем нужны невозвратные тарифы в отелях

Появление в гостиницах более дешевых невозвратных тарифов уже в 2024 году анонсировал в феврале замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков. Тогда же стало известно, что министерство разработало соответствующий законопроект, которым, правда, предполагалось ввести новые тарифы в 2025 году. Первая версия законопроекта, направленная в Минюст, после проведенных правовой и антикоррупционной экспертиз была отправлена на доработку, следует из ответа министерства.

Такой инструмент будет выгоден и потребителям, и гостиничной отрасли, уверял Вахруков. Невозвратный тариф даст средствам размещения гарантию заселения гостя, который сейчас за день до начала поездки может отказаться и вернуть деньги назад, пояснял замминистра экономического развития. Сейчас эти риски закладываются в стоимость проживания. Если такие тарифы будут официально введены, то риски для бизнеса снизятся, а у потребителя появится возможность бронировать гостиницы по более низким ценам, пояснял чиновник.

Ввести невозвратные тарифы в отелях и гостиницах по минимальным ценам еще в конце 2021 года предлагал Ростуризм в поправках к закону о туризме. Однако осенью 2022 году Ростуризм был упразднен указом президента. Но об идее не забыли: этот пункт вошел в «дорожную карту» по трансформации делового климата в туризме на 2023–2025 годы, которую предложило в прошлом году Минэкономразвития.

Бизнес невозвратные тарифы в отелях поддерживал: Российский союз туриндустрии (РСТ) в 2023 году оценивал, что эта мера позволит снизить стоимость размещения в отелях на 20–30%. Де-факто такие тарифы уже существуют, а их эффективность доказана на опыте авиа- и железнодорожных перевозок, обращал внимание президент союза и гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский. «В пиковые даты, например на новогодние заезды, отельеры официально применяют такой тариф к туроператорам, потому что такая практика не противоречит бизнес-отношениям. Теперь эти правила надо узаконить и с точки зрения работы с потребителем», — объяснял Уманский.

Что говорят гостиницы и агрегаторы

Сейчас применение невозвратного бронирования гостиницами в России законодательно не регулируется. На сегодняшний день при предоставлении гостиничных услуг практикуется так называемая гарантированная бронь, когда средства размещения имеют право не возвращать только первые сутки проживания, рассказывает вице-президент РСТ и управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин. При этом, если гости не заезжают, перепродать незанятый номер в последний момент гостиница зачастую не имеет возможности, что влечет для нее существенные убытки. Процент отказов в среднем составляет 2–3%, оценивает Мусакин. В результате недополученная прибыль гостиничной отрасли из-за отказов потребителей от бронирования номеров составляет более 20 млрд руб. в год, говорит Мусакин. А потери доходов бюджета от одного только налога на прибыль организаций могут составлять до 4 млрд руб., добавляет эксперт. «При введение невозвратных тарифов эти потери из 20 млрд руб. превратятся в пару-тройку миллиардов», — говорит Мусакин. Для потребителей невозвратные тарифы будут дешевле, продолжает он: разница в среднем может составлять 15–20%.

Вопрос правового статуса невозвратных тарифов на гостиничные услуги требует особого внимания, говорит директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Юлия Скоромолова. Невозвратный тариф является инструментом снижения стоимости поездки, отмечает директор АТАГ. Она напоминает, что такая практика много лет применяется в авиаперевозках, соответствующий потребительский запрос есть и в сфере гостиничных услуг. «Поэтому концептуально идею законодательного регулирования в этой сфере мы поддерживаем — у клиентов объектов размещения должна быть гарантия широкого выбора тарифов с прозрачными и справедливыми правилами отмены», — говорит Скоромолова. Так, в США, по ее словам, закон дает туристу 24 часа с момента бронирования на то, чтобы без штрафа отменить невозвратное бронирование отеля, если до заселения осталось 72 часа или более.

Невозвратные тарифы на гостиничные услуги фактически действуют уже много лет, говорит заместитель гендиректора по развитию гостиничной деятельности группы Mantera Яна Уханова. «Порядка 10–15% наших гостей выбирают именно невозвратные тарифы, особенно если речь идет о коротком окне бронирования, когда форс-мажорные обстоятельства влияют в меньшей степени и гость уверен в поездке», — объясняет эксперт. Основная причина отмены бронирования — как правило, как раз факты болезней гостей или членов их семей, перечисляет собеседница РБК.

В случае законодательного утверждения невозвратных тарифов потребители сохранят свободу выбора, говорит Уханова. В случае если клиенты уверены, что путешествие состоится, они приобретают более выгодные условия по более низкой цене. А отели, предоставляя определенные скидки, смогут ожидать, что не потеряют в доходе и не будут искать возможности реализовать освободившиеся в последний момент номера, добавляет Уханова. Сегодня, даже если гостиница выставляет невозвратный тариф в продажу, он может быть оспорен, и отель будет обязан вернуть денежные средства, если бронирование отменено до заезда.

Впрочем, в Mantera обращают внимание на некоторые вопросы, касающиеся применения возвратов по таким бронированиям. Например, каким образом будут подтверждаться форс-мажорные обстоятельства и кто будет уполномочен выдавать документальные подтверждения этих обстоятельств, перечисляет Уханова.

Недостаточная прозрачность условий невозвратного тарифа вызывала вопросы и у туристов, и у отельеров, говорит представитель онлайн-сервиса бронирования гостиниц Ostrovok. «С включением новой нормы у туристов останется возможность отмены такого тарифа, когда заселение невозможно по объективным причинам — условия будут юридически оформлены, что позволит избежать спорных ситуаций», — добавили в компании.

Невозвратный тариф позволит отелям более предсказуемо планировать загрузку и, как следствие, доход, говорит гендиректор сервиса бронирования отелей МТС Travel Вадим Мельников. Путешественникам это, в свою очередь, даст больше гибкости при планировании поездок и повысит доверие к гостиничному бизнесу, добавляет эксперт.