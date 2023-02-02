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В России появится отечественный бренд пятизвездочных отелей

Экс-гендиректор «Роза Хутора» создаст компанию по управлению пятизвездочными отелями
Гендиректор «Васта Дискавери» Сергей Бачин планирует создать бизнес по управлению отелями под собственными брендами. Бренд «Васта» предложат пятизвездочным отелям, если западные отельеры уйдут и их гостиницы останутся бесхозными
Сергей Бачин
Сергей Бачин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Предприниматель и инвестор Сергей Бачин планирует в 2023 году создать бизнес по управлению гостиницами под собственными брендами. Об этом Бачин рассказал в интервью РБК.

Чем известен Сергей Бачин

Основатель крупнейшего производителя мясных и молочных органических продуктов «АгриВолга», владелец группы компаний «Агранта» Сергей Бачин развивает туристический комплекс в Завидово и комплекс «Ярославское взморье». С 2019 года он является гендиректором компании «Васта Дискавери», которая реализует проекты в области девелопмента и развития территорий в различных регионах. В прошлом Бачин был гендиректором компании по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор» (с 2009 по 2019 год), а с октября 2019-го по ноябрь 2022-го занимал пост председателя совета директоров «Роза Хутора».

Необходимость в создании отдельной компании по управлению отелями возникла на фоне санкций, рассказывает Бачин: сейчас на курорте Завидово строится несколько гостиниц, которые изначально планировали открыть под международными брендами группы Accor (развивает в том числе бренды Mövenpick, Novotel, Mercure, Ibis) и Rezidor Hotel Group (отели Radisson Blu, Radisson, Park Plaza, Park Inn by Radisson). Но после начала специальной военной операции на Украине компании приняли решение, что не будут открывать в России новые отели. «А у нас в Завидово строится четыре гостиницы — как их называть? «Завидово-1», «Завидово-2», «Завидово-3»?» — сетует Бачин.

Новая компания под названием «Васта Отель Менеджмент» будет развивать гостиницы под собственными брендами и предлагать свои услуги по управлению отелями другим игрокам, рассказывает бизнесмен. Компания планирует развивать четыре отельных бренда от трех до пяти звезд — «Эбеко», «Рябина», «Эрбелья» и «Васта».

Первые гостиницы под брендами «Рябина» и «Эрбелья», по словам Бачина, появятся уже в Завидово. Строительство пятизвездочных отелей «Васта» пока не планируется, но бренд «заготовлен на случай, если западные отельеры уйдут и пятизвездочные отели окажутся бесхозными». «Мы будем предлагать свои услуги тем, кому нужны управленцы», — добавляет Бачин.

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Ранее стало известно, что дочерняя компания АФК «Система» договорилась о покупке у норвежской Wenaas десяти отелей в четырех городах России. По условиям соглашения, сумма сделки составит до €203 млн — по оценкам экспертов, речь идет о крупнейшей сделке в гостиничном сегменте за всю историю российского рынка коммерческой недвижимости. Девять из десяти отелей группы Wenaas в России работают под брендами Radisson Hotel Group — Park Inn и Radisson Blu.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
туризм отели отдых
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