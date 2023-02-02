В России появится отечественный бренд пятизвездочных отелей

Гендиректор «Васта Дискавери» Сергей Бачин планирует создать бизнес по управлению отелями под собственными брендами. Бренд «Васта» предложат пятизвездочным отелям, если западные отельеры уйдут и их гостиницы останутся бесхозными

Сергей Бачин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Предприниматель и инвестор Сергей Бачин планирует в 2023 году создать бизнес по управлению гостиницами под собственными брендами. Об этом Бачин рассказал в интервью РБК.

Чем известен Сергей Бачин Основатель крупнейшего производителя мясных и молочных органических продуктов «АгриВолга», владелец группы компаний «Агранта» Сергей Бачин развивает туристический комплекс в Завидово и комплекс «Ярославское взморье». С 2019 года он является гендиректором компании «Васта Дискавери», которая реализует проекты в области девелопмента и развития территорий в различных регионах. В прошлом Бачин был гендиректором компании по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор» (с 2009 по 2019 год), а с октября 2019-го по ноябрь 2022-го занимал пост председателя совета директоров «Роза Хутора».

Необходимость в создании отдельной компании по управлению отелями возникла на фоне санкций, рассказывает Бачин: сейчас на курорте Завидово строится несколько гостиниц, которые изначально планировали открыть под международными брендами группы Accor (развивает в том числе бренды Mövenpick, Novotel, Mercure, Ibis) и Rezidor Hotel Group (отели Radisson Blu, Radisson, Park Plaza, Park Inn by Radisson). Но после начала специальной военной операции на Украине компании приняли решение, что не будут открывать в России новые отели. «А у нас в Завидово строится четыре гостиницы — как их называть? «Завидово-1», «Завидово-2», «Завидово-3»?» — сетует Бачин.

Новая компания под названием «Васта Отель Менеджмент» будет развивать гостиницы под собственными брендами и предлагать свои услуги по управлению отелями другим игрокам, рассказывает бизнесмен. Компания планирует развивать четыре отельных бренда от трех до пяти звезд — «Эбеко», «Рябина», «Эрбелья» и «Васта».

Первые гостиницы под брендами «Рябина» и «Эрбелья», по словам Бачина, появятся уже в Завидово. Строительство пятизвездочных отелей «Васта» пока не планируется, но бренд «заготовлен на случай, если западные отельеры уйдут и пятизвездочные отели окажутся бесхозными». «Мы будем предлагать свои услуги тем, кому нужны управленцы», — добавляет Бачин.

Ранее стало известно, что дочерняя компания АФК «Система» договорилась о покупке у норвежской Wenaas десяти отелей в четырех городах России. По условиям соглашения, сумма сделки составит до €203 млн — по оценкам экспертов, речь идет о крупнейшей сделке в гостиничном сегменте за всю историю российского рынка коммерческой недвижимости. Девять из десяти отелей группы Wenaas в России работают под брендами Radisson Hotel Group — Park Inn и Radisson Blu.