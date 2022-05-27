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Бизнес ,  
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Frank Media узнал об интересе Экспобанка к розничному бизнесу Ситибанка

Citigroup C $53,3 Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Экспобанк российского бизнесмена Игоря Кима ведет переговоры о покупке российского розничного Ситибанка, сообщили источники Frank Media.

Стороны пока не подписали обязывающих документов, но половину пути прошли, утверждает один из собеседников. По словам другого, покупка розничного бизнеса Ситибанка может укрепить розничный бизнес Экспобанка, который до последнего времени делал ставку на автокредитование.

Ситибанк закроет несколько направлений бизнеса в России
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ситибанк контролирует американская Citigroup. На 1 января он занимал 20-е место в России по размеру активов (707 млрд руб.) и 25-е — по капиталу (64,4 млрд руб.), согласно информации banki.ru. Руководство группы объявило о планах свернуть розничный бизнес в 13 странах, в том числе в России, в апреле 2021 года.

Как сообщил «Коммерсантъ», Citigroup планировала продать не весь банк, а розничный кредитный и депозитный портфель «вместе с клиентами» вкупе с передачей офисов и отделений, в том числе сотрудников. Это 250 тыс. карт клиентов, кредиты примерно на 40 млрд руб., обязательства банка перед физлицами примерно на 160 млрд руб., а также большая часть сети отделений, пояснили источники издания. Собеседники РБК, участвовавшие в переговорах, назвали структуру сделки крайне сложной и допустили, что она может сорваться именно по этой причине.

С момента объявления о продаже Ситибанка планы изучить его и, возможно, приобрести были у Альфа-банка, Тинькофф Банка, ВТБ и Райффайзенбанка. Источники РБК также сообщали об интересе к портфелю Citi у Совкомбанка, МТС Банка и «Хоум Кредита».

В итоге Тинькофф Банк после изучения предложения отказался от оценки актива и продолжения переговоров, сообщил источник РБК. Вышел из числа претендентов и Альфа-банк, заявил зампред правления Алексей Чухлов.

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В ВТБ также дали понять, что не рассчитывают на покупку розничного бизнеса Citi в России. По словам финансового директора банка Дмитрия Пьянова, в августе 2021 года банк направил Ситибанку необязывающее юридическое предложение с формированием интереса и возможной цены по приобретению розничного бизнеса. «Мы пока не получили доступ к отчетности, и мы это интерпретируем так, что там есть лучшие предложения, чем у нас», — сказал он «Интерфаксу» 20 января.

Citi планировала выходить из розничного бизнеса в России в течение нескольких лет. Но в середине марта объявила, что расширит масштабы выхода с российского рынка и закроет несколько других направлений бизнеса в России.

Теги
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