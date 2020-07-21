Трутнев допустил снижение целей по загрузке Севморпути из майского указа

Вице-премьер Юрий Трутнев доложил Владимиру Путину о проблемах с достижением целевого показателя по загрузке Северного морского пути в 80 млн т в год. Причина — сдвиг сроков у проектов НОВАТЭКа и «Востокугля», сказал он

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику, допустил снижение целевого показателя грузопотока по Северному морскому пути (СМП).

«Мы сделали доклад президенту, в котором показали проблемы. Но итоговое решение за президентом», — сказал Трутнев на пресс-конференции во вторник, 21 июля, передает корреспондент РБК. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Владимира Путина Дмитрию Пескову.

По итогам 2019 года года грузопоток по СМП составил 31,5 млн т. Согласно майскому указу Путина, к 2024 году он должен увеличиться до 80 млн т грузов ежегодно.

Трутнев назвал две компании, из-за которых целевой показатель может быть не достигнут к 2024 году, — НОВАТЭК и «Востокуголь». «Сейчас идут переговоры с руководством НОВАТЭКа, которое говорит о том, что может быть некоторая сдвижка планов. Естественно, у нас довольно сложная ситуация с «Востокуглем». Там историю все, я думаю, прекрасно знают, пересказывать ее не буду. По «Востокуглю» будет резкое снижение объемов, но проект в целом должен жить», — пояснил вице-премьер. По его словам, он провел ряд встреч с представителями компаний, обсудив формы государственной поддержки.