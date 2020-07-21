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Бизнес ,  
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Трутнев допустил снижение целей по загрузке Севморпути из майского указа

Вице-премьер Юрий Трутнев доложил Владимиру Путину о проблемах с достижением целевого показателя по загрузке Северного морского пути в 80 млн т в год. Причина — сдвиг сроков у проектов НОВАТЭКа и «Востокугля», сказал он
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику, допустил снижение целевого показателя грузопотока по Северному морскому пути (СМП).

«Мы сделали доклад президенту, в котором показали проблемы. Но итоговое решение за президентом», — сказал Трутнев на пресс-конференции во вторник, 21 июля, передает корреспондент РБК. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Владимира Путина Дмитрию Пескову.

По итогам 2019 года года грузопоток по СМП составил 31,5 млн т. Согласно майскому указу Путина, к 2024 году он должен увеличиться до 80 млн т грузов ежегодно.

Трутнев назвал две компании, из-за которых целевой показатель может быть не достигнут к 2024 году, — НОВАТЭК и «Востокуголь». «Сейчас идут переговоры с руководством НОВАТЭКа, которое говорит о том, что может быть некоторая сдвижка планов. Естественно, у нас довольно сложная ситуация с «Востокуглем». Там историю все, я думаю, прекрасно знают, пересказывать ее не буду. По «Востокуглю» будет резкое снижение объемов, но проект в целом должен жить», — пояснил вице-премьер. По его словам, он провел ряд встреч с представителями компаний, обсудив формы государственной поддержки.

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По результатам работы с этими компаниями «по сдвижке графика» по производству сжиженного природного газа (СПГ) и добыче угля и будет определен конечный объем перевозки по СМП, добавил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, который также участвовал в пресс-конференции.

НОВАТЭК — один из главных пользователей арктического маршрута, который уже построил на Ямале завод по производству СПГ «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т и начал строить второй завод «Арктик СПГ-2» (19,8 млн т СПГ в год), запуск первой линии которого запланирован на 2023 год. 12 июня, по итогам рабочей встречи с представителями французской Total, китайских CNPC и CNOOC и другими партнерами по этому проекту, НОВАТЭК сообщил, что завод построен уже на 19% и «с учетом прогресса участники выразили уверенность в соблюдении графика реализации проекта».

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Бизнес

Но недавно компания предупредила о переносе на два года сроков по запуску более мелкого завода «Обский СПГ» мощностью 5 млн т в год, теперь первая очередь на 2,5 млн т должна заработать только в 2024 году, а не в 2022 году, как планировалось ранее. РБК направил запрос в пресс-службу НОВАТЭКа.

А «Востокуголь», принадлежащий наследникам Дмитрия Босова, в июне продал 50% угольного проекта на Таймыре миллиардеру Роману Троценко. Ранее «Востокуголь» заявлял о планах выйти на добычу около 20 млн т угля на этом проекте к 2024 году, что обеспечило бы четверть целевой загрузки СМП. Но у Троценко более консервативный план. Он собирается добыть лишь 1 млн т угля на Таймыре в 2023 году, а на ежегодную добычу в 5 млн т выйти к 2025 году. А у «Востокугля» после этой сделки не осталось активов в Арктике. РБК направил запросы представителям «Востокугля» и Троценко.

С учетом еще одного проекта — «Восток Ойл», который «Роснефть» планирует реализовать с «Нефтегазхолдингом» Эдуарда Худайнатова (предусматривает добычу 12 млн т нефти к 2024 году) — и других проектов прогнозный грузопоток по Северному морскому пути к 2024 году составит лишь 53 млн т, подсчитал глава консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев.

Власти отказались от расширения границ Северного морского пути
Бизнес
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ранее в правительстве предлагали решить вопрос с достижением целевого грузопотока в 80 млн т в год за счет расширения границ СМП, включив в них акватории пяти морей — Баренцева, Белого, Печорского, Берингова и Охотского — в рамках исключительной экономической зоны России. Нынешние его границы — от Карских Ворот на западе до мыса Дежнева на Чукотке — определены в Кодексе торгового мореплавания и связаны с ледовой обстановкой в этих районах. Но после консультаций отказались от этой идеи из-за рисков на международном уровне. С внесением изменений в Кодекс торгового мореплавания действие правил плавания по СМП автоматически расширилось бы на новые акватории и привело бы к противоречиям с международным правом.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова
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