Трутнев допустил снижение целей по загрузке Севморпути из майского указа

По результатам работы с этими компаниями «по сдвижке графика» по производству сжиженного природного газа (СПГ) и добыче угля и будет определен конечный объем перевозки по СМП, добавил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, который также участвовал в пресс-конференции.
НОВАТЭК — один из главных пользователей арктического маршрута, который уже построил на Ямале завод по производству СПГ «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т и начал строить второй завод «Арктик СПГ-2» (19,8 млн т СПГ в год), запуск первой линии которого запланирован на 2023 год. 12 июня, по итогам рабочей встречи с представителями французской Total, китайских CNPC и CNOOC и другими партнерами по этому проекту, НОВАТЭК сообщил, что завод построен уже на 19% и «с учетом прогресса участники выразили уверенность в соблюдении графика реализации проекта».
Но недавно компания предупредила о переносе на два года сроков по запуску более мелкого завода «Обский СПГ» мощностью 5 млн т в год, теперь первая очередь на 2,5 млн т должна заработать только в 2024 году, а не в 2022 году, как планировалось ранее. РБК направил запрос в пресс-службу НОВАТЭКа.
А «Востокуголь», принадлежащий наследникам Дмитрия Босова, в июне продал 50% угольного проекта на Таймыре миллиардеру Роману Троценко. Ранее «Востокуголь» заявлял о планах выйти на добычу около 20 млн т угля на этом проекте к 2024 году, что обеспечило бы четверть целевой загрузки СМП. Но у Троценко более консервативный план. Он собирается добыть лишь 1 млн т угля на Таймыре в 2023 году, а на ежегодную добычу в 5 млн т выйти к 2025 году. А у «Востокугля» после этой сделки не осталось активов в Арктике. РБК направил запросы представителям «Востокугля» и Троценко.
С учетом еще одного проекта — «Восток Ойл», который «Роснефть» планирует реализовать с «Нефтегазхолдингом» Эдуарда Худайнатова (предусматривает добычу 12 млн т нефти к 2024 году) — и других проектов прогнозный грузопоток по Северному морскому пути к 2024 году составит лишь 53 млн т, подсчитал глава консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев.
Ранее в правительстве предлагали решить вопрос с достижением целевого грузопотока в 80 млн т в год за счет расширения границ СМП, включив в них акватории пяти морей — Баренцева, Белого, Печорского, Берингова и Охотского — в рамках исключительной экономической зоны России. Нынешние его границы — от Карских Ворот на западе до мыса Дежнева на Чукотке — определены в Кодексе торгового мореплавания и связаны с ледовой обстановкой в этих районах. Но после консультаций отказались от этой идеи из-за рисков на международном уровне. С внесением изменений в Кодекс торгового мореплавания действие правил плавания по СМП автоматически расширилось бы на новые акватории и привело бы к противоречиям с международным правом.