WP назвала Северный морской путь «новым Суэцким каналом» для России

Благодаря глобальному потеплению Северный морской путь, который проходит преимущественно вдоль берегов России, может стать «новым Суэцким каналом», по которому будет выгодней переправлять грузы из Азии в Европу, говорится в статье The Washington Post.

Как отмечает издание, если по южному маршруту через Суэцкий канал путь занимает 34 дня, то по арктической трассе суда идут 23 дня. Это преимущество возникло благодаря тому, что только в последнее десятилетие из-за таяния льдов на 13% движение по Севморпути стало возможным с июля по октябрь. Еще одним преимуществом Севморпути является отсутствие пиратов, которые досаждают морякам в районе Африканского Рога в горловине Красного моря. Также еще одним плюсом является «отсутствие очередей», как в Суэцком канале.

С другой стороны, отмечают авторы статьи, у Севморпути есть и недостатки. Первым является незаселенность территории и крайне слабое развитие инфраструктуры, что в случае аварии может иметь катастрофические последствия для судов. Второй недостаток — зависимость от властей России, так как Севморпуть главным образом пролегает в ее особой экономической зоне, подчеркивает WP.

Поводом для данной публикации стало объявление о пробном запуске по Северному морскому пути первого контейнеровоза логистической компании Maersk в конце августа. Перевозчик намерен проверить, насколько короткий путь через российскую Арктику способен заменить основную трассу для перевозки грузов между Европой и Азией — через Индийский океан и Суэцкий канал. Venta Maersk — контейнеровоз среднего размера, способный перевезти 3,6 тыс. стандартных контейнеров, отправится из Владивостока в Санкт-Петербург с грузом рыбы и других замороженных продуктов. В то же время в Maersk заверили, что всерьез пока не рассматривают Северный морской путь как реальную альтернативу главной транспортной артерии Евразии.

За 2017 год через Суэцкий канал было перевезено 1,041 млрд т грузов. Это в 5 тыс. раз больше, чем прошло по Северному морскому пути (194 тыс. т).