Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Жители России стали чаще приобретать водку из-за нехватки дезинфицирующих средств на фоне распространения коронавируса. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет «РИА Новости».

По ее словам, верхняя палата парламента запрашивала данные у Ассоциации производителей алкоголя.

«Нам сообщили, что объемы продажи водки возросли из-за нехватки дезинфицирующих средств», — сказала спикер во время заседания в четверг. Матвиенко уточнила, что алкогольный напиток используется именно для наружного применения, а выросший спрос не означает, что россияне стали больше пить во время вынужденного карантина.