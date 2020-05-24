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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты сообщили о росте продаж водки и вина в апреле

В апреле продажи водки и вина в России выросли на 9,6 и 9% соответственно. Это самый высокий рост среди алкогольных напитков
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Объем розничной продажи алкоголя в России в апреле составил 17,1 млн декалитров (дал) и увеличился на 5,2% в годовом выражении. Это следует из данных Национального союза защиты прав потребителей, передает «РИА Новости».

Среди алкогольных напитков больше всего в стране выросли продажи водки и тихих вин. Так, объем розничной продажи водки в прошлом месяце увеличился на 9,6%, до 6,2 млн дал, а тихих вин — на 9%, до 4,6 млн дал. С начала этого года розничная продажа водки по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 3,8%, до 23,5 млн дал, тихих вин — на 6,7%, до 16,7 млн дал.

Для сравнения, объем розничной продажи шампанских и игристых вин в апреле увеличился на 3,6%, до 0,878 млн дал. Продажи коньяка в прошлом месяце, напротив, уменьшились — на 1,6%, до 0,859 млн дал.

В целом же объем розничной продажи алкоголя в России с начала года вырос на 2,9%, до 67,9 млн дал, однако эта статистика не учитывает продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, уточнили эксперты.

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
Общество

В большинстве российских регионов из-за эпидемии коронавируса с конца марта действует режим самоизоляции. Жители могут выходить из дома в ряде разрешенных случаев, например в ближайший продуктовый магазин или аптеку, чтобы выгулять домашнее животное поблизости или выбросить мусор.

Как сообщил в начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко, во время режима самоизоляции потребление алкоголя в России выросло на 2–3%. При этом он отметил, что в условиях эпидемии употребление спиртного «категорически неприемлемо», так как оно ослабляет иммунитет. Помимо этого, алкоголь может привести к обострению хронических заболеваний, добавил Мурашко. 13 мая он сообщил, что в период режима самоизоляции увеличилось число смертей, связанных со злоупотреблением алкоголя.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: водка, вино, спрос
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