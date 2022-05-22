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SCMP узнала о возможной приостановке участия китайцев в «Арктик СПГ — 2»

Из-за санкций ЕС против России не менее пяти китайских компаний до конца мая могут свернуть строительство модулей для проекта «Арктик СПГ 2». В начале апреля ЕС запретил поставку оборудования для сжижения газа в Россию
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Как минимум пять китайских компаний до конца мая могут свернуть производство модулей для проекта «Арктик СПГ 2» из-за санкций ЕС против России, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники в компаниях.

Модули для двух из трех технологических линий по производству сжиженного природного газа изготавливают такие компании, как Bomesc Offshore Engineering, Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan.

Но источник в Bomesc Offshore Engineering, строящей десять модулей для «Арктик СПГ 2», сообщил изданию, что окончательное решение о выходе компании из проекта еще не принято.

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«Арктик СПГ 2» — проект НОВАТЭКа по производству СПГ на Утреннем месторождении, расположенном на полуострове Гыдан в в Ямало-Ненецком автономном округе. Этот проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству СПГ общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год.

Участниками «Арктик СПГ 2» являются НОВАТЭК (60%), французская Total (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC Limited (10%), а также японские Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).

РБК направил запрос в пресс-службу НОВАТЭКа.

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Кейсы

В начале апреля ЕС впервые ввел санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для для сжижения газа — независимо от того, происходит ли оно из ЕС или нет. Поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, должны быть завершены не позднее 27 мая.

Из-за этих ограничений французская TotalEnergies объявила о своем решении списать в отчетности по состоянию на 31 марта 2022 года $4,1 млрд, указав как главную причину выход из «Арктик СПГ 2».

Материалы к статье
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Теги
Елена Чернышова
При участии
Тимофей Дзядко
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