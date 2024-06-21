Глава «Архыза» заявил о подорожавших на 800% запчастях для канатных дорог

К 2030 году «Архыз», купленный у государства инвестором Mantera, должен вырасти вдвое. Глава курорта рассказал об отечественных канатных дорогах, продлении горнолыжного сезона искусственным снегом и борьбе с перекупом ски-пассов

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Стоимость импортных запасных частей для зарубежных канатных дорог в 2023–2024 годах увеличилась на 700–800% год к году. Об этом рассказал РБК Роман Киранчук, гендиректор АО «Управляющая компания Архыз» ГК Mantera, развивающей горный курорт «Архыз» на Кавказе. Также на 200–300% год к году подорожали импортные запчасти для оборудования системы искусственного оснежения и ратраков — эти транспортные средства на гусеничном ходу используются для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс.

Запчасти к канатным дорогам в Россию идут по схеме параллельного импорта, но время доставки увеличилось в два раза. Выросли и сроки поставки оборудования искусственного снегообразования: «Если раньше на доставку уходило четыре месяца, то сейчас до восьми месяцев», — говорит Киранчук. По его словам, российские аналоги запчастей для канатных дорог есть, но их немного — это «капля в море».

После распада СССР в России не осталось ни одного предприятия, которое выпускало бы канатные дороги, отмечали аналитики Discovery Research Group. Отечественные горнолыжные курорты оснащены в основном или старым советским оборудованием, или техникой иностранного производства — крупнейшими поставщиками были Франция и Швейцария.

На самом курорте «Архыз» сейчас работают восемь канатных дорог, из них семь — французского производителя Poma и одна — от итальянской Leitner. Европейские производители современных канатных дорог на фоне санкций после начала специальной военной операции на Украине ушли с российского рынка, объясняет Киранчук. Для дальнейшего развития курорта «Архыз» было заключено соглашение на поставку канатных дорог и строительство подъемников с отечественным производителем «Руслет». На курорте будут смонтированы пять канатных дорог отечественного производства — они должны появиться к 2027 году, но, возможно, и раньше, добавляет Киранчук.

«Руслет» входит в группу компаний «Васта Дискавери» Сергея Бачина. На сайте компании указано, что это первое российское предприятие по производству скоростных канатно-транспортных систем, которое было создано в 2021 году российскими инвесторами и швейцарским производителем канатных дорог Bartholet. Среди проектов «Руслета» — канатные дороги на Воробьевых горах в Москве и на горнолыжном курорте в Кировске.

Рост стоимости иностранных запчастей для горнолыжной инфраструктуры на цену ски-пассов для гостей курорта заметно не повлияет, заверяет гендиректор «Архыза». Рост цен ограничен обязательством нового инвестора курорта: в случае поднятия ценников более чем на 5% в течение года компания должна предоставить обоснование. Не окажет это сильного влияния и на стоимость развития курорта: «Мы уже в этих реалиях зашли на конкурс, поэтому бюджетировали наши инвестпроекты, исходя из условий текущего года и ситуации вокруг импортного оборудования», — пояснил Киранчук.

Кому принадлежит «Архыз» и как он развивается

«Архыз» — всесезонный горный курорт на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Карачаево-Черкесии. Его начали строить в 2010 году, первые горнолыжные трассы заработали в декабре 2013 года. Курорт находится под управлением госкорпорации «Кавказ.РФ».

В прошлом году у «Архыза» появился якорный частный инвестор — группа Mantera. Эта компания объединяет активы семьи экс-губернатора Краснодарского края и бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева. В марте 2023 года курорт (то есть «Управляющую компанию Архыз») выкупила у государства компания «Горные вершины», принадлежащая Андрею Скоку, которого называют управляющим активами семьи Ткачева. Инвестор предложил за право развития «Архыза» 24,2 млрд руб. со сроком оплаты до 2030 года. После завершения сделки курорт вошел в группу Mantera.

По условиям сделки новый инвестор получает сначала 25% управляющей «Архызом» компании. Оставшиеся 75% актива он оплатит и получит до 2030 года при выполнении инвестиционных обязательств. Они включают в себя, во-первых, обязательства развивать курорт: до 2027 года инвестор должен построить сеть канатных дорог и 30 км горнолыжных трасс для создания единой зоны катания четырех туристических деревень курорта — Романтик, Лунная Поляна, Фестивальная и Дукка. Трассы будут расположены на территории площадью как минимум 115 га, из которых 100 га нужно оборудовать системами искусственного снегообразования. Во-вторых, у инвестора есть обязательства и по развитию территории ОЭЗ. «Одна из задач особой экономической зоны — заключение резидентских соглашений и привлечение инвесторов для реализации коммерческих объектов, например гостиниц и ресторанов», — объяснил Киранчук. До 2030 года там необходимо довести количество мест размещения в гостиницах до 8,6 тыс. и создать не менее 500 посадочных мест в точках общепита.

На текущем этапе разрабатывается проект планировки всей территории курорта, рассказывает Киранчук: «Две деревни — Романтик и Лунная Поляна — уже эксплуатируются. Еще две — Дукка и Фестивальная — в стадии проектирования и поиска потенциальных инвесторов. Туда же мы подведем горнолыжную инфраструктуру, соединив все четыре деревни единой зоной катания. Вокруг них будут развиваться коллективные средства размещения, гостиницы, рестораны».

Сейчас на «Архызе» оборудовано 27 км горнолыжных трасс. Непосредственно на территории курорта в зоне ОЭЗ работают 13 отелей, в которых в общей сложности могут остановиться 2,1 тыс. человек. Для дальнейшего развития горнолыжной инфраструктуры на курорте сейчас ведутся изыскательские работы и проектирование, рассказывает Киранчук. «В этом году наша задача — начать подготовительные работы: это рубка леса и черновые работы по горнолыжным трассам», — добавил собеседник РБК.

На территории ОЭЗ уже создано дополнительно 2,2 тыс. мест для размещения в гостиницах. «К концу года резидентами особой экономической зоны планируется к запуску 16 объектов. В общей сложности количество мест в коллективных средствах размещения к концу 2024 года вырастет до 4,3 тыс.», — уточнил гендиректор «Архыза».

В этом году зимний сезон на «Архызе» впервые продлился до 1 мая, отмечает Киранчук. Это стало возможно в том числе благодаря системам оснежения: искусственный снег в четыре раза дольше сохраняет свои свойства и позволяет продлить горнолыжный сезон, объясняет гендиректор «Архыза». Всего за зимний сезон, который начался в конце ноября 2023-го, горнолыжный курорт посетили 720 тыс. туристов — на 10% больше, чем год назад. По итогам календарного 2024 года «Архыз» планирует принять более 1 млн туристов, напоминает Киранчук. В прошлом году курорт посетили около 880 тыс. гостей.

К 2030 году «Архыз» рассчитывает увеличить турпоток уже до 2 млн человек в год, рассказывает его гендиректор. Это станет возможно с учетом планов строительства первого в Карачаево-Черкесии аэропорта в станице Зеленчукская в 50 км от курорта, добавляет собеседник РБК. Строительство аэропорта власти региона планируют завершить к 2028 году.

Одна из проблем, с которой горнолыжные курорты сталкиваются на фоне роста турпотока, — мошенничества со ски-пассами и перекупщики, которые перепродают пластиковые карточки, купленные у других посетителей курорта, рассказывает Киранчук. В этом году «Архыз» планирует ввести систему оплаты проезда на подъемниках через биометрию лица, говорит его гендиректор. Такая система уже есть на «Шерегеше» и на «Красной Поляне» — это позволяет сократить время в очереди, а также предотвратить передачу пластиковых карт ски-пасс третьим лицам.