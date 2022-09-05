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Во Владивостоке показали проект «Диснейленда» в Приморье за ₽32 млрд

Тематический парк развлечений с курортно-гостиничным комплексом за 32 млрд руб. на острове Русском компания семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева обещает построить до 2029 года
Фото: Елена Сухорукова / РБК
Фото: Елена Сухорукова / РБК

Проект тематического парка развлечений и курорта с гостиницами на острове Русском, возле Владивостока, был представлен среди инвестиционных проектов в павильоне Приморского края на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент РБК.

Инвестиции в создание курорта составят 32 млрд руб. Планируется, что проект будет реализован до 2029 года. На текущий момент он находится в стадии технико-экономического обоснования.

Фото:Елена Сухорукова / РБК
Фото: Елена Сухорукова / РБК

Проект предполагает создание «уникального всесезонного туристического объекта», указано в техническом описании. В состав объектов парка будет входить гостинично-административный комплекс, тематический парк, места активного отдыха, аквапарк, агрофуд-парк, семейный развлекательный центр, парковочные места и хозяйственная зона.

Инициатором проекта выступает краснодарская Mantera Group. Компания занимается развитием туристической инфраструктуры и управлением отелями в Краснодарском крае, Крыму и Приморье (среди ее проектов — горнолыжный курорт Красная Поляна в Сочи). Единственным владельцем ООО «Мантера-Групп», согласно данным ЕГРЮЛ, выступает Роман Баталов, который, по данным «РБК Кубань», является зятем экс-губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

О компании Mantera стало известно на прошлогоднем Восточном экономическом форуме: когда  группа сообщила, что вложит 38 млрд руб. в развитие туризма на Дальнем Востоке. Тогда она заключила соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Приморского края, Инвестиционным агентством Приморского края и компанией «Восток Резортс», гендиректором и бенефициаром которой является Дмитрий Анфиногенов — директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи. Сообщалось, что, помимо тематического парка на острове Русском, в который компания тогда планировала вложить 15 млрд руб., Mantera также построит там гольф-клуб мирового уровня с инвестициями в 8,5 млрд руб. и казино стоимостью 14,5 млрд руб.

Сначала планировалось, что на острове Русском будет создана единая развлекательная агломерация «с переходом из игорной зоны в зону для гольфа и дальше — в парк развлечений», рассказывал в одном из интервью Анфиногенов. Но затем было решено построить парк между Дальневосточным федеральным университетом и Океанариумом в бухте Парис. «Парк Русский» или «Русский парк» — это пока рабочее название. Он станет восточным «Диснейлендом», локацией, которая будет привлекать и местных жителей, и иностранцев, когда ограничения из-за COVID-19 будут сняты и восстановится турпоток из-за рубежа», — добавлял Анфиногенов.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
курорт парк развлечений туристы Дальний Восток ВЭФ Приморский край остров Русский Александр Ткачев Диснейленд
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