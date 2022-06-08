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«Дочка» АФК «Система» купила производителя минералки «Архыз» за ₽450 млн

Фото: Валерий Матыцин / ТАСC
Фото: Валерий Матыцин / ТАСC

Компания «Система Телеком Активы» купила производителя минеральной воды «Архыз Оригинал», сообщил РБК представитель АФК «Система» (покупатель является ее структурой).

Сумма сделки — 450 млн руб. Покупатель конвертирует долг в капитал компании.

«Производство бутилированной воды является одним из наиболее привлекательных сегментов рынка потребительских товаров массового спроса в России. Мы видим большой потенциал этого рынка за счет его консолидации и устранения фальсификата, а также на фоне ухода с него иностранных игроков», — сказал представитель «Системы» Сергей Копытов.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Компании «Архыз Оригинал» принадлежат весь имущественный комплекс, товарные знаки и лицензии на добычу, а также ТД «Дельта», который занимается продажами и маркетингом.

Среди ее активов — скважины с лечебно-столовой и питьевой минеральной водой в селе Архыз, станице Кардоникская в Карачаево-Черкесии, а также в поселках Винсады в Ставропольском крае и Красный Восток близ Кисловодска. Кроме того, у компании есть заводы в Архызе и Черкесске общей мощностью 41 тыс. бутылок в час и завод в Винсадах мощностью 10 тыс. бутылок в час.

За последние пять лет выручка «Архыз Оригинал» ежегодно растет более чем на 10%, сказала генеральный директор ТД «Дельта» Анна Молчанова. В прошлом году показатель превысил 1 млрд руб. К 2026 году компания планирует увеличить выручку в 14 раз и нарастить долю рынка с текущих 1,5 до 12%.

АФК «Система» владеет 33,3% ООО «Аква Инвест», которому принадлежит 75% ООО «Холдинг Аква» (занимается добычей и розливом брендов «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17», «Родные озера» и «Славяновская»).

В ноябре 2021 года о связях «Системы» с «Архыз Оригинал» писал «Коммерсантъ». В отчетности компании «Система Телеком Активы» производитель минеральной воды значился заемщиком суммы 291 млн руб. Источники издания говорили, что компания фактически управляет бизнесом по розливу и дистрибуции воды. Они также предполагали, что «Система» включит «Архыз» в портфель брендов «Холдинг Аква».

В январе АФК «Система» подала ходатайство о покупке «Архыза» в Федеральную антимонопольную службу. ФАС посчитала, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке и одобрила покупку 25 мая.

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