Первый аэропорт в Карачаево-Черкесии построят «Аэропорты регионов»

Строительством нового аэропорта на Кавказе займется холдинг «Аэропорты регионов», выяснил РБК. Предварительная стоимость проекта — 25 млрд руб., план — к 2030 году количество туристов в регионе увеличится вдвое

Строительством нового аэропорта в Карачаево-Черкесии займется холдинг «Аэропорты регионов», рассказали РБК три источника, знакомых с ходом обсуждения проекта.

По словам источника РБК, знакомого с проектом создания аэропорта, предварительная оценка стоимости строительства — 25 млрд руб. Прогнозный туристический поток в Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР) в 2030 году оценивается на уровне 4 млн человек (по итогам 2023-го, по данным минтуризма республики, регион посетили 2,1 млн туристов). Карачаево-Черкесия — это единственный регион Северного Кавказа, где еще нет аэропорта. На данный момент воздушную гавань планируют строить в станице Зеленчукская, рассказал один из источников. Предполагается, что аэропорт будет международным. «Самая большая проблема — в создании взлетно-посадочной полосы», — добавил один из собеседников РБК.

В конце 2023 года глава КЧР Рашид Темрезов анонсировал начало строительства аэропорта в 2025 году. В марте он уточнил, что завершить проект планируется в 2028-м. По словам источника РБК, начало реализации проекта намечено не ранее чем на 2027 год. Как рассказывают собеседники РБК, в 2023 году в качестве потенциальных инвесторов в правительстве обсуждались структуры, близкие к Роману Троценко, Олегу Дерипаске, бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву.

В «Аэропортах регионов» отказались от комментариев.

Что известно про инвестора УК «Аэропорты регионов» — это холдинг, управляющий аэропортами Кольцово (Екатеринбург), Платов (Ростов-на-Дону), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород), Гагарин (Саратов), Елизово (Петропавловск-Камчатский) и др. (всего десять аэропортов). УК принадлежит компании «Ретранс». «Ретрансом», в свою очередь, владеют бывший топ-менеджер «Реновы» Виктора Вексельберга Владимир Резер (90%) и менеджмент УК «Аэропорты регионов» (10%). Суммарный пассажиропоток аэропортов, находящихся в управлении «Аэропортов регионов», в 2023 году превысил 17,4 млн человек.

Схема финансирования

По словам одного из источников, сейчас инвестор, федеральные и региональные власти обсуждают коммерческую привлекательность проекта. Источник в одной из компаний, которая рассматривала вариант участия в проекте, утверждает, что сомнения вызывает прогнозируемый пассажиропоток. «Мы сомневаемся, что там будет даже миллион человек в год, а это необходимый трафик, чтобы окупить такой дорогой проект. Высокие показатели в Архызе возможны, только если к 2030 году страны Европы все еще будут закрыты», — уверен он.

Другой собеседник в одном из крупных аэропортов считает прогноз инвестиций на уровне 25 млрд руб. излишне оптимистичным — аэропорт, по его мнению, будет стоить дороже.

По данным источника РБК, близкого к авиавластям, новый аэропорт возле курорта Архыз войдет в число 75 планируемых к реконструкции (или строительству) до 2030 года. По нему имеется предварительное подтверждение инвестора на реализацию по схеме государственно-частного партнерства. При этом бюджетное софинансирование будет проходить по госпрограмме Минэкономразвития, а не по программам Минтранса, рассказал источник.

По информации РБК, последнее совещание, на котором обсуждалось строительство воздушной гавани, прошло 10 апреля. На нем присутствовали, в частности, глава Росавиации Дмитрий Ядров и министр экономики Максим Решетников.

В Росавиации, Минэкономразвития, Минтрансе и «Кавказ.РФ» не ответили на вопросы РБК на момент публикации.

Перспективы проекта

Аэропорты регионов Северо-Кавказского округа испытывают повышенные нагрузки и фиксируют рост трафика на фоне закрытия 11 аэропортов юга и центральной части России с 2022 года. В Минводах — крупнейшем аэропорту СКФО — в прошлом году было обслужено 4,8 млн пассажиров (+17,3% к 2022 году). Сейчас «Новапорт» строит там новый терминал внутренних линий. Ожидается, что новый аэровокзальный комплекс будет запущен в эксплуатацию в 2025 году.

Другой аэропорт округа — Грозный — по итогам 2023 года впервые преодолел отметку в 1 млн обслуженных пассажиров, нарастив трафик на 29,3% в годовом выражении. Аэропорт включен в программу Минтранса «Развитие региональных аэропортов», на его реконструкцию выделено только из федерального бюджета более 6 млрд руб., сообщил источник. Реконструкция должна завершиться в 2026 году, сообщал ранее глава Минтранса.

Пассажиропоток Нальчика в 2023 году составил 137 тыс. человек, аэропорта Владикавказа — 916,6 тыс. человек, Магаса — 145 тыс., Махачкалы — 2,8 млн (+11,6%). Последний аэропорт также включен в программу Минтранса (стоимость работ — 13 млрд руб., работы должны быть завершены в 2026 году).

Пассажиропоток аэропорта, очевидно, будет зависеть от того, как будет развиваться горнолыжный курорт «Архыз», считает ведущий эксперт центра экономики и транспорта НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. «Любые количественные прогнозы на 2030 год сейчас делать трудно. Но вряд ли в ближайшие годы что-то серьезно поменяется, поэтому я бы ориентировался на оптимистичный прогноз. Людям все равно нужно где-то отдыхать. Любой хороший горнолыжный проект найдет своих туристов», — отмечает эксперт. С другой стороны, проблема курорта сейчас в том, что ближайший аэропорт до него находится в 210 км, поэтому «продать его» статусным клиентам трудно.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что у будущего аэропорта «есть все шансы выйти на пассажиропоток, близкий к 1 млн»: «Фактически уже в 2024 году курорт «Архыз» ожидает более 1 млн туристов, а в первом квартале этот показатель вырос на 10%, до 625 тыс. человек. При этом в 2024 году горнолыжный сезон продлен до 1 мая, и он стал самым продолжительным. Этому способствовали и погодные условия, и новые системы снежения, которые позволяют обеспечить покрытие искусственным снегом всех 100% трасс. То есть горнолыжный сезон с декабря по апрель может гарантированно осуществляться».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что «инфраструктурное развитие станет ключевым фактором успеха этого региона»: «На него наблюдается стабильно высокий спрос, ответом на который должно стать наращивание инфраструктурного предложения — не только транспортно-логистического, но также гостиничной и другой туристской инфраструктуры».