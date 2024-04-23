 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Первый аэропорт в Карачаево-Черкесии построят «Аэропорты регионов»

Предварительная стоимость первого аэропорта в республике составит 25 млрд руб.
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Строительством нового аэропорта на Кавказе займется холдинг «Аэропорты регионов», выяснил РБК. Предварительная стоимость проекта — 25 млрд руб., план — к 2030 году количество туристов в регионе увеличится вдвое

Строительством нового аэропорта в Карачаево-Черкесии займется холдинг «Аэропорты регионов», рассказали РБК три источника, знакомых с ходом обсуждения проекта.

По словам источника РБК, знакомого с проектом создания аэропорта, предварительная оценка стоимости строительства — 25 млрд руб. Прогнозный туристический поток в Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР) в 2030 году оценивается на уровне 4 млн человек (по итогам 2023-го, по данным минтуризма республики, регион посетили 2,1 млн туристов). Карачаево-Черкесия — это единственный регион Северного Кавказа, где еще нет аэропорта. На данный момент воздушную гавань планируют строить в станице Зеленчукская, рассказал один из источников. Предполагается, что аэропорт будет международным. «Самая большая проблема — в создании взлетно-посадочной полосы», — добавил один из собеседников РБК.

В конце 2023 года глава КЧР Рашид Темрезов анонсировал начало строительства аэропорта в 2025 году. В марте он уточнил, что завершить проект планируется в 2028-м. По словам источника РБК, начало реализации проекта намечено не ранее чем на 2027 год. Как рассказывают собеседники РБК, в 2023 году в качестве потенциальных инвесторов в правительстве обсуждались структуры, близкие к Роману Троценко, Олегу Дерипаске, бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву.

В «Аэропортах регионов» отказались от комментариев.

Что известно про инвестора

УК «Аэропорты регионов» — это холдинг, управляющий аэропортами Кольцово (Екатеринбург), Платов (Ростов-на-Дону), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород), Гагарин (Саратов), Елизово (Петропавловск-Камчатский) и др. (всего десять аэропортов). УК принадлежит компании «Ретранс». «Ретрансом», в свою очередь, владеют бывший топ-менеджер «Реновы» Виктора Вексельберга Владимир Резер (90%) и менеджмент УК «Аэропорты регионов» (10%). Суммарный пассажиропоток аэропортов, находящихся в управлении «Аэропортов регионов», в 2023 году превысил 17,4 млн человек.

Схема финансирования

По словам одного из источников, сейчас инвестор, федеральные и региональные власти обсуждают коммерческую привлекательность проекта. Источник в одной из компаний, которая рассматривала вариант участия в проекте, утверждает, что сомнения вызывает прогнозируемый пассажиропоток. «Мы сомневаемся, что там будет даже миллион человек в год, а это необходимый трафик, чтобы окупить такой дорогой проект. Высокие показатели в Архызе возможны, только если к 2030 году страны Европы все еще будут закрыты», — уверен он.

Компания Ткачева заплатит за горнолыжный курорт «Архыз» более ₽24 млрд
Бизнес
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Другой собеседник в одном из крупных аэропортов считает прогноз инвестиций на уровне 25 млрд руб. излишне оптимистичным — аэропорт, по его мнению, будет стоить дороже.

По данным источника РБК, близкого к авиавластям, новый аэропорт возле курорта Архыз войдет в число 75 планируемых к реконструкции (или строительству) до 2030 года. По нему имеется предварительное подтверждение инвестора на реализацию по схеме государственно-частного партнерства. При этом бюджетное софинансирование будет проходить по госпрограмме Минэкономразвития, а не по программам Минтранса, рассказал источник.

По информации РБК, последнее совещание, на котором обсуждалось строительство воздушной гавани, прошло 10 апреля. На нем присутствовали, в частности, глава Росавиации Дмитрий Ядров и министр экономики Максим Решетников.

В Росавиации, Минэкономразвития, Минтрансе и «Кавказ.РФ» не ответили на вопросы РБК на момент публикации.

Перспективы проекта

Аэропорты регионов Северо-Кавказского округа испытывают повышенные нагрузки и фиксируют рост трафика на фоне закрытия 11 аэропортов юга и центральной части России с 2022 года. В Минводах — крупнейшем аэропорту СКФО — в прошлом году было обслужено 4,8 млн пассажиров (+17,3% к 2022 году). Сейчас «Новапорт» строит там новый терминал внутренних линий. Ожидается, что новый аэровокзальный комплекс будет запущен в эксплуатацию в 2025 году.

Другой аэропорт округа — Грозный — по итогам 2023 года впервые преодолел отметку в 1 млн обслуженных пассажиров, нарастив трафик на 29,3% в годовом выражении. Аэропорт включен в программу Минтранса «Развитие региональных аэропортов», на его реконструкцию выделено только из федерального бюджета более 6 млрд руб., сообщил источник. Реконструкция должна завершиться в 2026 году, сообщал ранее глава Минтранса.

Пассажиропоток Нальчика в 2023 году составил 137 тыс. человек, аэропорта Владикавказа — 916,6 тыс. человек, Магаса — 145 тыс., Махачкалы — 2,8 млн (+11,6%). Последний аэропорт также включен в программу Минтранса (стоимость работ — 13 млрд руб., работы должны быть завершены в 2026 году).

Пассажиропоток аэропорта, очевидно, будет зависеть от того, как будет развиваться горнолыжный курорт «Архыз», считает ведущий эксперт центра экономики и транспорта НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. «Любые количественные прогнозы на 2030 год сейчас делать трудно. Но вряд ли в ближайшие годы что-то серьезно поменяется, поэтому я бы ориентировался на оптимистичный прогноз. Людям все равно нужно где-то отдыхать. Любой хороший горнолыжный проект найдет своих туристов», — отмечает эксперт. С другой стороны, проблема курорта сейчас в том, что ближайший аэропорт до него находится в 210 км, поэтому «продать его» статусным клиентам трудно.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что у будущего аэропорта «есть все шансы выйти на пассажиропоток, близкий к 1 млн»: «Фактически уже в 2024 году курорт «Архыз» ожидает более 1 млн туристов, а в первом квартале этот показатель вырос на 10%, до 625 тыс. человек. При этом в 2024 году горнолыжный сезон продлен до 1 мая, и он стал самым продолжительным. Этому способствовали и погодные условия, и новые системы снежения, которые позволяют обеспечить покрытие искусственным снегом всех 100% трасс. То есть горнолыжный сезон с декабря по апрель может гарантированно осуществляться».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что «инфраструктурное развитие станет ключевым фактором успеха этого региона»: «На него наблюдается стабильно высокий спрос, ответом на который должно стать наращивание инфраструктурного предложения — не только транспортно-логистического, но также гостиничной и другой туристской инфраструктуры».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Герман Костринский
Архыз Строительство аэропорты инвестор
Материалы по теме
Компания Ткачева заплатит за горнолыжный курорт «Архыз» более ₽24 млрд
Бизнес
Минтранс предложил ограничивать вход в аэропорты для встречающих
Общество
Аэропорты попросили Минтранс не запрещать вход в терминалы без билетов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 22 апр, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 22 апр, 16:37
«Ведомости» узнали о решении продлить продажу валютной выручки Бизнес, 08:36
Молдавский блок «Победа» сообщил о допросах после визита в Москву Политика, 08:26
Самый переоцененный сотрудник: как сэкономить на директоре по маркетингу Pro, 08:24
Первый аэропорт в Карачаево-Черкесии построят «Аэропорты регионов» Бизнес, 08:00
Продлят ли продажу валютной выручки экспортерами и что будет с рублем Pro, 07:57
АСВ оценило расходы на ликвидацию QIWI Банка Финансы, 07:54
Житель Кемерово получил 9 лет по делу о попытке присоединиться к ВСУ Политика, 07:36
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции парада Политика, 07:31
Основатель винодельни «Ведерниковъ» занялся новым винным проектом в Анапе Бизнес, 07:30
Politico узнало об обеспокоенности США из-за отношений России с Африкой Политика, 07:24
Силы ПВО сбили четыре снаряда над Белгородской областью Политика, 07:18
Китай снизил поставки оборудования в Россию впервые с конца 2022 года Экономика, 07:00
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга опустился на 10 см ниже опасного Общество, 06:40
Эксперты оценили масштаб атак хакеров на пользователей Android в России Общество, 06:20