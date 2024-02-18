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МЭР предложило разрешить стройку горнолыжных комплексов в защитных лесах

МЭР предложило снять запрет на стройку горнолыжных комплексов в защитных лесах
Минэкономразвития предложило разрешить вырубку защитных лесов под горнолыжные комплексы при условии их восстановления. Туротрасль и Минприроды идею поддерживают и заверяют, что она не повредит лесу, защищающему от лавин в горах
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минэкономразвития предлагает разрешить строительство горнолыжных комплексов и сопутствующей инфраструктуры — горнолыжных трасс, канатных дорог и систем оснежнения — в защитных лесах. Это следует из разработанного министерством законопроекта, размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Предложенное нововведение — часть дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, указано в пояснительной записке к документу. Сейчас деятельность горнолыжных курортов в России не регулируется, отмечают авторы инициативы. Они предлагают включить в закон понятия «горнолыжный комплекс» и «оператор горнолыжного комплекса» — критерии для них будет определять правительство. Отдельное регулирование планируется ввести для того, чтобы дать возможность строительства горнолыжных комплексов в защитных лесах с проведением «необходимых сплошных рубок». Вырубка защитных лесов возможна будет только при условии их восстановления.

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Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Кроме этого, Минэкономразвития предлагает отменить запрет на строительство и размещение объектов горнолыжной и туристической инфраструктуры на лесных участках, арендованных до 1 января 2022 года, а также снять ограничения по площади строительства горнолыжных объектов на землях лесного фонда.

Что такое защитный лес

Согласно Лесному кодексу России, к защитным относятся леса, распложенные на особо охраняемых природных территориях или в водоохранных зонах, а также леса, защищающие природные или иные объекты. Эти леса относятся к объектам с особо ценным значением. Это в том числе естественные и искусственные насаждения, которые предназначены для защиты различных объектов от нежелательных природных явлений, например ветров, лавин, а также от влияния человека и промышленности. В Кисловодске и Пятигорске защитные леса сохраняют источники знаменитой целебной минеральной воды.

По данным Рослесхоза на 1 января 2023 года, всего в России было 1,14 млрд га лесов, из них около четверти — защитных (285,7 млн га). На текущий момент законодательство запрещает осуществлять в защитных лесах деятельность, несовместимую с их целевым назначение и полезными функциями, а менять целевое назначение участков в защитных лесах запрещено, кроме тех случаев, когда это предусмотрено федеральными законами.

Зачем нужно изменение

Сейчас лесное законодательство устанавливает ограничения по размещению горнолыжных комплексов в лесах, в частности ограничены площади размещаемых объектов, пояснили РБК в пресс-службе Минприроды.

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Основная масса горнолыжных комплексов находится за городом, поэтому часто попадает на земли лесного фонда, говорит зампред правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина, участвовавшая в разработке законопроекта. Новый закон разрешит строить капитальные объекты и делать сплошную вырубку под трассы в защитных и эксплуатационных лесах (для промышленной заготовки древесины) лесного фонда, объясняет Данилина. Это позволит использовать для развития горнолыжного туризма большое количество новых участков, которые раньше не могли быть освоены. «Благодаря закону у нас вырастет количество трасс, комплексов и число катающихся, которые смогут насладиться разнообразием склонов во всех регионах России», — указывает собеседница РБК.

Развитие горнолыжных комплексов так или иначе связано с лесами или национальными парками, поэтому регулирование в этой сфере необходимо, соглашается гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. До сих пор инвесторы сталкивались с ситуацией, когда не могут построить часть объектов, поскольку попадают на земли лесного фонда. Предложенный Минэкономразвития законопроект улучшит ситуацию и облегчит участь инвесторов, которые годами не могут начать строительство, объясняет Ромашкин.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Сейчас многим курортам сложно развиваться из-за определенных ограничений, связанных с землями лесного фонда, говорит председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олег Сиротин. «Ранее у нас был разработан мастер-план развития на 30 лет вперед: это новые трассы, канатные дороги, отели. Мы имели задел, когда у нас были земли переведены в нужную категорию. Теперь же мы исчерпали весь возможный ресурс», — делится Сиротин. По его словам, горнолыжный комплекс ежегодно посещают порядка 400 тыс. туристов. «Мы планируем в ближайшие 5–8 лет довести количество посетителей до 1 млн человек в год. Для этого нам нужно построить еще шесть горнолыжных трасс, четыре канатные дороги и порядка десятка отелей. Общий объем инвестиций составит порядка 20–25 млрд руб. Применительно к нашему курорту это все станет возможно только на территории лесного фонда», — указывает Сиротин.

Есть ли риски для леса

В Минприроды рисков для леса в новом регулировании не видят. Законопроект предусматривает обеспечение рационального использования и сохранения защитных свойств лесов при развитии горнолыжных комплексов, а строительство — в тех категориях лесов, где это соотносится с их режимом использования и защиты, например в горных лесах, пояснили РБК в пресс-службе министерства. При этом в соответствии с Лесным кодексом будут выполняться мероприятия по искусственному лесовосстановлению, что позволит компенсировать выбытие лесных ресурсов из оборота, добавил заведующий лабораторией экономики климатических изменений и экологического развития Сибирского федерального университета Антон Пыжев.

Ранее в Лесном кодексе уже действовала возможность строительства в лесах линейных объектов (дороги, коммуникации, нефтепроводы и др), отметили в Минэкономразвития. «Лес, который может быть нужен для рекреации, пройдет обязательный контроль со стороны уполномоченных органов в рамках проекта освоения лесов», — уточнили в пресс-службе. Все предложения проработаны совместно с Минприроды с точки зрения экологических рисков и с учетом соблюдения природоохранного законодательства.

Строительство горнолыжных комплексов некритично для общего лесного фонда, заверяет и Данилина. Так, по данным организации предпринимателей «Опора России», доля земель лесного фонда, переданных под рекреацию, к которым в том числе относятся горнолыжные комплексы, составляет менее чем 0,005% от общей площади лесов страны. В случае если законопроект будет принят, около 50 уже существующих горнолыжных комплексов смогут расшириться в ближайшее время, оценивает Данилина.

Следующим шагом в работе Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса будет участие в законодательном регулировании развития горнолыжных комплексов на особо охраняемых природных территориях, поделилась Данилина.

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В марте 2023 года власти приняли закон, разрешающий строить туристические объекты на особо охраняемых природных территориях. К ним относятся, например, объекты для временного размещения, культурного и экологического просвещения, общественного питания и бытового обслуживания, а также обеспечения личной гигиены. Но закон запрещает строить жилые дома. При этом нельзя менять площади и границы особо охраняемых природных территорий, а всю рекреационную деятельность национальные парки и заповедники должны согласовывать с главами регионов. Закон вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Ранее строительство на особо охраняемых природных территориях было запрещено.

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Анна Захарова
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