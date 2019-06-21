«Татнефть» сообщила о жалобах из-за задержки поставок нефти по «Дружбе»

Покупатели «Татнефти» направили в компанию жалобы из-за поставок нефти по трубопроводу «Дружба», заявил гендиректор компании Наиль Маганов, передает «РИА Новости».
Глава компании отметил, что все претензии «в рамках разумного» и касаются не качества, а объема поставок: «Претензии от поставок, не от качества». О какой сумме ущерба может идти речь, он не раскрыл.
Работа по урегулированию претензий уже ведется, добавил Маганов.
«Татнефть» обсуждает компенсационные выплаты с «Транснефтью», передал со ссылкой на Маганова ТАСС.
В апреле была приостановлена прокачка по трубопроводу из России на Украину, в Белоруссию и страны Европы: нефть оказалась загрязнена хлорорганикой. Грязное топливо пока полностью из «Дружбы» не откачано: нефть с превышением норм по хлорорганике в четверг, 20 июня, нашли в Польше. Российский отрезок нефтепровода эксплуатирует «Транснефть».