«Татнефть» сообщила о жалобах из-за задержки поставок нефти по «Дружбе»

Клиенты не жалуются на качество сырья, отметил руководитель нефтяной компании. Вопрос компенсации обсуждается с «Транснефтью». Вице-премьер Козак говорил, что трубопроводная компания заплатит всем, кто докажет убытки

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Покупатели «Татнефти» направили в компанию жалобы из-за поставок нефти по трубопроводу «Дружба», заявил гендиректор компании Наиль Маганов, передает «РИА Новости».

Глава компании отметил, что все претензии «в рамках разумного» и касаются не качества, а объема поставок: «Претензии от поставок, не от качества». О какой сумме ущерба может идти речь, он не раскрыл.

Работа по урегулированию претензий уже ведется, добавил Маганов.

«Татнефть» обсуждает компенсационные выплаты с «Транснефтью», передал со ссылкой на Маганова ТАСС.

В апреле была приостановлена прокачка по трубопроводу из России на Украину, в Белоруссию и страны Европы: нефть оказалась загрязнена хлорорганикой. Грязное топливо пока полностью из «Дружбы» не откачано: нефть с превышением норм по хлорорганике в четверг, 20 июня, нашли в Польше. Российский отрезок нефтепровода эксплуатирует «Транснефть».