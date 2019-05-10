Лондонский суд предписал заморозить активы Антипинского НПЗ

Активы крупнейшего независимого НПЗ в России были заморожены по решению лондонского суда. Поводом стал иск VTB Commodities Trading

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Активы Антипинского НПЗ группы «Новый поток» на сумму €225 млн были заморожены 30 апреля в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона, сообщает агентство Reuters. Оно было вынесено по иску VTB Commodities Trading.

Среди замороженных активов — Антипинский НПЗ, расположенное на его территории оборудование и другие физические активы, нефтепродукты и запасы нефти, а также денежные средства на двух банковских счетах в Сбербанке.

Антипинский НПЗ находится в Тюменской области. В апреле он уведомил о своем намерении обратиться в областной Арбитражный суд с заявлением о признании компании несостоятельной (банкротом).



Инициировал процедуру банкротства Сбербанк, сказал РБК источник, близкий к акционерам завода.

«Сделанная публикация о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом, скорее всего, продиктована желанием генерального директора соблюсти требование действующего законодательства», — сказал РБК представитель Сбербанка. По его словам, в декабре 2018 года банк предоставил дополнительное финансирование на поддержание операционной деятельности завода, а также отложил все обязательства по обслуживанию и погашению кредита до 1 июля 2019 года.

Финансовая модель предусматривала формирование оборотного капитала НПЗ за счет кредита Сбербанка и авансирования со стороны трейдеров, указал он. Но 26 апреля банк получил от Андриасова уведомление о невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей в связи с недостаточным уровнем предоплат от трейдеров, сообщил представитель Сбербанка. Глава завода запросил у банков-кредиторов и акционеров дополнительное финансирование. «В данный момент обращение рассматривается банком», — уточнил собеседник РБК.