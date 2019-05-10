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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Лондонский суд предписал заморозить активы Антипинского НПЗ
Активы крупнейшего независимого НПЗ в России были заморожены по решению лондонского суда. Поводом стал иск VTB Commodities Trading
Фото: Слуцкий Максим / ТАСС

Активы Антипинского НПЗ группы «Новый поток» на сумму €225 млн были заморожены 30 апреля в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона, сообщает агентство Reuters. Оно было вынесено по иску VTB Commodities Trading.

Среди замороженных активов — Антипинский НПЗ, расположенное на его территории оборудование и другие физические активы, нефтепродукты и запасы нефти, а также денежные средства на двух банковских счетах в Сбербанке.

Антипинский НПЗ находится в Тюменской области. В апреле он уведомил о своем намерении обратиться в областной Арбитражный суд с заявлением о признании компании несостоятельной (банкротом).

Инициировал процедуру банкротства Сбербанк, сказал РБК источник, близкий к акционерам завода.

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Крупнейший в России независимый НПЗ начал подготовку к банкротству


«Сделанная публикация о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом, скорее всего, продиктована желанием генерального директора соблюсти требование действующего законодательства», — сказал РБК представитель Сбербанка. По его словам, в декабре 2018 года банк предоставил дополнительное финансирование на поддержание операционной деятельности завода, а также отложил все обязательства по обслуживанию и погашению кредита до 1 июля 2019 года.

Финансовая модель предусматривала формирование оборотного капитала НПЗ за счет кредита Сбербанка и авансирования со стороны трейдеров, указал он. Но 26 апреля банк получил от Андриасова уведомление о невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей в связи с недостаточным уровнем предоплат от трейдеров, сообщил представитель Сбербанка. Глава завода запросил у банков-кредиторов и акционеров дополнительное финансирование. «В данный момент обращение рассматривается банком», — уточнил собеседник РБК.

Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод, не входящий в вертикально интегрированные нефтяные компании, такие как «Роснефть», ЛУКОЙЛ или «Газпром нефть». Кроме этого завода группе «Новый поток» принадлежат доли еще в двух предприятиях — Марийском и Афипском НПЗ, а также лицензии на Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений в Оренбургской области. На прошлой неделе стало известно, что у Афипского НПЗ (он был в управлении «Нового потока», хотя аффилированному с группой трейдеру принадлежала только миноритарная доля) сменился гендиректор — этот пост занял Сергей Кращук, который в последние два с половиной года возглавлял «Краснодарский перерабатывающий завод — Краснодарэконефть», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. «Сафмар» находится в финальной стадии переговоров о покупке Афипского НПЗ, говорил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Антипинский НПЗ
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Крупнейший в России независимый НПЗ начал подготовку к банкротству
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