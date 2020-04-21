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«Аэрофлот» и «Победа» отказались от продажи билетов через Aviasales

В рамках оптимизации расходов «Аэрофлот» и «Победа» с 1 мая прекратят продажу авиабилетов через сервис Aviasales. Агрегатор не согласился снизить комиссию для «Аэрофлота» и предпочел расторгнуть договор, сообщили в авиакомпании
Аэрофлот AFLT ₽72,88 -0,55% Купить

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочерняя компания «Победа» прекратят сотрудничество с агрегатором авиабилетов Aviasales. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

«Мы действительно направили агрегатору уведомление об изменении комиссионного вознаграждения. Агрегатор принял собственное решение о расторжении договора», — сообщила представитель «Аэрофлота».

Она пояснила, что в условиях существенного внешнего давления компания проводит ряд мероприятий, связанных с оптимизацией затрат. «Для продвижения продукта и развития новых каналов продаж «Аэрофлот» планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения», — отметила Спивакова. Сотрудничество прекратится с 1 мая.

«Аэрофлот» объяснил решение прекратить продажу билетов за рубеж
Бизнес

В ночь на 17 апреля стало известно, что «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международные направления. Онлайн-система поиска билетов на сайте авиаперевозчика перестала выдавать результаты по запросу рейсов за границу вплоть до августа 2020 года.

Позже авиакомпания выпустила разъяснение. «Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов», — заявила представитель компании.

Решение также было принято с целью не создавать дополнительную нагрузку на контакт-центр «Аэрофлота» и на офисы продаж компании в связи с новыми циклами перебронирований.

«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
Бизнес

3 апреля «Аэрофлот» объявил о временном сокращении частоты полетов внутри России из-за падения спроса на внутренние рейсы после ввода ограничительных мер для борьбы с эпидемией коронавируса.

Крупнейший российский лоукостер «Победа» решил с апреля полностью прекратить полеты и за рубеж, и по территории России. Приостановка должна продлиться до 31 мая.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Мария Кокорева, Владислав Гордеев
Теги: комиссия, Аэрофлот, издержки
Материалы по теме
«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
Бизнес
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях
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«Победа» через год вернет деньги за отмененные из-за коронавируса рейсы
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