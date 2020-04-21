«Аэрофлот» и «Победа» отказались от продажи билетов через Aviasales

В рамках оптимизации расходов «Аэрофлот» и «Победа» с 1 мая прекратят продажу авиабилетов через сервис Aviasales. Агрегатор не согласился снизить комиссию для «Аэрофлота» и предпочел расторгнуть договор, сообщили в авиакомпании

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочерняя компания «Победа» прекратят сотрудничество с агрегатором авиабилетов Aviasales. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

«Мы действительно направили агрегатору уведомление об изменении комиссионного вознаграждения. Агрегатор принял собственное решение о расторжении договора», — сообщила представитель «Аэрофлота».

Она пояснила, что в условиях существенного внешнего давления компания проводит ряд мероприятий, связанных с оптимизацией затрат. «Для продвижения продукта и развития новых каналов продаж «Аэрофлот» планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения», — отметила Спивакова. Сотрудничество прекратится с 1 мая.

В ночь на 17 апреля стало известно, что «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международные направления. Онлайн-система поиска билетов на сайте авиаперевозчика перестала выдавать результаты по запросу рейсов за границу вплоть до августа 2020 года.