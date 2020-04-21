Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

На прошлой неделе Владимир Легойда уже предупредил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за снижения потока прихожан и пожертвований. Он заявил, что тяжелая экономическая ситуация в стране сказывается и на храмах, а священники и их семьи живут на средства, которые жертвуются на поддержание прихода. «Общецерковный бюджет тоже складывается из пожертвований», — отметил Легойда и сообщил, что в епархиях намерены поддерживать приходы, которые испытывают сложности.

Реакция властей и бизнеса

По словам источника РБК в правительстве, Мишустин перенаправил письмо в профильные ведомства, включая Минстрой и Минприроды. В Минстрое подтвердили получение письма и заявили, что уже ответили на него на прошлой неделе: «Решение о предоставлении отсрочки потребителям энергетических и коммунальных ресурсов может быть принято по соглашению сторон исходя из условий заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов».

Глава пресс-службы Минприроды Наталья Хлопунова пояснила РБК, что запрашиваемая главой РПЦ отсрочка в соответствии с законом может быть согласована сторонами и должна быть зафиксирована в дополнительном соглашении участников договора, т.е. юрлица и регионального оператора, о чем и были даны пояснения министерства. Действие федерального закона распространяется на любые учреждения, в том числе религиозные, подчеркнула она.

Представитель «Газпрома» от комментариев отказался. Источник в компании сообщил, что в случае адресных обращений церквей и монастырей об отсрочке платежей за газ она рассмотрит их индивидуально. По словам собеседника РБК, «Газпром» часто помогал церкви, в том числе бесплатно газифицировал несколько монастырей.

Представитель группы компаний «Эколайн», компании «РТ-Инвест», а также компании «МСК-НТ» (вывозят отходы в Москве и Московской области. — РБК) сообщили РБК, что не получали обращений от религиозных организаций об отсрочке платежей. «У регоператоров нет запаса прочности, который позволит пройти сегодняшнюю ситуацию за собственный счет. Очевидно, что решение об отсрочках платежей должно приниматься региональными властями и должно быть в итоге компенсировано региональному оператору», — отметил представитель группы компаний «Эколайн». Он напомнил, что оператору по вывозу отходов необходимо обслуживать парк мусоровозов, заправлять их, обеспечивать полный цикл обращения с отходами.

«Мы готовы адресно проработать предложения религиозных организаций в рамках заключенных договоров, где вывоз отходов осуществляется по факту накопления. Но общее решение об отсрочке коммунальных платежей для всех религиозных организаций, включая услугу по вывозу ТКО, лежит в юрисдикции региональных властей», — передал РБК представитель «РТ-Инвеста». В случае принятия властями решения об отсрочках коммунальных платежей для церквей необходимо будет учесть компенсационные выплаты, чтобы избежать убытков для операторов и их подрядчиков в сложный период.

Кому уже разрешили не платить

Режим самоизоляции и ограничения посещения мест массового сбора людей в столице введен в конце марта и будет действовать минимум до 1 мая. Введены пропуска на передвижение на личном и общественном транспорте.

В начале апреля глава правительства подписал распоряжение об отмене пеней за несвоевременную оплату коммунальных платежей до начала 2021 года. На этот период будут приостановлены начисления пеней по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья. Для малого и среднего бизнеса предусмотрены запрет на их отключения от услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), отмена штрафов за неплатежи и рассрочка оплаты.



Эти меры вызвали негативную реакцию водоканалов, операторов по вывозу отходов и других производителей коммунальных услуг. «Возникает вопрос: как быть самим коммунальным предприятиям, за счет чего финансировать свою деятельность?» — пожаловался РБК 6 апреля председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.



По данным Росстата, общий долг за оплату услуг ЖКХ на конец первого квартала 2020-го составляет 1,4 трлн руб., самая большая задолженность у граждан и бюджетных организаций.