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Операторы предупредили о риске перебоев водоснабжения из-за неплатежей

Российские водоканалы ждут падения собираемости платежей до 25-30% из-за коронавируса и отмены пени за неуплату. Ситуация грозит авариями систем водоснабжения, предупреждают компании Михаила Мишустина
Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Руководители крупнейших частных операторов систем водоснабжения и водоотведения — гендиректор «Росводоканала» Антон Михальков и председатель совета директоров компании «РКС-Менеджмент» Григорий Терян, а также исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке отрасли в связи с резким падением платежей населения, бизнеса и бюджетных организаций из-за пандемии коронавируса, а также решением правительства отменить пени за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года.

У РБК есть копия письма от 7 апреля. Его подлинность подтвердили Михальков и Довлатова. РБК направил запросы в пресс-службы правительства и Минстроя.

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«Росводоканал» принадлежит Михаилу Фридману и его партнерам по «Альфа-групп», а «Российские коммунальные системы» (РКС) — группе «Ренова» Виктора Вексельберга.

Операторы водоканалов прогнозируют снижение собираемости платежей в три-четыре раза — с 95-96% до 25-30%, говорится в письме Михалькова, Теряна и Довлатовой. Среди причин такого резкого падения собираемости платежей — ограничения передвижения людей и оплаты наличными из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса, снижение платежеспособности потребителей и сокращение потребления промышленными предприятиями, которые приостановили свою деятельность.

Но «наибольшее влияние» на рост задолженности потребителей перед владельцами водоканалов окажет мораторий на взимание пеней за просрочку платежей за услуги ЖКХ, введенный правительством, в отношении всех категорий граждан, а также лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСЖ, ЖК), независимо от их текущего финансового положения, пишут авторы письма.

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Фактически отмену пени за неуплату значительная часть потребителей расценили как возможность не оплачивать коммунальные услуги, передал РБК через пресс-службу Михальков, ссылаясь на предварительные итоги марта. При этом даже при длительных неплатежах снабжающие организации не имеют права отключать воду, добавила Довлатова.

«В сложившейся ситуации можно ожидать снижение поступления платежей на 20-40%. В этом случае объем недополученных доходов, по нашей оценке, будет сравним с размером запланированных на 2020 год инвестпрограмм на развитие инфраструктуры и превысит сумму производственных затрат, связанных с текущим ремонтом», — предупредил Михальков.

При падении платежей даже до 30-40% отрасль может лишиться около 260-300 млрд руб., сказал РБК источник в одной из крупных компаний, которая занимается водоснабжением в нескольких регионах России. По оценкам Российской ассоциация водоснабжения и водоотведения, выручка всей отрасли составляет 400 млрд руб. в год. При потере 60-70% платежей она недосчитается, как раз, 240-280 млрд руб.

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При этом расходы водоканалов из-за коронавируса, наоборот, выросли. «При чрезвычайной эпидемиологической обстановке необходима усиленная очистка и обеззараживание водоканалами питьевой воды и сточных вод. Водоканалы повышают концентрацию реагентов для обеззараживания воды, применяют интенсивное УФ-облучение, усиливают лабораторный контроль за качеством воды и сточных вод», — говорится в письме Мишустину.

Авторы письма подчеркивают, что производители реагентов при этом подняли цены на свою продукцию из-за падения рубля, что увеличило расходы операторов. К тому же, в связи с высокой изношенностью объектов коммунальной инфраструктуры (до 60 — 85%) неминуем рост аварийности систем холодного водоснабжения и водоотведения, добавляют они.

По словам Михалькова, сложившаяся ситуация является серьезным ударом по финансовой стабильности водоканалов, который ставит под угрозу устойчивость инфраструктуры и возможность качественного и бесперебойного обеспечения жителей России водой. «На наш взгляд, полное освобождение от ответственности за неуплату коммунальных услуг станет причиной взрывного и необратимого роста уровня задолженности абонентов, что, в свою очередь, приведет к деградации отрасли и ее возврату на десятки лет назад», — заключил он.

Запрет по начислению пени на коммунальные услуги, в том числе на услугу по вывозу мусора, может ложно трактоваться гражданами, как сигнал к тому, что можно не платить вообще, подтвердила РБК председатель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России» Полина Вергун. «Если кассовый разрыв организациям временно будет компенсироваться из других источников, то эта мера по отмене пени поможет снять социальное напряжение, в том числе, в бизнес-среде. При одностороннем подходе: региональные операторы по обращению с отходами, не имея на сегодняшний день ни одной меры поддержки, не смогут продолжать оказывать услугу по вывозу отходов из-за отсутствия финансирования, и регионам придется параллельно решать другой вопрос по ликвидации мусорных коллапсов», — отметила она.

По данным Вергун, пандемия также ударила по сфере обращения с отходами: собираемость платежей от населения снизилась до 60-70% и может упасть до 30%.

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Чего просят водоканалы у правительства

В ситуации резкого падения собираемости платежей потребителей предотвратить развитие ситуации по «самому негативному сценарию» можно будет только за счет субсидий из бюджетов на покрытие возникших убытков, говорится в письме Михалькова, Теряна и Довлатовой. Они просят о следующих мерах поддержки:

  • Изменить постановление правительства о моратории на взимание пени за неоплату услуг ЖКХ, предоставив такое право только категории граждан, получающих субсидии и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из бюджетов (исходя из критерия адресной поддержки наиболее социально уязвимых слоев населения)
  • Обеспечить своевременную и полную оплату платежей ЖКХ со стороны организаций бюджетной сферы, а также полное погашение уже накопленных долгов за предыдущие годы, в том числе за счет предоставления федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
  • Предоставить субсидии водоканалам из бюджета для компенсации дополнительных расходов, в том числе из-за подорожавших реагентов, и убытков, вызванных ростом задолженности потребителей
  • Законодательно запретить перекладывание банковских комиссий и комиссии «Почты России» по приему платежей граждан за коммунальные услуги на ресурсоснабжающие организации. Обеспечить отмену платы за эквайринг на период карантина и комиссии у платежных агентов.

«Мы внимательно изучим меры, которые предлагаются в письме и рассмотрим возможность их реализации», — сообщил РБК в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина (курирует ЖКХ). «Мы понимаем, что с учетом уже принятых мер необходимо соблюсти баланс и обеспечить функционирование ресурсоснабжающих компаний. Сегодня мы активно мониторим ситуацию на рынке, в том числе ресурсоснабжающих компаний и будем работать, чтоб не допускать аварий и ограничений по водоснабжению», — говорится в ответе в пресс-службе.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
При участии: Надежда Федорова
Теги: Росводоканал, водоснабжение, коронавирус, правительство
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