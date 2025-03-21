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Война санкций ,  
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WSJ узнала, какие компании получат выгоду от оттепели между Россией и США

WSJ: иностранные компании сомневаются по поводу возвращения в Россию
Сюжет
Война санкций
После того как в отношениях России и США наступит оттепель, приоритетом для Москвы станет возвращение авиапроизводителей, пишет WSJ. Аналитики считают, что «награду» получат и те, кто сразу отказался покидать российский рынок
Фото: Stephen Brashear / Getty Images
Фото: Stephen Brashear / Getty Images

Сближение Москвы и Вашингтона может значительно улучшить положение иностранных компаний, которые отказались уходить с российского рынка, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Опрошенные газетой эксперты предполагают, что в период оттепели наиболее выгодно ситуация сложится именно для оставшихся в России компаний. 

Санкции, введенные в отношении России после начала боевых действий на Украине, привели к «крупнейшему корпоративному исходу в истории», пишет газета. Но многие иностранные компании, включая пищевых производителей PepsiCo, Nestlé и Mars, отказались покидать российский рынок, заявив о нежелании ставить под угрозу свой бизнес и сотрудников. 

«Тот, кто решил остаться, будет иметь огромное преимущество, будет вознагражден», — считает экономист Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге. В PepsiCo WSJ заявили, что продолжают следить за развитием ситуации, но отказались комментировать дальнейшие планы. Nestlé и Mars не ответили на запросы газеты о комментариях.

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По мнению экономистов, в потенциально выгодных обстоятельствах может оказаться и американская нефтесервисная компания SLB (ранее — Schlumberger). В 2022 году SLB сократила поставки своей продукции в Россию, а в июле 2023 года заявила, что они прекращены окончательно. Тем не менее в России у компании осталась «дочка» — «Технологическая компания Шлюмберже», зарегистрированная в Тюмени. SLB также не ответила на запрос WSJ о комментарии.

Газета напоминает, что некоторые компании, которые неоднократно заявляли о намерении сократить российский бизнес, до сих пор продолжают работать в России. К таким, например, относится австрийский Raiffeisen Bank. Другой иностранный кредитор, итальянский UniCredit, заявил, что рассчитывает продать свои активы в России, но уже после прекращения конфликта на Украине.

Однако раньше всех возможность возобновить сотрудничество с Россией появится у компаний, которые специализируются на производстве авиационных запчастей и автомобилей, а также у разработчиков программного обеспечения, считают аналитики.

«Автомобили могут вернуться. Сколько времени занимает доставка автомобилей из Баварии в Россию? Пара недель. Но McDonald's нужно иметь физические активы и поставщиков», — сказал экономист и профессор IE Business School в Мадриде Максим Миронов.

Доступ к западным самолетам и авиазапчастям станет приоритетом для России при наступлении оттепели, считают эксперты. WSJ напоминает, что такие авиагиганты, как Boeing и Airbus, были одними из первых западных компаний, которые объявили о полном прекращении сотрудничества с Россией. Представитель Airbus заявил, что комментировать возможное потепление «слишком спекулятивно» и что компания продолжает соблюдать санкции. В Boeing отказались от комментариев.

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Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская&nbsp;Аравия. 18 февраля 2025 года

Дискуссии о возможном возвращении в Россию иностранных компаний, которые покинули рынок в 2022 году, начались на фоне переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде в феврале. Глава Американской торговой палаты в России допускал, что несколько компаний из США могут возобновить бизнес в России уже в этом году, но основным условием должно стать мирное соглашение по Украине.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия уже ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний на российский рынок. По его словам, обсуждения проходят «в закрытом пока режиме» и по инициативе «некоторых наших партнеров». Глава государства подчеркивал, что перед тем, как западные компании снова зайдут на российский рынок, необходимо предусмотреть обязательные гарантии их «добросовестного и ответственного ведения дел в стране».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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