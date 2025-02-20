UniCredit увидел в конце боев на Украине шанс ускорить уход из России

Глава UniCredit Андреа Орчел заверил, что намерение банка выйти из бизнеса в России не изменится и в случае завершения боев на Украине, однако конец вооруженного конфликта поможет получить лучшую цену за российские активы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прекращение боевых действий на Украине даст итальянской банковской группе UniCredit возможность получить лучшие условия для продажи своих активов в России и ухода с российского рынка. Об этом заявил газете Financial Times глава UniCredit Андреа Орчел.

«Если политика изменится, наши шансы продать [российскую дочку] на более привлекательных условиях возрастут, потому что ситуация станет более нормальной для всех сторон. В результате наш выход ускорится», — сказал Орчел.

По его словам, намерение UniCredit выйти из бизнеса в России неизменно. «Мы в процессе ухода и завершим его. Мы не можем вернуться», — заверил глава банковской группы.

В России UniCredit SpA действует через дочерний ЮниКредит Банк, который входит в список системно значимых банков России. Весной 2022 года, после начала военной операции на Украине глава UniCredit Андреа Орчел заявил, что банк активно рассматривает возможность ухода с российского рынка.

В интервью FT глава UniCredit пояснил, что в течение последних трех лет проводились серьезные переговоры со значительным числом контрагентов и изучались различные варианты, однако прийти к решению не удалось из-за «различных сложностей и санкций».

В 2024 году стало известно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на европейские банки, чьи «дочки» продолжают работу в России, в том числе и на UniCredit. Летом 2024 годау UniCredit подал на ЕЦБ в суд, указав в иске, что, выдав предписание об ограничении бизнеса в России, регулятор нарушил принцип «уважения частной собственности».

«Если меня не заставят, я не продам [активы в] России за один евро или за что-то, что не будет справедливой ценой», — заявил Орчел, которого цитирует FT.

В своем отчете за четвертый квартал 2024 года группа UniCredit сообщила, что сворачивание бизнеса в России идет опережающими темпами и большинство поставленных на 2025 год целей, среди которых сокращение портфеля депозитов до менее чем €2 млрд и портфеля выданных кредитов до менее чем €1 млрд, уже достигнуты. Единственным исключением стало сокращение трансграничных платежей до €8,5 млрд, их сумма осталась на уровне €9,8 млрд.

«Большинство намеченных на 2025 год целей уже достигнуто в соответствии с предписанием ЕЦБ. Достижение целей с опережением на год подтверждает нашу приверженность выполнению задачи. [Мы уже] сократили розничный бизнес более чем на 50% и нацелены на полный выход», — отмечалось в презентации банка.

В начале 2025 года ЮниКредит Банк остановил исходящие денежные переводы в евро для физических лиц. Кроме того, банк продолжает сокращать число своих отделений и офисов.