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Российские ретейлеры опровергли обращение к Лукашенко из-за дефицита

Представители российских розничных сетей не обращались к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о поставках продуктов питания из-за «дефицита». Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет 24 крупнейших розничных торговых сети, работающих на территории России.

«Российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции», — говорится в сообщении. Уточняется, что у ретейлеров есть запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах, которые смогут удовлетворить спрос «в любом объеме».

Закупки из Белоруссии идут в обычном режиме, отметили в АКОРТ.

Лукашенко сообщил о просьбах из России помочь белорусскими продуктами
Политика

Материал дополняется

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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