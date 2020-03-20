Лукашенко сообщил о просьбах из России помочь белорусскими продуктами

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам сообщил, что в стране достаточно продуктов, чтобы обеспечить население. По его словам, поставки идут и в Россию.

«Когда россияне закрыли границу, их ритейлеры обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая», - цитирует главу государства агентство Бел Та.

Материал дополняется