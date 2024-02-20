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Война санкций ,  
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Reuters сообщил о сложностях в торговле Турции и России из-за санкций США

Reuters: торговля между Россией и Турцией осложнилась после новых санкций США
Сюжет
Война санкций
Декабрьский указ Джо Байдена привел в нерешительность турецкие банки, замедлил перевод платежей за российскую нефть и повлиял на экспорт в Россию, пишет Reuters. Москва считает санкции незаконными
Фото: Gregor Fischer / Getty Images
Фото: Gregor Fischer / Getty Images

Принятый в США указ о вторичных санкциях для зарубежных банков, которые способствуют обходу ограничительных мер против России, привел к негативным последствиям для турецко-российской торговли, сообщает Reuters со ссылкой на семь источников,

Речь идет о декабрьском указе президента США Джо Байдена. Он позволяет американскому Минфину вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

Указ напрямую не касался энергетики, но замедлил перечисление некоторых платежей за российскую нефть, а также повлиял на турецкий экспорт в Россию, пишет агентство. По словам четырех источников, проблемы связаны с тем, что турецкие банки пересматривают отношения и ужесточают требования к российским клиентам. Собеседник Reuters в российской нефтяной компании сообщил, что российские экспортеры не получали платежей из Анкары в течение двух-трех недель. Источник в Турции отметил, что основные сложности возникли именно после нового указа Байдена, «некоторые платежи были сорваны».

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Бизнес
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Сами поставки нефти не были нарушены, но один из собеседников допустил, что «проблема может возникнуть в любой момент». Россия за 11 месяцев 2023 года поставила в Турцию 8,9 млн т сырой нефти и 9,4 млн т дизельного топлива, став крупнейшим экспортером, отмечает агентство.

Указ повлиял и на торговлю товарами, не связанными с нефтью, пишет агентство. По словам одного из источников, «экспорт различного оборудования остановился просто из-за сходства с военной техникой». «Настоящая проблема связана не с платежом, который должна осуществить Турция, а с платежом, который она получит. Это показывает высокий уровень нерешительности турецких банков из-за санкций», — сказал он.

Как пишет агентство, экспорт из Турции в Россию в прошлом году вырос на 16,9%, до $10,9 млрд, но в январе снизился на 39% год к году, до $631 млн. Импорт из России в январе сократился на 20,2%.

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Турция не присоединилась к санкциям против России из-за военных действий на Украине, но обещала не допустить обхода ограничений. В начале 2024 года, вскоре после указа Байдена, у российских компаний начались проблемы, некоторые турецкие банки отменяли уже принятые транзакции, объясняя это тем, что сделки касаются «запрещенных товаров». Турецкие финансовые организации отказывались сотрудничать с российскими, разрывали корреспондентские отношения и приостанавливали обработку платежей без формального закрытия договора.

К 1 февраля у некоторых российских компаний в Турции были закрыты счета, требования для выдачи банковских карт физлицам ужесточили. Российские бизнесмены в разговоре с РБК также рассказывали об усилившихся ограничениях в проведении платежей в Турции. В Кремле заявили, что знают о проблемах, с которыми сталкиваются российские компании и физлица, и назвали их источником «совершенно беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление» со стороны США на Турцию, финансовые и другие компании. Москва поддерживает контакт с Анкарой по этому вопросу, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия считает санкции незаконными.

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Турция санкции торговля нефть экспорт США платежи
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