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ФАС одобрила продажу бизнеса польского франчайзи KFC в России

ФАС согласовала продажу польским холдингом Amrest его ресторанов KFC в России
ФАС разрешила холдингу Amrest продать принадлежащие ему рестораны KFC, которые он развивал по франшизе, компании ООО «Альмира». Но владелец бренда KFC — американская Yum! Brands — сделку до сих пор не согласовал
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку по продаже ресторанов KFC, которые Amrest Group развивала по франшизе Yum! Brands, компании ООО «Альмира», сообщили РБК в пресс-службе ФАС.

О том, что Amrest намерен продать свой бизнес в России компании «Альмира», польский холдинг сообщил в начале декабря. За свои активы холдинг рассчитывал получить «минимум €100 млн», говорилось в сообщении компании. Другие детали о покупателе, за исключением названия юрлица, в сообщении Amrest не уточнялись, на вопросы РБК в компании не ответили.

По условиям сделки сторонам необходимо было получить не только одобрение антимонопольного органа России и других российских регуляторов: продажу должен был согласовать владелец бренда KFC — американская Yum! Brands. И по словам источника, осведомленного о ходе сделки, Yum! Brands до сих пор не согласовала ее.

На момент публикации в Yum! Brands и Amrest не ответили на запрос РБК.

Что известно о покупателе

После появления сообщения о сделке телеграм-канал Mash указывал, что единственное ООО «Альмира», которое осуществляет деятельность по организации питания, является контрагентом «Военторга» и поставляет еду в военные столовые.

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Но в пресс-службе ФАС уточнили РБК, что речь идет о другой компании с таким же названием — это зарегистрированное в подмосковном Одинцово ООО «Альмира», основным видом деятельности которого является аренда и управление недвижимостью. Компания была основана в 2008 году, ее единственным учредителем, согласно данным ЕГРЮЛ, выступает уроженка Нальчика Оксана Мокаева (в выписке из ЕГРЮЛ указано, что в октябре 2022 года она сменила фамилию и стала Оксаной Каноковой). Из указанных в базе СПАРК финансовых показателей следует, что в 2021 году у компании был убыток от продажи в размере 1,9 млн руб., прибыль до налогообложения составила 1,6 млн руб. и столько же — чистая прибыль. Среди контрагентов компании в СПАРК указан Промсвязьбанк.

Связаться с представителями ООО «Альмира» РБК не удалось — указанные в базе СПАРК телефоны не относились к компании.

Как KFC уходит из России

В начале марта 2022 года владелец бренда KFC — американская компания Yum! Brands — на фоне специальной военной операции на Украине объявил о приостановке инвестиций и развития в России, а также о закрытии своих заведений. Из 1 тыс. открытых ресторанов KFC в России (по состоянию на август 2021 года) непосредственно Yum! Brands принадлежало лишь 70 заведений, остальные развивали по франшизе ее партнеры. Одним из крупнейших был польский холдинг Amrest — ему принадлежало 215 российских ресторанов KFC. В марте Amrest вслед за Yum! Brands временно закрыл принадлежавшие ему российские рестораны KFC и Pizza Hut (управлял по мастер-франшизе) и приостановил операции на российском рынке.

Впрочем, Amrest еще до начала спецоперации планировал избавляться от российских активов: компания договаривалась о продаже своего подразделения в России, управляющего KFC и Pizza Hut, инвестфонду «ВТБ Капитал», но сделка сорвалась из-за западных санкций, наложенных на покупателя, сообщал «Коммерсантъ». В июле польский холдинг передал принадлежавший ему в России бизнес Pizza Hut местному оператору «Ной-М». После этого сеть Pizza Hut в Петербурге сменила название на «Пицца Н».

Как KFC становится Rostic’s

В конце октября Yum! Brands объявила о продаже 70 ресторанов и мастер-франшизы бренда KFC в России местному оператору — франчайзи ООО «Смарт сервис ЛТД», которое по франшизе управляло 41 заведением KFC в Ижевске. По данным СПАРК, «Смарт сервис ЛТД» принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову — владельцам ГК «Фуд-сервис». По условиям сделки новый владелец постепенно должен переименовать все заведения в Rostic’s. Однако позже новый совладелец Котов сообщил, что «никто не обязан переходить под новый бренд, пока действуют уже заключенные договоры с Yum! Brands». По его словам, в дальнейшем франчайзи могут продолжать работу до окончания своих десятилетних контрактов.

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Анна Захарова
Бизнес KFC фастфуд ФАС
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