Новиков запустил новую сеть пончиковых вместо ушедшей Krispy Kreme

Американская сеть кондитерских Krispy Kreme свернула бизнес в России во втором квартале на фоне военной спецоперации на Украине. На месте закрывшихся кафе ресторатор Аркадий Новиков запустил новую сеть кондитерских с пончиками

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Ресторатор Аркадий Новиков запустил на месте ушедшей из России американской сети кондитерских Krispy Kreme новые кафе с пончиками Krunchy Dream, выяснил РБК.

Столичные кафе Krispy Kreme начали снимать вывески еще в начале июня этого года. Так, например, вывеску сняли в кофейне Krispy Kreme на Мясницкой и в ТЦ «Капитолий». Теперь, исходя из данных Google Maps, на месте этих кофеен Krispy Kreme появилось кафе Krunchy Dream.

В начале апреля, вскоре после начала военной спецоперации на Украине, компания Krispy Kreme в своем официальном Twitter-аккаунте сообщила, что расторгла договор со своим единственным российским партнером-франчайзи и приостановила все поставки в Россию материалов и ингредиентов для приготовления пончиков. В России на тот момент работало 30 заведений Krispy Kreme по франшизе — в отчете американской компании за второй квартал 2022 года указано, что она их закрыла.

Партнером Krispy Kreme в России, развивавшим сеть кондитерских по договору франшизы, был ресторатор Аркадий Новиков (владеет холдингом Novikov Group, в который входит более 265 действующих ресторанов, в их числе «Магадан», «Сыроварня», «5642 Высота», Avocado Queen, Farш, Prime Star и др.).

В конце сентября принадлежащее Новикову ООО «Глазурь» подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Krunchy Dream и «Кранчи Дрим» по классу изготовления кондитерских изделий, кофе и работы общепита. Сотрудник одного из кафе Krunchy Dream в разговоре с РБК рассказал, что ребрендинг произошел после ухода Krispy Kreme из России, но заверил, что «пончики остались те же».

Аркадий Новиков отказался от комментариев. РБК направил запрос в головной офис Krispy Kreme.

Чем известна сеть Krispy Kreme

Основатель Krispy Kreme Вернон Рудольф открыл первый магазин пончиков в городе Уинстон-Сейлем американского штата Северная Каролина в 1937 году. К 1940-м годам под этим брендом открылось уже несколько магазинов, а позднее их владелец начал заключать франчайзинговые сделки. В 1946 году все пекарни, работавшие на условиях франчайзинга, объединились в компанию Krispy Kreme Doughnut, через год преобразованную в корпорацию. Владелец «Вкусно — и точка» получит «Логистику — и точка» Бизнес С 1950-х годов Krispy Kreme сосредоточилась на улучшении и автоматизации процесса приготовления пончиков. Корпорация построила завод по производству смесей и разработала систему распределения, которая доставляла смесь для сухих пончиков в каждый магазин Krispy Kreme, а также разработала собственное оборудование для производства пончиков. К 1960-м годам сеть Krispy Kreme стала популярной на юго-востоке США и начала расширяться в другие регионы. После смерти основателя Krispy Kreme в 1976 году была продана производителю продуктов Beatrice Foods Company из Чикаго. Новый владелец изменил рецептуру пончиков в кафе и добавил в меню сэндвичи и супы, но посетители это не оценили. Beatrice Foods выставила Krispy Kreme на продажу. В 1982 году группа франчайзи во главе с Джозефом Макалиром, который много лет проработал с Рудольфом, выкупила бизнес и вернула пончикам традиционную рецептуру, из меню кафе пропали супы и сэндвичи. Krispy Kreme постепенно вернула себе популярность. В декабре 2001 года Krispy Kreme открыла свою первую точку за пределами США — в Канаде. В 2016 году Krispy Kreme, чьи акции на тот момент торговались на бирже, перешла в частную собственность после того, как ее приобрела немецкая инвестиционная компания JAB Holding Company. Но в 2021 году Krispy Kreme подала заявку на размещение акций и снова стала публичной — ее акции торгуются на NASDAQ. Сегодня Krispy Kreme управляет почти 1,4 тыс. заведений в 33 странах. «Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды Фотогалерея

Как Krispy Kreme работала в России

В 2012 году американская компания Krispy Kreme подписала договор о передаче франшизы Новикову. По условиям сделки франчайзи должен был открыть 40 заведений в Москве в течение пяти лет. Первое заведение Krispy Kreme открылось в столице в 2013 году на Никольской улице.

В одном из интервью Новиков признался, что у него было две мечты: открыть в России «Макдоналдс», где он сделал предложение будущей супруге, и привести в страну американскую сеть Krispy Kreme. Бизнесмен рассказывал, что его так впечатлили эти пончики, что он постоянно привозил их из-за границы. В России пончики Krispy Kreme производились в основном из американских ингредиентов, но Новиков обещал, что компания будет стараться заменить их на отечественные аналоги — сахар, к примеру, российские кондитерские использовали отечественный.

Новиков развивал франшизу вместе с партнерами. Когда в 2012 году ресторатор зарегистрировал ООО «Донатс кафе» (через это юрлицо сеть Krispy Kreme была представлена в России), он был единственным учредителем. Спустя год в число совладельцев вошли Александр Сысоев (совладелец ресторанов Eva, Cappuccino Kids, Eleven, «Гвидон», владелец телеграм-канала «СысоевFM») и Владимир Мухин (бренд-шеф ресторана White Rabbit Family) — им принадлежало по 20%.

Но впоследствии у партнеров возникли разногласия, которые вылились в судебное разбирательство. В июле 2020 года Сысоев подал иск о взыскании задолженности с ООО «Донатс кафе» и самого Новикова: речь шла о средствах, которые в 2013 году были предоставлены на развитие сети Krispy Kreme, следует из базы Пресненского районного суда Москвы. Аналогичный иск подал также совладелец ресторанов «Тануки» Андрей Исаев, которому Владимир Мухин, как следует из решения Дорогомиловского суда Москвы, с которым ознакомился РБК, в 2018 году переуступил права требования по договору займа к Новикову (переуступка прав не затрагивала обязательства по долгу ООО «Донатс кафе» перед Мухиным). Исаев просил взыскать долг по займу в размере $653,9 тыс.

Пресненский суд частично удовлетворил требования Сысоева, постановив взыскать в его пользу с ООО «Донатс кафе» задолженность в размере $4,2 млн, но истец и ответчик обжаловали решение. В сентябре 2021 года судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда вынесла новое решение по делу и постановила взыскать в пользу Сысоева с ООО «Донатс кафе» и Новикова задолженность на $2,7 млн и отдельно с ООО «Донатс кафе» — $1,5 млн. Аналогично апелляционная инстанция частично удовлетворила требования Исаева, постановив взыскать в его пользу с ООО «Донатс кафе» и Новикова задолженность по договору займа в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату исполнения, а также проценты за просрочку исполнения обязательств (конкретная сумма в решении суда не указывается).

В январе 2022 года Сысоев вышел из состава учредителей ООО «Донатс кафе», следует из данных ЕГРЮЛ. На текущий момент владельцем 80% компании указан Новиков, а 20% по-прежнему принадлежит Мухину. В 2021 году, по данным системы СПАРК, выручка ООО «Донатс кафе» составила 505 млн руб., чистая прибыль — 261 тыс. руб.