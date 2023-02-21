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FT оценила доходы Пригожина от компаний в Африке и на Ближнем Востоке

FT: доходы Евгения Пригожина от компаний в Африке и на Ближнем Востоке составили $250 млн
Журналисты изучили финансовую отчетность компаний, которые связывают с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Они занимаются добычей природных ресурсов в Сирии, Судане и ЦАР
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог получить доход в размере $250 млн от деятельности связанных с ним компаний, которые занимаются добычей природных ресурсов в странах Африки и Ближнего Востока, сообщает Financial Times.

К таким выводам газета пришла, проанализировав финансовые отчеты компаний «Евро полис», «М Инвест» и «Меркурий» до декабря 2021 года (последние доступные данные); некоторые из структур к тому моменту уже находились под санкциями США и ЕС как связанные с Пригожиным. Журналисты перевели указанные в документах выручку и прибыль из рублей в доллары по текущему курсу. Они не учитывали бизнес Пригожина в России.

«Фонтанка» в 2016 году писала, что «Евро полис» договорилась с правительством Сирии об освобождении от боевиков и охране нефтегазовых месторождений страны, а взамен получила контракты на добычу четверти полученных из них углеводородов. Компания оказалась под американскими санкциями в 2018 году, а год спустя — под ограничениями Евросоюза. В обосновании Брюсселя говорилось, что она связана с ЧВК «Вагнер» (власти ЕС обвиняют структуру в нарушении прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике, «в том числе за пытки и внесудебные, массовые или произвольные казни и убийства»).

Как сообщает FT, отчеты показали, что санкции почти не повлияли на деятельность «Евро полиса»: в 2020 году выручка компании составила $134 млн, а прибыль — $90 млн; годом позже доходы составили всего $400 тыс., но на балансе компании было $92 млн.

«М Инвест» занимается добычей золота в Судане, пишет FT. В 2020 году она попала под санкции США. В 2021-м ее выручка составила $2,6 млн.

Выручка еще двух компаний (их названия не приводятся), которые «отгрузили большое количество промышленного оборудования» связанным с ЧВК предприятиям в Судане и ЦАР, в 2021 году составила более $6 млн.

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«Меркурий», которая работает в нефтегазовом секторе Сирии, с 2021 года включена в санкционный список ЕС. За три года до этого она заработала $67 млн, но впоследствии «отчиталась о нулевой выручке», пишет FT.

Пригожин находится под санкциями США с 2016 года. В 2022 году после начала военной операции на Украине меры против него ввел Евросоюз. Бизнесмен ранее долгое время отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер» и судился со СМИ, которые связывали его с деятельностью группы, но прошлой осенью признал, что создал эту структуру в 2014 году. Позднее он заявил, что является создателем и «Агентства интернет-исследований» — так называемой «фабрики троллей».

В декабре 2022 года, комментируя данные Bloomberg о том, что США допускают признание ЧВК иностранной террористической организацией из-за участия в военных действиях на Украине и присутствия в Африке, Пригожин заявил, что группа Вагнера «ни под один из критериев не подпадает». После того как Минфин США причислил структуру к транснациональным преступным организациям, бизнесмен сказал, что теперь «наконец-то ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги». В феврале, комментируя одну из статей FT о деятельности вагнеровцев в Африке, Пригожин сказал, что в материале «многое похоже на правду, кроме последней части, где они рассказывают про мое финансовое обогащение».

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер ЦАР Сирия Судан

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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