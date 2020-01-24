Суд по просьбе ЦБ закрыл заседание по иску «Открытия» к бывшим владельцам

Арбитражный суд Москвы закрыл заседание, где рассматривается иск банка «ФК Открытие» о взыскании 289,5 млрд руб. с бывших руководителей организации и компании «Открытие Холдинг». Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, соответствующее ходатайство подал Банк России, ссылаясь на то, что в судебных материалах содержится информация, составляющая банковскую тайну. Судья ходатайство удовлетворила.

В июле Банк России от имени «ФК Открытие» подал иск к бывшим владельцам и руководству финансовой организации. Ответчиками по делу выступают бывший совладелец банка, основатель и крупнейший акционер финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев, экс-председатель правления «Открытия» Евгений Данкевич, бывший президент банка Рубен Аганбегян, а также экс члены правления кредитной организации — Елена Будник и Геннадий Жужлев. Кроме того, в качестве ответчика выступает бывший акционер банка АО «Открытие Холдинг».

Сумма иска составляет 289,5 млрд руб. В ЦБ пояснили, что это средства, выделенные «ФК Открытие» на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также на проведение докапитализации.