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Суд по просьбе ЦБ закрыл заседание по иску «Открытия» к бывшим владельцам

Арбитражный суд Москвы закрыл заседание, где рассматривается иск банка «ФК Открытие» о взыскании 289,5 млрд руб. с бывших руководителей организации и компании «Открытие Холдинг». Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, соответствующее ходатайство подал Банк России, ссылаясь на то, что в судебных материалах содержится информация, составляющая банковскую тайну. Судья ходатайство удовлетворила.

В июле Банк России от имени «ФК Открытие» подал иск к бывшим владельцам и руководству финансовой организации. Ответчиками по делу выступают бывший совладелец банка, основатель и крупнейший акционер финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев, экс-председатель правления «Открытия» Евгений Данкевич, бывший президент банка Рубен Аганбегян, а также экс члены правления кредитной организации — Елена Будник и Геннадий Жужлев. Кроме того, в качестве ответчика выступает бывший акционер банка АО «Открытие Холдинг».

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и руководству
Финансы

Сумма иска составляет 289,5 млрд руб. В ЦБ пояснили, что это средства, выделенные «ФК Открытие» на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также на проведение докапитализации.

Летом 2017 года началась санация «Открытия», которая длилась на протяжении почти двух лет. Этим занимался подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Завершение санации Центробанк объяснил эффективностью принятых мер, которые позволили обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов и сформировать объем резервов на возможные потери по проблемным активам.

Теги: ЦБ, «Открытие», суд
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