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Экс-глава «ФК Открытие» стал совладельцем производителя кранов «Ивановец»
Бизнес, 16:06
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Экс-глава «ФК Открытие» стал совладельцем производителя кранов «Ивановец»
Возобновлением производства автокранов «Ивановец» занялась команда во главе с бывшим топ-менеджером ГАЗа Игорем Кульганом и экс-главой «ФК Открытие» Рубеном Аганбегяном. Старый завод обанкротили, а новый уже начал экспорт техники
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Возрождение «Ивановца»

Спасением одного из ведущих производителей автокранов в России — ивановского «Автокрана» занялась группа инвесторов во главе с бывшими топ-менеджерами группы ГАЗ Игорем Кульганом и Эриком Эберхардсоном, а также с экс-президентом «ФК Открытие» Рубеном Аганбегяном. В качестве портфельного инвестора была также привлечена инвестиционная компания «Велес Капитал». Об этом РБК рассказал Кульган, его слова подтверждаются данными СПАРК и кипрского реестра.

Завод «Автокран», построенный в 1954 году, производит автомобильные краны под маркой «Ивановец» грузоподъемностью от 16 до 40 т. В 2014-м компания столкнулась с финансовыми трудностями и через год приостановила работу. Но в мае прошлого года с помощью правительства Ивановской области, основных кредиторов — Сбербанка и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), а также команды инвесторов было восстановлено производство кранов на новом предприятии: Ивановский машиностроительный завод «Автокран» (ИМЗ «Автокран») под тем же брендом — «Ивановец».

По данным СПАРК, ИМЗ «Автокран» был создан в сентябре 2016 года, у компании два акционера — Scandsib Industries Ltd (55%) и New Investment Group Holdco Limited (45%). С мая Кульган, Эберхардсон и Аганбегян контролируют Scandsib Industries, а значит и весь завод, следует из кипрского реестра (эффективная доля выходцев из ГАЗа — по 18% завода, у Аганбегяна — 8,8%). New Investment Group принадлежит совладельцам и топ-менеджерам «Велес Капитала» ​Дмитрию Бугаенко и Алексею Гнедовскому, а также Сергею Бакулину (его место работы уточнить не удалось).

«Работая много лет в автомобильном секторе и имея опыт производства и продажи спецтехники, мы хорошо понимали бизнес ивановского «Автокрана» и сожалели, что некогда успешное предприятие и лидер рынка так растерял свои позиции и оказался на грани исчезновения», — заявил РБК Кульган, который с июня возглавляет компанию.

​Представитель ИК «Велес Капитал» отказался от комментариев. В Сбербанке и ГТЛК пока не ответили на запросы РБК.

Банкротство, кредит и новые краны

Из-за финансовых трудностей «Автокран» простаивал около года. В июне 2016-го Сбербанк и правительство Ивановской области разработали план оздоровления предприятия, чтобы возобновить производство, сообщала пресс-служба регионального правительства.

Для этого была приглашена группа известных в отрасли специалистов, рассказал РБК источник, знакомый с акционерами нового предприятия. «В первую очередь это Кульган, который всю жизнь занимается антикризисным менеджментом в машиностроении и пользуется расположением предправления Сбербанка Германа Грефа за спасение «ИжАвто». Сам Греф не участвовал в восстановлении производства автокранов, но банк отнесся очень хорошо к новым инвесторам», — уточнил он. Приход новой группы инвесторов совпал с назначением на пост врио губернатора Ивановской области в октябре прошлого года Станислава Воскресенского, который поддержал восстановление завода, добавил собеседник РБК.

Кульган уточнил, что инвесторы в мае 2016 года получили предложение основных кредиторов «Автокрана» Сбербанка и ГТЛК найти решение, которое привело бы к восстановлению производства и «репутационной реабилитации легендарной марки». По его словам, для возобновления производства автокранов новое предприятие ИМЗ «Автокран» получило в аренду площадку старого завода. ГТЛК выкупила задолженность и имущество «Автокрана» у Сбербанка и передала в лизинг новой компании, пояснил топ-менеджер.

Сбербанк выдал ИМЗ «Автокран» кредит, но его размер Кульган не раскрыл. Речь идет о сумме более 350 млн руб., пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. «Мы [с партнерами] вкладываем в предприятие в том числе и свои деньги, которые измеряются не одной сотней миллионов рублей, с целью восстановления производства автокранов в Иваново», — добавил Кульган. По его словам, активную помощь заводу оказывал Воскресенский, которого в сентябре избрали губернатором Ивановской области.

В конце мая прошлого года Арбитражный суд Ивановской области признал старый «Автокран» банкротом. Тогда же новая компания ИМЗ «Автокран» начала выпуск техники, а в декабре того же года областное правительство сообщило, что руководство завода погасило долг по зарплате перед работниками старого предприятия в сумме 140 млн руб.

Треть на экспорт

В планах ИМЗ «Автокран» довести объем экспорта по итогам 2018 года до 10% от объема производства, а в перспективе двух лет — до 30%, утверждает Кульган. По его словам, «в лучшие времена» «Ивановец» поставлялся в 70 стран мира. С начала года автокраны были поставлены в Казахстан, Грузию, Армению, Узбекистан и Монголию, а в конце сентября — на Украину, сообщала компания.

По данным СПАРК, выручка ИМЗ «Автокран» по итогам 2017 года составила 694,5 млн руб., убыток — 222,5 млн руб.

В марте текущего года во время визита на завод министр промышленности Денис Мантуров заявил о готовности федерального правительства оказывать ему поддержку по продвижению продукции на внешние рынки. Тогда Кульган говорил, что первоочередно экспортировать технику планируется в СНГ, а затем в страны дальнего зарубежья, в приоритете Вьетнам и Куба. «Входить в страны Европы — задача более сложная, но мы такую цель не снимаем» — добавил он.

За неполный 2017 год (семь месяцев с момента запуска) ИМЗ «Автокран» выпустил 365 автокранов, сообщала компания. В этом году он намерен изготовить 600, в 2019-м — 890 кранов. Это позволит компании занять около трети рынка, следует из данных Росстата: по итогам 2017 года объем производства автомобильных кранов в России увеличился на 22,7%, до более 2,7 тыс. Помимо ИМЗ «Автокран» основные производители такой техники — Галичский автокрановый завод, Клинцовский автокрановый завод, Ульяновский механический завод № 2 и Челябинский механический завод.

Авторы: Валерия Комарова, Галина Казакулова, Алина Фадеева.
Теги: Ивановская область , спецтехника
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