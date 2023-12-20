S8 купила шинный завод Bridgestone в Ульяновске

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Группа S8 Capital Армена Саркисяна, которая в мае приобрела шинный завод немецкой компании Continental в Калуге и предприятия российского холдинга «Кордиант» в Ярославле и Омске, купила третий крупный актив — завод японского производителя Bridgestone в Ульяновске. Об этом говорится в сообщении (*pdf) Bridgestone.

«Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов. Соглашение включает завод по производству шин в Ульяновске, офис продаж и маркетинга в Москве. <...> В рамках сделки около 1000 сотрудников перейдут к покупателю», — уточнили в пресс-службе.

Влияние сделки в S8 Capital на консолидированный прогноз на 2023 год будет незначительным, добавили в компании.

О том, что S8 Capital собирается приобрести завод Bridgestone, еще в июне сообщали источники РБК. По словам одного из них, переговоры по приобретению завода в Ульяновске S8 Capital вела с февраля 2023-го.

Bridgestone присутствует в России с 1998 года. Компания приостановила всю производственную деятельность в России в марте прошлого года, а уже в октябре заявила о планах продажи своих активов. Решение объяснялось «общей неопределенностью и продолжающимися проблемами с поставками». Тогда в Bridgestone говорили, что поиск российского покупателя и заключение сделки займут несколько месяцев.

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