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CNBC сообщил о поиске Маском нового главы Twitter

CNBC: Илон Маск ведет поиски нового гендиректора Twitter
Ранее Маск запустил опрос в соцсети, предложив пользователям решить, остаться ли ему на посту главы Twitter или уйти. 57,5% опрошенных выступили за его отставку. Искать себе замену он начала до опроса, узнал CNBC
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Миллиардер Илон Маск ищет нового гендиректора соцсети Twitter, которой он владеет и которую пока возглавляет сам, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

В конце октября Маск приобрел Twitter за $44 млрд. Он распустил совет директоров и сам возглавил компанию.19 декабря бизнесмен запустил опрос в соцсети, предложив пользователям решить, остаться ли ему на посту главы Twitter или уйти. Он пообещал, что поступит так, как решат пользователи.

57,5% опрошенных выступили за его отставку, 42,5% — против. «Как говорится, будьте осторожны в своих желаниях, так как они имеют свойство сбываться», — написал тогда Маск. Он также подчеркнул, что «желающие власти — это те, кто меньше всего ее заслуживают».

Тем не менее позже он заявил, что «преемников» на его должность пока нет. «Эту работу не хочет никто, кто мог бы действительно поддерживать жизнь Twitter. Преемника нет», — написал Маск. Тогда же он сообщил, что в будущих голосованиях в Twitter смогут участвовать только пользователи, оформившие подписку Blue.

CNBC передает, что поиск нового гендиректора Маск начал еще до того, как организовал голосование о своем будущем.

С октября, после покупки Маском Twitter, в соцсети начались перемены. В частности, он анонсировал увольнение до половины сотрудников компании и пообещал отменить удаленку. Также Маск придумал новый способ монетизации: предложил сделать платной верификацию аккаунтов — за $8 в месяц в десктопной версии и $11 — для пользователей iOS. В дальнейшем, как указывали в компании, планируется помечать бизнес-аккаунты золотой галочкой, а правительственные и многопрофильные страницы — серой. Раньше Twitter давал голубую галочку верифицированного аккаунта бесплатно.

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Кроме того, Twitter в середине декабря заблокировал аккаунты журналистов The Washington Post, The New York Times, CNN, The Independent, The Intercept и Mashable, освещавших историю с Маском и Джеком Суини: его предприниматель обвинил в публикации информации о перемещениях своего частного самолета. После этого издания, а также власти США и ЕС упрекнули Маска в нарушении законов, гарантирующих свободу СМИ.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Илон Маск Twitter гендиректор отставка США
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