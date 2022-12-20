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Маск одобрил идею об участии в опросах лишь с подпиской Twitter Blue

Маск согласился с идеей об участии в опросах лишь с подпиской Twitter Blue
Один из пользователей предложил разрешить участвовать в опросах по поводу политики соцсети только тем, у кого есть платная подписка Twitter Blue. Новый владелец поддержал предложение

Основатель SpaceX и Tesla и новый владелец Twitter Илон Маск поддержал предложение об участии в опросах соцсети только тех, у кого есть подписка Twitter Blue.

Один из пользователей предложил разрешить участвовать в опросах по поводу политики Twitter только обладателям платной подписки Twitter Blue. Маск согласился с этим.

«Хорошая идея. Twitter внесет это изменение», — ответил он.

Twitter Blue позволяет аккаунтам получать синюю галочку за $8 в месяц (для iOS — $11).

В конце октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд и возглавил компанию. После этого он начал менять соцсеть. Например, он предложил сделать платной верификацию аккаунтов. Кроме того, Маск заблокировал аккаунты ряда журналистов The Washington Post, The New York Times, CNN, The Independent, The Intercept и Mashable, освещавших историю с Джеком Суини — его предприниматель обвинил в публикации информации о перемещениях своего частного самолета.

Недавно Маск запустил в своем аккаунте опрос о том, стоит ли ему уйти с должности главы компании. В итоге более половины участников проголосовали за то, чтобы он покинул этот пост. Позднее бизнесмен попросил пользователей быть осторожными в своих желаниях, «так как они имеют свойство сбываться».

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