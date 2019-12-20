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ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе
Группа планирует завершить сделку до конца этого года. Сейчас идет процедура выбора партнеров. При этом банк намерен сохранить контроль в этом бизнесе, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев
ВТБ VTBR ₽0,04661 +0,2% Купить
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил первый заместитель председателя банка Юрий Соловьев.

«В этом году, возможно, будет продажа доли первому частному инвестору, мы сейчас выбираем партнеров», — сообщил он.

По его словам, банк намерен сохранить контроль в этом бизнесе, так как «дело нужно доводить до конца». Он пояснил, что речь идет о развитии операционного управления, что позволит двигать компанию вперед. «Однако мы — банк и должны учитывать риски, поэтому нам всегда нужны опытные и профессиональные партнеры», — добавил Соловьев.

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Зампред сообщил, что ВТБ планирует создать инфраструктуру от фермерского хозяйства до «последней мили» внутреннего или внешнего потребления. «Мы не только покупаем объекты, а еще работаем с Московской биржей над рынком поставочных фьючерсов, где фермеры могут хеджировать свои ценовые риски», — рассказал топ-менеджер. Он добавил, что банк также думает над улучшением условий хранения зерна, поскольку одной из проблем в сельском хозяйстве являются большие потери при перевозке и хранении.

Соловьев отметил, что ВТБ уже фактически создал зерновой холдинг, который сможет оказать большую поддержку российскому сельскому хозяйству в целом. «Мы хотим расширить мощности железных дорог, перевалочных пунктов, дать кредитное плечо фермерам», — пояснил он. При этом зампред указал на то, что здесь речь не идет о создании монополии.

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В настоящее время, как отметил Соловьев, на группу ВТБ приходится около 25% объема перевалки зерна на российском рынке и менее 10% торговли зерном. «Путем увеличения объектов в периметре зернового холдинга мы немного расширим свою долю, и общая перевалочная база вырастет <...> В итоге, мы надеемся, все игроки рынка получат новые возможности», — заключил он.

В июне ВТБ приобрел компанию «Мирогрупп ресурсы» (в собственности 70% акций), которая считается одним из ведущих российских зернотрейдеров с объемом экспорта около 2 млн т. По итогам июля—августа сообщалось, что эта компания впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря — основного экспортного хаба для российского зерна, на который приходится 40% от общего экспорта.

Кроме того, ВТБ является собственником Объединенной зерновой компании (50% минус одна акция), Новороссийского комбината хлебопродуктов (33%), Новороссийского зернового терминала (100%), «Рустранскома» (50% плюс одна акция).

Автор: Михаил Юшков
Теги: ВТБ, зерно
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