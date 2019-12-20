ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе

Группа планирует завершить сделку до конца этого года. Сейчас идет процедура выбора партнеров. При этом банк намерен сохранить контроль в этом бизнесе, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил первый заместитель председателя банка Юрий Соловьев.

«В этом году, возможно, будет продажа доли первому частному инвестору, мы сейчас выбираем партнеров», — сообщил он.

По его словам, банк намерен сохранить контроль в этом бизнесе, так как «дело нужно доводить до конца». Он пояснил, что речь идет о развитии операционного управления, что позволит двигать компанию вперед. «Однако мы — банк и должны учитывать риски, поэтому нам всегда нужны опытные и профессиональные партнеры», — добавил Соловьев.

Зампред сообщил, что ВТБ планирует создать инфраструктуру от фермерского хозяйства до «последней мили» внутреннего или внешнего потребления. «Мы не только покупаем объекты, а еще работаем с Московской биржей над рынком поставочных фьючерсов, где фермеры могут хеджировать свои ценовые риски», — рассказал топ-менеджер. Он добавил, что банк также думает над улучшением условий хранения зерна, поскольку одной из проблем в сельском хозяйстве являются большие потери при перевозке и хранении.