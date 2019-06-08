ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани

ВТБ наращивает свои зерновые активы, покупая одного из крупнейших зерновых трейдеров «Мирогрупп ресурсы». По оценке «Совэкона», ВТБ становится крупнейшим владельцем зерновой инфраструктуры в России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Банк ВТБ приобрел крупного зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы», говорится в сообщении специализирующегося на анализе аграрных рынков издания «Совэкон» (есть у РБК). Об этом же сообщает профильное издание Agricensus со ссылкой на свои источники. «Совэкон» называет «Мирогруп» одним из ведущих российских зернотрейдеров с объемом экспорта около 2 млн т в прошлом сезоне.

ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды. Ему принадлежит 100% компании, единоличным владельцем Долуда-младший стал в январе этого года, уточняет РБК-Кубань.

В апреле РБК сообщал о том, что ВТБ активизировался на зерновом рынке и ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала в Тамани у находящегося под санкциями украинского агрохолдинга Kernel. Речь шла о терминале Тамань мощностью перевалки до 3,5 млн т зерна.