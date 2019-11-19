Костин назвал преимущество зерна над нефтью

ВТБ, по словам главы банка Андрея Костина, намерен продолжать экспансию на зерновом рынке и планирует экспортировать пшеницу

Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

ВТБ планирует продолжать экспансию на зерновом рынке, заявил в интервью Reuters глава банка Андрей Костин.

«Нефть когда-нибудь закончится, а зерно — никогда. Думаю, что в перспективе ближайших нескольких лет, пока бизнес строится, мы еще будем выступать в роли игрока на зерновом рынке», — сказал он.

Глава ВТБ сообщил о выходе в финальную стадию переговоров о покупке банком 50-процентной доли в зерновом терминале, расположенном в порту Тамань (Краснодарский край). В настоящее время терминалом на паритетных условиях владеют украинский агрохолдинг Kernel и международный трейдер Glencore, однако, по словам Костина, договоренность о сделке может быть достигнута уже в ближайшее время. Он также не исключил возможности строительства новых зерновых терминалов в портах Черного моря.

По словам Костина, это необходимо для того, чтобы улучшить репутацию отправляемой на экспорт продукции, так как сейчас зерно нередко грузится в мелководных портах небольшими партиями, перегружается в море и доставляется малотоннажными судами «часто в обход фитосанитарных требований».