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Костин назвал преимущество зерна над нефтью
ВТБ, по словам главы банка Андрея Костина, намерен продолжать экспансию на зерновом рынке и планирует экспортировать пшеницу
ВТБ VTBR ₽0,04677 +1,22% Купить
Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

ВТБ планирует продолжать экспансию на зерновом рынке, заявил в интервью Reuters глава банка Андрей Костин.

«Нефть когда-нибудь закончится, а зерно — никогда. Думаю, что в перспективе ближайших нескольких лет, пока бизнес строится, мы еще будем выступать в роли игрока на зерновом рынке», — сказал он.

Глава ВТБ сообщил о выходе в финальную стадию переговоров о покупке банком 50-процентной доли в зерновом терминале, расположенном в порту Тамань (Краснодарский край). В настоящее время терминалом на паритетных условиях владеют украинский агрохолдинг Kernel и международный трейдер Glencore, однако, по словам Костина, договоренность о сделке может быть достигнута уже в ближайшее время. Он также не исключил возможности строительства новых зерновых терминалов в портах Черного моря.

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По словам Костина, это необходимо для того, чтобы улучшить репутацию отправляемой на экспорт продукции, так как сейчас зерно нередко грузится в мелководных портах небольшими партиями, перегружается в море и доставляется малотоннажными судами «часто в обход фитосанитарных требований».

«В итоге страдает репутация всех российских экспортеров зерна. Мы же хотим, чтобы производитель имел возможность выгодно продать, а потребитель был уверен в качестве поставленного товара», — пояснил Костин.

В июне ВТБ приобрел компанию «Мирогрупп ресурсы», которая считается одним из ведущих российских зернотрейдеров с объемом экспорта около 2 млн т. По итогам июля—августа сообщалось, что «Мирогрупп ресурсы» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря — основного экспортного хаба для российского зерна, на который приходится 40% от общего экспорта.

По словам Костина, ВТБ не планирует приобретать новых трейдеров, но рассчитывает сам открыть торговлю зерном на международном рынке.

«Поскольку у ВТБ есть достаточно развитый бизнес торговли commodities в Цуге (Швейцария. — РБК) — металлами, нефтью — мы попробуем торговать и пшеницей. Тем более, что спрос есть: в первую очередь это арабские страны, которые покупают много, Вьетнам и так далее», — сказал Костин.

В августе Reuters сообщал, что Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь банку создать нового национального лидера зернового рынка, который снизит роль иностранных трейдеров и даст государству больший контроль над экспортом. В своем письме глава ВТБ просил президента поручить правительству подготовить решение о приватизации Объединенной зерновой компании (ОЗК, 50% + 1 акция принадлежат Росимуществу, остальное — ВТБ). Комментируя это предложение, Минсельхоз назвал его преждевременным.

В новом интервью Reuters Костин сказал, что приватизация ОЗК — «это не дело ближайшего будущего» и в 2020 году компания вряд ли будет продаваться.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Андрей Костин, ВТБ, зерно
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